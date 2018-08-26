麦凯恩逝世：从越战到影响美国政坛的战士

图片版权 AFP Image caption 美国共和党资深参议员约翰‧麦凯恩（John Mccain）逝世，终年81岁。

美国共和党资深参议员约翰‧麦凯恩（John Mccain）逝世，终年81岁。他在2017年7月确诊患有脑肿瘤。

麦凯恩的家人发表声明，赞扬他做了一个榜样。多名共和民主两党的政客，也赞扬麦凯恩毕生对美国的贡献。美国总统特朗普表示深切同情和哀悼。前总统奥巴马表示麦凯恩是勇敢的人。

麦凯恩军事背景出身，越战时曾经被俘虏，他在美国被视为英雄。他重返美国之后从政， 他的政治手腕备受肯定，愿意在一些问题上作出妥协让步，不过他有自己原则，有时会与自己的党唱反调。

2008年，他参选总统时被奥巴马击败，但无阻麦凯恩继续成为美国最具影响力的政客之一。

这位共和党鹰派元老，主张奉行强势的外交，他希望美国向叙利亚派遣地面部队，并在伊拉克、阿富汗等地增兵，以及向乌克兰提供武器，他近年多次与台湾总统蔡英文见面，希望加强台湾的军事能力。

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军事血脉

1936年8月29日，麦凯恩在巴拿马运河区的科科索洛海军航空站出世。他的父亲、祖父都是海军上将，是美国史上第一对官拜四星上将的父子，一战、二战都有麦凯恩家族的参与。

由于父亲经常被派到不同地方工作，麦凯恩小时候已过着不断搬家的日子，二战爆发期间，父亲服役，麦凯恩主要与母亲及姐弟生活。

图片版权 Getty Images Image caption 麦凯恩的父亲和祖父均是海军高层。

麦凯恩一共读过20多间学校。他曾经回忆说，小时候跟随父亲周游列国，但经常要与朋友道别，是他童年最悲惨的回忆，所以小时候，他不太会与朋友相处，经常制造麻烦，他亦十分喜欢拳击活动，在老师和同学间建立一个“硬汉”、“叛逆者”的形象。

中学毕业后，他跟随父亲和祖父的脚步，入读美国海军学院。他说，这是无可避免的宿命，是父母强行安排的决定，而他誓要向家人证明，自己能够和家族其他海军先辈一样优秀。他在校内展示出领导才能，但却有蔑视权威的倾向，学业成绩上他是在底下的一群。

加入海军的头几年，麦凯恩承认自己好赌、好美色，“挥霍自己的健康和青春”，朋辈都称他有花花公子的形象，他的飞行员成绩未达标，没有被分配到战斗机的精英分队。

起初，他并不是一个经验丰富的机师，先后多次发生事故。1960年3月，他在飞行训练时经历坠机落海，死里逃生；翌年他在西班牙执行任务时，试过把飞机撞到电缆，造成当地停电。1965年，飞机发动机出现严重故障，他要弹出逃生。

图片版权 Getty Images Image caption 越战时，麦凯恩驾驶战机时被北越部队击中坠毁，由河内居民救起。

图片版权 Getty Images Image caption 麦凯恩在河内医院接受治疗。

麦凯恩这个姓氏，在海军特别引人注目，他慢慢从少尉、上尉升至少校，与此同时，他的父亲亦从少将升至四星海军上将。

麦凯恩后来投身越战，1967年在一次执行轰炸任务其间，驾驶的战机被导弹击中堕海，麦凯恩身负重伤，他被人救起后，被送到河内的监狱——几年的战俘生涯大大改变了他的一生。

严刑逼供

麦凯恩这个姓氏是一种荣誉，也是一种负担。他被俘的消息，成为美国的大新闻。

他在医院接受治疗期间，据称一直拒绝向北越提供情报，被严刑逼供，令他伤上加伤，被迫签字悔过，在录音中承认犯下战争罪行，一度寻求自杀。他形容那是他人生中最崩溃的一刻。

直到北越发现他是海军高层的儿子，才停止这种酷刑。北越曾经表示愿意提前释放他，向外界展示良好形象，但麦凯恩拒绝，认为要释放其他战俘才到他。

图片版权 Getty Images Image caption 麦凯恩返国家，获尼克松总统接见。

麦凯恩自称被严刑迫供的说法曾受到质疑，认为他是在政坛上争取支持的论述。一个有份盘问麦凯恩、流亡法国的北越上校裴信指，麦凯恩被俘后表现合作，他对越共军队作战勇敢表示赞扬，把战争责任归咎于美国国会。一些北越官员声称他并没有受到酷刑折磨。

