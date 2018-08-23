特朗普支持者：“我才不在乎他是否付钱给AV女”

图片版权 Handout Image caption 詹姆斯·蒙特福特（图中）是特朗普的忠实支持者。

特朗普前幕僚吃上官司让他成为焦点，但除了这件事，还有其他事件干扰着特朗普的核心支持者。

“这应该是《人物》杂志（People Magazine）会刊登的东西，” 当我打电话给詹姆斯·蒙特福特（James Montfort III）询问特朗普前律师科恩（Michael Cohen）和特朗普前竞选经理保罗·马纳福特（Paul Manafort）引发的司法风暴时，他这么说。

“比起特朗普是否在多年前与他人两厢情愿地发生性行为，我们更应该在意朝鲜核武问题，还有墨西哥的公平贸易问题，”来自弗吉尼亚州的詹姆斯·蒙特福特表示。

对于詹姆斯来说，特朗普是否指示科恩向美国成人片女星丹尼尔斯（Stormy Daniels）支付“封口费”，根本无关紧要。

詹姆斯更有兴趣的是谈论特朗普在白宫的成就。

“这件事不会改变我对他的忠诚，以及我想对他奉献的心。”詹姆斯认为，美国人应该将重点放在降低失业率和促进经济健康成长。

我对詹姆斯毫无保留的忠诚并不感到惊讶。我在2016年8月遇到他，那时特朗普刚刚正式成为共和党总统候选人，詹姆斯坚定支持特朗普。

詹姆斯并不是少数人。当我打电话给不同州的特朗普支持者时，他们对此事持有相同观点──这不过是一场针对他们选出的总统的阴谋。

图片版权 Handout Image caption "我不在乎他是不是付钱给AV女星或花花公子女郎，"凯西‧德·格拉西亚说。

“大家都想要谈论性话题，”凯西‧德·格拉西亚（Cathy De Grazia）说。我在2016年的新罕布什尔州（新罕布夏州）遇到正在为特朗普拉票的她。

“我不在乎他是不是付钱给AV女星或花花公子女郎，这和他的施政根本没有关系。”

凯西说她现在不怎么看电视，反而经常收听亲特朗普的主持人肖恩·汉尼提（Sean Hannity）、比尔·奥莱利（Bill O'Reilly）等的广播节目。

“科恩曾公开说他会永远忠实于‘特朗普先生’，”比尔·奥莱利在他最近一则博文中对观众说。

“但现在科恩反口说他的多年好友对国家有害。”

“也许科恩想要在监狱中试镜争取演出布鲁图斯（Brutus）一角。”（译注：布鲁图斯是背叛凯撒的元老院议员之一）

图片版权 Reuters Image caption 科恩在曼哈顿的一所法院承认违反竞选财政条例。

一些论述将用“堕落”来描述科恩——特朗普支持者对科恩表达同情。

“他受到威逼利诱，”凯西相信，马纳福特和科恩是受到“深度腐败”的联邦调查局（FBI）的影响。

“我相信这当中有许多权力滥用，”凯西说。

自从特朗普上任以来，他多次批评FBI和情治单位，这种强烈情绪也感染了他的支持者。

图片版权 Handout Image caption 特朗普支持者吉恩‧沙瓦基

我和在佛罗里达州迈阿密从事房地产仲介的特朗普支持者吉恩‧沙瓦基（June Savage）通电话，她也向我表达了这种情绪。

“他们去捕鱼，捕到了两条大鱼，”吉恩说。吉恩于去年参选迈阿密海滩市市长但落选。

“这完全是烟雾弹和障眼法，要的就是营造一个负面的氛围。FBI一旦找到目标，他们就可以捏造故事，”吉恩说，“现在他们的目标就是总统。”

在2016年大选时，吉恩认为FBI应该瞄准的是希拉里·克林顿。

“希拉里差那么一点就成为国家要调查的对象，”吉恩说。“他们想要希拉里干干净净，他们有双重标准。”

FBI最终认为希拉里在担任国务卿期间使用私人电邮并不涉及犯罪。

但特朗普的支持者认为希拉里有被偏袒之嫌。

对特朗普阵营来说，还未有证据明确指出特朗普有罪，或有什么勾结行为。

图片版权 Handout Image caption 法兰克说，再投一次他还是会投特朗普。

“我还没有看到指向特朗普的任何事证，”一名住在马里兰和弗吉尼亚边界的退休人士法兰克‧鲁柏（Frank Ruppert）说。

我第一次见到法兰克，是在特朗普当选后不久。当我打电话给他时，他正在收看福克斯新闻（Fox News）。

“其他一些人说，特朗普可能会因为犯罪被弹劾，但他根本没有做。他们已经持续说了两年，”法兰克补充。

对大部分的特朗普支持者来说，这些传统媒体的议程设置只是反映他们自己的政治观点。

“下次我还是会投特朗普，就像那些会再投给比尔·克林顿（Bill Clinton）的人一样，”法兰克说。

“特朗普创造了工作机会、提升经济，我看不出他做了哪些不好的事。”

如果真如支持者和同盟媒体所说的那样，也许特朗普真的不需要担心太多。