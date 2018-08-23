想上越南网站追《延禧攻略》?先答南海岛屿归属

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在中国带起追剧热潮的影视剧《延禧攻略》在越南视频网站的更新速度比中国网站还要快。但中国观众在追剧同时发现，有越南网站设置了一份特别问卷，专门要求中国网友在观剧前回答对南海岛屿领土争端的立场。

自7月19日在中国的爱奇艺网络独家开播至今，《延禧攻略》已播出62集，累积点击率高达112亿。

开播一个月，爱奇艺从一周四天，每天更新两集，增加到一周六天更新，再改到日更，以努力满足观众的追剧欲望。网友发现更新最快的越南视频网站目前已播放至68集，比爱奇艺VIP还快了6集！临近结局，网友们追剧心切，纷纷转到越南网站先睹为快。

然而，在中国网友通过搜索来到一家名为Bomtan.org的越南网站时，很快被一份涉及南海主权的问卷拦住了。网站针对IP地址在中国的观众，要求他们对南海主权作出表态。观众必须要按照网站预设的答案选择"越南"才能获得片源，选择"中国"则无法继续观看视频。

问卷包含三道选择题，全部是越南语。有中国网友称，自己跟着网上的一些攻略教程做选择题，一不小心，就把位于南中国海的西沙群岛和南沙群岛"割"给了越南。

这三道题打头的就是："黄沙（西沙）群岛和长沙（南沙）群岛属于哪个国家？"四个选项依次为：越南、中国、菲律宾和日本。一上来就让观众对南海岛屿主权争端问题进行表态。另外两题分别是："越南的首都在哪里？""越南的国歌是什么？"

图片版权 Screenshot Image caption 中国IP的观众在越南视频网站上观看剧集前，必须回答相关问卷。

BBC中文记者查证Bomtan.org，一点入网站就弹出了这份问卷。在另外两题都回答正确的情况下，第一题选择"中国"，提交后网页不能跳转至视频列表，会重新显示空白问卷。

只有选择"越南"时，才能成功进入视频网站主页。

图片版权 Screenshot Image caption 回答第一个问题"黄沙（西沙）群岛和长沙（南沙）群岛属于哪个国家？" 只有选择"越南"，才能成功进入视频网站主页。

8月23日，BBC中文记者查证多个越南视频网站，发现大部分网站已下架《延禧攻略》。

Bomtan.org是BBC中文查证的网站中唯一仍在设置南海主权问卷的视频平台。《延禧攻略》在该网站上仍然能够搜到，但页面显示已停更。该网站仍在提供《如懿传》等中国热门剧集的播放服务。

Zing tv上《延禧攻略》的相关剧集已被移除。

Xemvtv仍能搜到与《延禧攻略》相关的播放列表，但是无法点击进入。

使用中国IP地址进入dongphim.net会显示"403ERROR"，页面无法打开，但记者随后链接VPN选择北美IP就可以顺利登入网站，无需填写问卷也可以观看剧集。

图片版权 Screenshot Image caption 越南某视频网站上，8月23日《延禧攻略》剧集已更新至68集。

要看剧，先答题，还要逼迫网友“归顺”越南的南海主权立场。面对如此现象，微博网友@爱唱歌的金话筒于8月20日谴责称"越南网站的做派真的很恶心人"。

《延禧攻略》官方微博于同一天发出声明，称"任何散布、传播、销售影视剧《延禧攻略》尚未播出剧集内容的行为均已构成侵权。"呼吁网民共同抵制不法行为，打击盗版。

南海岛屿领土主权争端由来已久。中国、越南、菲律宾、台湾、马来西亚和文莱都声称对南海岛屿拥有全部或部分主权。

中国政府坚持西沙群岛和南沙群岛自古以来就是中国的领土，中国对西沙群岛和南沙群岛的主权无可争辩。

但越南强烈抗议，称自17世纪起已有效管制黄沙与长沙群岛，而中国在1940年代末以前从未宣称对南海有关岛礁拥有主权。