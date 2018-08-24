Image caption 斯克里帕尔父女的下落受到俄罗斯媒体广泛关注。斯克里帕尔侄女维多利亚说她叔叔可能已经不在人世。

英国有关当局周五（8月24日）否认前俄罗斯间谍谢尔盖·斯克里帕尔侄女的指称，她说她叔叔已经死去。

今年3月4日，在英国受到庇护的前"双面间谍"谢尔盖·斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿尤利娅（Yulia Skripal）被发现在英国小镇索尔兹伯里一个餐馆外路边长凳上中毒昏迷。

事件发生后，英国认为中毒事件乃是一起利用神经毒剂诺维乔克（Novichok）发起的攻击事件。英国首相特里莎·梅坚持莫斯科是毒杀攻击的主使者。

谢尔盖·斯克里帕尔的侄女，46岁的维多利亚·斯克里帕尔(Viktoria Skripal)现在说，她怀疑自己的叔叔可能已经不在人世，因为在中毒事件后他一直没有露面，也没有他的照片，另外他也没有跟俄罗斯的家人联系过。

Image caption 报道说，67岁的俄罗斯前间谍谢尔盖·斯克里帕尔经过3个月治疗后在5月18日出院，他女儿尤利亚出院后曾经通过视频“露面”。

英国《泰晤士报》报道，安全部门的消息人士说，斯克里帕尔并没有死。他在受到神经毒剂攻击中毒后在医院经过两个月的抢救治疗和康复。

《每日星报》报道说，维多利亚·斯克里帕尔还说，自7月底以后再也没有得到来自尤利娅的任何消息。维多利亚说如果她的叔叔仍然活着的话，他早就"对公众现身"了，"或者他已经不在人世，或者他已经处于某种无法示人的状态"。

维多利亚还说，谢尔盖·斯克里帕尔的母亲爱莉娜·雅科夫勒芙娜"因为无法看到他或听到他而饱受折磨"。她还说，她申请签证希望探望住在英国的叔叔和堂妹，但是她的签证申请两次被英国拒绝。

《每日星报》报道说，英国官员认为俄罗斯政府利用维多利亚就斯克里帕尔中毒事件对英国当局施加压力。

美欧不一致

俄罗斯前间谍在英国中毒事件发生后，英国和俄罗斯之间互相驱逐外交官，被驱逐外交官人数创下冷战结束后的记录，俄罗斯和英国关系也下降到了最低点。

Image caption 谢尔盖·斯克里帕尔的女儿尤利娅恢复出院后曾通过视频面对公众

英国在指责俄罗斯在英国国土上发动化武攻击的同时还争取到其他欧美国家的支持。26个欧美国家与英国保持一致，驱逐143名俄罗斯外交和情报人员。美国驻联合国大使黑利说，由于美英的特殊关系，华盛顿完全和英国站在一起，美国永远支持英国。

8月8日美国国务院发言人说，俄罗斯使用化学或者生物武器违反了国际法，他们对自己的公民使用了上述武器，证据确凿无疑。8月23日美国国务院表示，对俄罗斯的制裁从本月27日开始生效。

不过除了驱逐俄罗斯外交官之外，欧盟并没有像美国那样对3月份发生在英国索尔兹伯里的"毒剂攻击"事件对俄罗斯采取进一步的制裁行动。

最近在美国访问的英国外交大臣亨特计划呼吁欧盟就俄罗斯双面间谍在英国受到毒剂攻击对俄罗斯实行全面制裁。周二（8月21日）《金融时报》报道说，英国的呼吁可能会受到布鲁塞尔的反对。

英国外交大臣要求欧盟像美国一样对俄罗斯实施全面制裁。但是欧盟国家一直对于如何对付俄罗斯没有达成一致。意大利强调需要保护同俄罗斯的经济和外交关系。

亨特要求欧盟采取共同立场对付俄罗斯的时候，也在试图对欧盟施加压力，以求在"英国脱欧"谈判中争取欧盟让步。他在华盛顿讲话说，英国如果不能顺利脱欧，那么欧盟就在我们历史上极度脆弱的时候犯下了一个地缘战略性错误。

Image caption 斯克里帕尔在俄罗斯军事情报部门服役期间向英国提供情报。

斯克里帕尔

谢尔盖·斯克里帕尔曾是俄罗斯军情部门上校，任职期间他向英国军情六处提供在欧洲的俄特工名单、获得10万美元回报。

2006年他因"叛国罪"被俄方判刑13年。2010年，他在一次间谍交换活动中获释，后来在英国索尔兹伯里定居。《每日星报》报道说，67岁的谢尔盖·斯克里帕尔曾为英国军情六处工作。

此前的报道说，斯克里帕尔近年来外出旅行频繁。一位情报专家对BBC记者说，斯克里帕尔可能向西方国家的间谍机构通报俄罗斯在海外的间谍活动。

数月前，捷克著名的新闻周刊（Respekt）的调查报道说，克里帕尔在英国情报部门支持下与盟国情报机关合作，继续进行破获俄罗斯间谍的活动。

来自捷克的报道说，克里帕尔曾经秘密去过布拉格同捷克安全部门官员会面。他在英国定居后重操旧业，继续和英国军情六处官员合作，帮助西方盟国破获在欧洲的俄罗斯间谍网。