而报道越战期间柬埔寨秘密战争而获普利策奖的《纽约时报》前编辑悉尼·山伯格（Sydney Schanberg）认为麦凯恩有所隐瞒，他认为麦凯恩不仅没有受过刑，而且在被俘期间他主动同北越合作，参加了越南共产党的广播宣传。

经过5年半，到1973年，麦凯恩获释，重返美国后成为媒体的焦点，他支持尼克松政府的越战政策，又在多处演讲，讲述自己的经历。

战争中所带来的身体上的伤害，让他难以长期在前线工作，他退下来，担任美国海军在国会的联络官，协调国会、国防部之间的工作，亦因此从政的想法转趋强烈。

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从政之路

1981年，他正式退役并走进政坛，1982年当选亚利桑那州众议员，4年后成为参议员，之后从没间断，连任五次，成为党内元老级人马。

政界对他的政治手腕予以肯定，形容他立场坚定下仍然懂得在关键时刻妥协。在多项议题上，他一般跟随共和党的立场，但有时仍会持反对意见，例如环保立场上，他倾向认同气候变化涉及人为因素，有时亦反对枪管、减税等共和党较支持的立场。

在国会中，他主力负责外交、国防相关的工作。他有强硬的鹰派立场，支持伊拉克战争，要求美军在伊拉克和阿富汗增兵，主张美国派地面部队到叙利亚，以及更大支援乌克兰对抗俄罗斯，也是以色列的忠实支持者。

在朝鲜问题上，他曾表示如果朝鲜领导人金正恩采取侵略行动，代价将会是毁灭。

近年他也是对中国多加批判的议员之一。去年5月，他以参议院军事委员会主席身份到澳洲发表演说，他批评中国在国际上行为愈来愈像个“恶霸”，中国拒绝开放经济，窃取他人知识产权，又发表大量没有基础和国际法支持的领土声明，并持续在争议地区有军事活动，以贸易、投资等手段胁迫其他国家。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @SenJohnMcCain Great meeting with President Tsai of Taiwan - the only democracy on Chinese soil. Our friendship remains strong. pic.twitter.com/aADp0ez9Pi — John McCain (@SenJohnMcCain) 2016年6月5日

2015年，蔡英文访美期间，与麦凯恩会面；2016年时，麦凯恩亦率领代表团访问台湾，与总统蔡英文会面。

麦凯恩支持强化台湾的国防能力，并希望推动台湾有机会参与更多多边军事演习交流。

政治仕途的高峰

自1999年起，麦凯恩便宣布自己有意代表共和党参选总统，他标榜自己是党内反建制的一员。

对于外界而言，他的卖点是战争英雄，其军旅生涯中把他培养成有话直说的敢言政客。

不过他多次争取失败，直至2008年，他以72岁之龄赢得共和党初选，可以角逐总统宝座，不过败于民主党的奥巴马。他因为选茶党的佩林（Sarah Palin）为竞选拍档而备受抨击。

图片版权 AFP Image caption 奥巴马经常会在不同议题上寻求麦凯恩的意见。

虽然奥巴马获胜，但意料之外，两人建立了一段深厚关系，奥巴马经常会在不同议题上寻求麦凯恩的意见——当然，两人经常持相反的意见。

对于麦凯恩离世，奥巴马在社交媒体发悼念，表示两人虽然背景、意见不同，但也是共同为国家效力，赞扬他所表现的勇气。

在2016年总统大选，麦凯恩原本支持特朗普，但之后曝出特朗普曾对女性有不道德的评论以及性侵指控，他放弃支持特朗普。他甚至曾经称特朗普的一些支持者是“疯狂的人”。

两人关系因为麦凯恩在越战被俘的背景进一步下挫。特朗普指，麦凯恩不是战争英雄。麦凯恩后来反击，说一些美国有钱人逃避越战兵役，被指是暗指特朗普。

去年特朗普推动替代奥巴马医改的议案，麦凯恩也是投反对票，特朗普点名指麦凯恩令美国人失望。

图片版权 AFP Image caption 患病后，麦凯恩试过为了投票，坐轮椅到国会，成为他生前最后的标记。

也许正是因为他坚守原则，不愿盲目跟从党内的意见，令他无法踏上总统之路。

“我愿意和共同希望带领国家向前的人合作，我会聆听他们用心的建议，希望解决美国的的问题。”麦凯恩说。

麦凯恩的成就在两党也受到肯定。他政治的对手、前副总统拜登表示，麦凯恩虽然无法实现最大的政治野心，但他毕生以国家为优先，其对美国的影响不会终止，精神不会熄灭，他的一生证明了有些真相是永恒的，其所展示的个性、勇气与正直将长存下去。