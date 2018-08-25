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由于平壤方面在拆除核设施上进展迟缓，美国总统特朗普要求国务卿蓬佩奥取消访问朝鲜的计划。

他还表示，因为中国与美国间紧张的贸易关系，中国没有对朝鲜去核进行有效施压。

今年六月特朗普与朝鲜领导人金正恩举行峰会后表示，朝鲜不再是核威胁。但峰会之后，有多份报告称朝鲜没有拆除核设施。

其中最近的一则来自美国《华盛顿邮报》，该报援引一位匿名美国官员称，朝鲜似乎正在制造新的洲际弹道导弹。国际原子能机构也表示，朝鲜正在继续执行核计划。

美中交恶 朝鲜“变脸”？

蓬佩奥原定于下周前往平壤，同行的有刚上任的朝鲜问题特使斯蒂芬·比贡（Stephen Biegun），比贡此前曾任福特汽车公司高管。本次访问是蓬佩奥第四次到访朝鲜，但按计划他不会与朝鲜领导人金正恩会面。

今年6月，特朗普与金正日在新加坡举行峰会，回程时发推文称，“不再有来自朝鲜的核威胁”“每个人都可以感觉更安全”。

但新加坡会面带来的乐观情绪，却很快被扭转。

图片版权 Reuters Image caption 蓬佩奥今年7月访问朝鲜

今年7月，蓬佩奥访问朝鲜，却被朝鲜谴责提出“强盗般的要求”，形容谈判“非常令人担忧”，会导致谈判进入“危险阶段”，可能动摇朝鲜此前坚定的去核化意愿。

离两国领导人峰会才过去一个月，朝鲜的“变脸”让外界诧异和担忧。特朗普则在事后发推特指责中国影响朝鲜，要求中国不要对朝施加“负面影响”。

贸易战不休 不访朝鲜

本次取消蓬佩奥访朝之行，特朗普再次责怪中国。特朗普就此问题连发三条推文，其中在第二条推特中抨击中国在该问题上的表现。特朗普称，因为与中国的贸易紧张局势，我不认为他们在朝鲜去核问题上像从前一样帮忙。

独立学者邓聿文在BBC中文撰文称，不论中国是否要启动朝鲜这张“牌”抗衡美国对华发动贸易战，金正恩应会认识到，此时帮中国一把，在弃核问题上跟美国“捣捣乱”，既可凸显朝鲜对中价值，也会提升金正恩本人在习近平眼中的“好感度”，以后向中国索要各种援助也就更容易。因为中国文化特讲究“雪中送炭”，“患难见真情”。

邓聿文认为，假如认为和中国打一场贸易战是美国眼下的头等大事，其他事都要为此让路，那就不可指望中国的配合；假如认为朝鲜弃核也和中美贸易的平衡同等重要，美国在贸易战上适当让步就是值得的，毕竟贸易战对美国的利益也有损害。

从特朗普的言论来看，美国选择贸易战的优先级高于朝鲜去核。特朗普在推文中称，国务卿彭佩奥期待不久的将来再访朝鲜，极可能是在与中国的贸易关系解决之后。