图片版权 AFP Image caption 警方派出特种武器部队搜查事发现场。

美国佛罗里达州杰克逊维尔市一个娱乐园区内发生枪击，警方证实一名男子开枪射杀两人。

佛州警方指，凶手是24岁的大卫·凯茨（David Katz），来自巴尔的摩。他在行凶之后当场开枪自杀，警方目前认为没有其他嫌疑人。

事件中有11人受伤。

枪击事件发生在杰克逊维尔中心城（Jacksonville Landing），当时这座大型购物、娱乐和餐饮商场内正在进行一场电子竞技比赛。

警方指，从目前调查来看，凯茨只使用了一支手枪。

据当地媒体报道，枪手在电竞比赛中落败后愤而行凶，不过警方拒绝证实这一说法。

佛罗里达州近年发生过数起严重的枪击事件，包括2016年造成49人死亡的奥兰多夜店枪击案，以及今年二月在玛乔丽斯通曼道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）造成17人死亡的枪击案。

事发经过

事发于当地时间周日（8月26日）下午，电竞选手正在杰克逊维尔中心城内的GLHF游戏吧（GLHF Game Bar）进行《麦登橄榄球》（Madden）游戏。

图片版权 GLHF Game Bar Image caption 事件发生在一个正在进行电竞比赛的餐厅里。

在游戏串流直播平台Twitch网站上直播的赛事视频当中，可以听到多次枪声响起。

19岁的参赛者德里尼·格约卡（Drini Gjoka）在推特（Twitter）上发帖描述事件过程，称这是他“人生中最糟糕的一天”。

他发推文说，子弹打中了他的拇指。

另一名参赛者麦克法兰（Chris "Dubby" McFarland）称，子弹擦伤了他的头部。

图片版权 Reuters Image caption 波因德克斯特是枪击的目击者之一。

来自芝加哥的泰勒·波因德克斯特（Taylor Poindexter）说，她看到枪手瞄准房间里的人开枪。

“我们看到他，两手握着枪，到处来回走，”她说，“我怕自己和男朋友的命都要没了。”

枪击发生时，人们纷纷寻找掩护。警方派出特种部队在现场搜查可能的同伙，最后确定只有一名枪手。

警长迈克·威廉姆斯（Mike Williams）表示：“有九名受害者已经由杰克逊维尔火警与救援部门（JFRD）送到地区医院，其中一些人受了枪伤。另外还有两名受枪伤的人是自己前往了当地医院。”

受害者的亲属接到通知之前，有关方面都不会公开他们的身份。

“今晚，杰克逊维尔一片哀声，”杰克逊维尔市长莱尼·库里（Lenny Curry）表示，“我们面对的事件已经太常见，这要求我们继续在公共安全上做艰难的工作。”

向比赛发出许可的《麦登橄榄球》游戏所有者电子艺界（EA Sports）公司表示，目前正在与当局配合，获取更多的信息。

该公司向这起“可怕”事件中受影响的每一个人表示慰问。