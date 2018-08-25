BBC中文每周推荐：你不容错过的六个故事

2018年的第34周，深圳佳士维权事件余波未了，在中国大陆媒体噤声的背景下社交媒体再度试图成为发声渠道，不过一封给习近平的公开信没有得到回应；中美贸易战仍然是国际媒体议论的焦点，各大媒体发现，贸易战一方面可能已对中国领导层造成困扰，另一方面中国在反思起因时却很少正视自身的问题；除贸易战外，实战军事同样引起关注——俄罗斯即将举行自冷战以来“最大规模的军事演习”，并且中国已经证实将小规模地参与其中，这背后或许也是在向美国释放信号。

在文化领域，中国的影响力也在产生效应，中国的热播影视剧《延禧攻略》出现在了东南亚国家的网络平台上，但在观看之前，网民却要先回答有关南海的问题；另一方面，中国多名一线影视明星则因为金融官司而成为舆论的目标；同样成为舆论目标的还有中国体坛的第一明星孙杨，他在亚运会上穿哪一个品牌的领奖服成为了争议话题。

如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 深圳佳士维权： 中国社媒审查与致习公开信

图片版权 YUE XIN Image caption 岳昕透露，目前声援团已增加到50多人，学生大概占了一半多，其余包括左翼网友、佳士厂工人以及临近厂的工人。

深圳佳士科技公司工人维权事件发酵近一月，中国大陆媒体一片噤声中，网民开始在社交媒体上转发信息、隐晦评论此事。8月19日工人声援团代表、北京大学毕业生岳昕发出致中国领导人习近平的公开信，呼吁释放被捕工人，支持组建工会。不过，公开信至今仍未收到任何官方回应，声援团成员仍在等待答复。

2. 中美贸易战引发议论：中国真“厉害了”吗？

图片版权 Getty Images Image caption 中共宣传部门从去年就开始开展"厉害了我的国"主题系列活动

中美贸易战开打，在几个月前刚刚举国欢呼“厉害了”的中国引起了不小的骚动。路透社、《纽约时报》和《华尔街日报》等欧美主要媒体都注意到，特朗普总统发动贸易战之后，中国国内议论纷纷，甚至可能已经对最高领导层造成了困扰。而许多人质疑，大张旗鼓地喊“厉害了”不仅让中国举国上下沉浸于自不量力的盲目自信，也让国际社会对中国产生戒心。

3. 俄军演重现苏联规模 中国亮相意味深长

图片版权 Reuters Image caption 莫斯科卡内基中心的亚太专家加古耶夫认为，中国军队参加今年的沃斯托克军演显示俄罗斯和中国的关系发生了深刻的变化。

俄罗斯即将举行冷战以来“最大规模的军事演习”，备战训练将使大批俄军进入高度戒备状态。“东方-2018”战略演习将于8月底在俄罗斯东部进行。北京方面已经证实将有3200名中国军人，900辆坦克和30架喷气式战机和直升机参加演习。另外还有少量蒙古军队参加这次军演。演习中的俄军数量更多，有两个俄罗斯军区的部队参加演习。

4. 想上越南网站追《延禧攻略》?先答南海岛屿归属

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在中国带起追剧热潮的影视剧《延禧攻略》已播出62集，累积点击率高达112亿，而它在越南视频网站的更新速度比中国网站还要快。不过中国观众在追剧同时发现，有越南网站设置了一份特别问卷，针对IP地址在中国的观众，要求他们对南海主权作出表态后才能观剧，且答案必须是越南。

5. 黄晓明范冰冰们的巨额财富在中国动了谁的怒

图片版权 Getty Images Image caption 两位中国一线明星的财富不仅引来监管部门的关注，也引发社会舆论的集中讨论。

中国娱乐圈最近有点人人自危。先是前央视主持人崔永元曝光演艺圈“阴阳合同”避税之法，知名女星范冰冰受到牵连，至今已近两个月未在公众面前露面，后有范的山东同乡、著名演员黄晓明由于“理财疏忽”卷入18亿股价操纵案，再加上年初演员赵薇因股票收购案被罚5年禁入证券市场，明星们的财富不仅引来了监管部门的关注，也点燃了全社会的讨论。

6. 2018亚运会：孙杨领奖服风波下的规则与叛逆

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雅加达亚运会开幕仅四天，中国游泳名将孙杨再度成为争议人物。一边是赛场上无可争议的接连取胜，另一边则是个人和国家代表团的赞助商之间让谁成为主角的摇摆博弈，一个中国体坛风头人物的身上，短短几日内映照了个人与集体、规则与权力、商业利益与公众舆论之间的复杂张力和微妙权衡。