特朗普认了封口费 但否认违反竞选法

图片版权 Getty Images Image caption 从左至右：科恩、特朗普、丹尼尔斯及麦克杜格尔。

美国总统特朗普强烈否认曾利用竞选费作“封口费”，向两位自称与他有染的女性支付费用。

此前，特朗普前律师科恩（Michael Cohen）承认在2016年总统大选期间因处理“封口费”而违反法律。

特朗普在接受电视节目“福克斯和朋友们”专访时表示，这笔费用由他私人提供，没有动用竞选费用。

早些时候，特朗普曾称科恩捏造故事以争取轻判。

特朗普与科恩各自怎么说？

特朗普接受“福克斯和朋友们”的采访将于当地时间周四播出。而在事先公开的一个片段中，特朗普对封口费进行回应，坚称这些钱并没有“违反选举规定”。

“这些钱是我出的。我在推特上也说过。不是来自竞选活动，”他说。特朗普还补充道，他直到“后来”才得知这笔钱的事情。

特朗普的发言与科恩此前宣誓后发表的声明相悖。

今年7月，科恩公开了与特朗普之间的对话录音，声称录音内容为二人在选举前讨论其中一笔封口费事宜。

特朗普是否自相矛盾？

图片版权 EPA

今年4月，特朗普首次公开谈论与成人片女星丹尼尔斯（Stormy Daniels）有染传闻，并否认自己对律师科恩向丹尼尔斯支付13万美元一事知情。

丹尼尔斯则表示，自己曾于2006年与特朗普在一间酒店房间内发生性关系。

有记者在空军一号记者舱询问特朗普，是否对科恩支付丹尼尔斯资金的来源有任何程度了解，特朗普当时回答称：“不知道。”

而在下个月，特朗普正式向外界披露，曾在2016年向科恩支出10万零1元至25万元美金。

科恩为何支付封口费？

图片版权 Getty Images Image caption 科恩曾称愿为特朗普“挡子弹”。

在美国，为掩盖政治候选人丑闻而支付秘密款项可能被视为违反竞选财务法。

检察官与科恩均同意，科恩支付封口费用的做法违反了竞选财务法。

科恩曾担任特朗普私人律师超过十年。科恩承认将有关资金转给两位女性，这两位女性被认为是丹尼尔斯及前花花公子模特麦克杜格尔（Karen McDougal）。

周二，科恩承认逃税、银行诈欺及违反竞选财务法等八项罪名。他表示，曾受一名“联邦选举候选人”所托，向两位自称与特朗普有染的女性支付封口费，而他所称的“候选人”明显指向特朗普。

科恩表示，这笔款项“主要目的是为影响（2016年）选举”。

科恩的律师戴维（Lanny Davis）发问称，科恩承认代表特朗普犯下了罪行，为什么美国总统不应为这些罪行被起诉？

事态会如何发展？

科恩与检察官达成认罪协议，可能会将原本应判的65年刑期减为5年3个月。

就在科恩认罪的同一天，陪审团判定前特朗普竞选主席保罗·马纳福特（Paul Manafort）犯有银行及税务欺诈罪。

这是前联邦调查局（FBI）局长穆勒（Robert Mueller）领导的司法部门调查下的首次刑事审判。

穆勒的调查针对俄罗斯干涉2016年总统大选指控，以及特朗普竞选团队与俄罗斯合谋为自己选举助力。

图片版权 Getty Images Image caption 科恩认罪后，特朗普抵达西弗吉尼亚州，忽略了记者对科恩的提问。

俄罗斯否认曾干涉美国大选。

目前没有确认信息表明，科恩将就穆勒的“通俄门”调查接受质询。

但戴维称，针对希拉里·克林顿（Hillary Clinton）“邮件门”，他的客户愿意就特朗普是否提前对黑客攻击知情，讨论自己所了解的内情。

2016年夏天，民主党全国委员会（DNC）服务器被黑客攻击，很多令民主党尴尬的邮件被公之于众。

俄罗斯情报官员被指为黑客攻击幕后主使。

戴维称，科恩同时对2016年6月特朗普竞选助手与一个俄罗斯代表团在特朗普大厦的会议有所知情，这可能会变成一次政治“污点”。

特朗普长子小特朗普（Donald Trump Jr）参与了这次会议，认为他会在会上得到“可以暗示希拉里有罪的官方文件和信息”。

根据美国竞选法，美国公民向外国人征求竞选捐款或竞选贡献属非法行为，但法律专家对提供信息是否适用于此有分歧。

特朗普总统否认提前对这次会议知情。

然而有美国媒体报道，科恩已经表示，特朗普事先对会议知情，并愿意向“通俄门”调查团队陈述这一点。