美国佛罗里达州电子竞技比赛现场枪击案两人死亡
美国佛罗里达州杰克逊维尔市一个娱乐园区内发生枪击，警方证实一名男子开枪射杀两人。
佛州警方指，凶手是24岁的大卫·凯茨（David Katz），来自巴尔的摩。他在行凶之后当场开枪自杀，警方目前认为没有其他嫌疑人。
事件中有11人受伤。
枪击事件发生在杰克逊维尔中心城（Jacksonville Landing），当时这座大型购物、娱乐和餐饮商场内正在进行一场电子竞技比赛。
警方指，从目前调查来看，凯茨只使用了一支手枪。
据当地媒体报道，枪手在电竞比赛中落败后愤而行凶，不过警方拒绝证实这一说法。
佛罗里达州近年发生过数起严重的枪击事件，包括2016年造成49人死亡的奥兰多夜店枪击案，以及今年二月在玛乔丽斯通曼道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）造成17人死亡的枪击案。
事发经过
事发于当地时间周日（8月26日）下午，电竞选手正在杰克逊维尔中心城内的GLHF游戏吧（GLHF Game Bar）进行《麦登橄榄球》（Madden）游戏。
在游戏串流直播平台Twitch网站上直播的赛事视频当中，可以听到多次枪声响起。
19岁的参赛者德里尼·格约卡（Drini Gjoka）在推特（Twitter）上发帖描述事件过程，称这是他“人生中最糟糕的一天”。
他发推文说，子弹打中了他的拇指。
另一名参赛者麦克法兰（Chris "Dubby" McFarland）称，子弹擦伤了他的头部。
来自芝加哥的泰勒·波因德克斯特（Taylor Poindexter）说，她看到枪手瞄准房间里的人开枪。
“我们看到他，两手握着枪，到处来回走，”她说，“我怕自己和男朋友的命都要没了。”
枪击发生时，人们纷纷寻找掩护。警方派出特种部队在现场搜查可能的同伙，最后确定只有一名枪手。
警长迈克·威廉姆斯（Mike Williams）表示：“有九名受害者已经由杰克逊维尔火警与救援部门（JFRD）送到地区医院，其中一些人受了枪伤。另外还有两名受枪伤的人是自己前往了当地医院。”
受害者的亲属接到通知之前，有关方面都不会公开他们的身份。
“今晚，杰克逊维尔一片哀声，”杰克逊维尔市长莱尼·库里（Lenny Curry）表示，“我们面对的事件已经太常见，这要求我们继续在公共安全上做艰难的工作。”
向比赛发出许可的《麦登橄榄球》游戏所有者电子艺界（EA Sports）公司表示，目前正在与当局配合，获取更多的信息。
该公司向这起“可怕”事件中受影响的每一个人表示慰问。