图片版权 Reuters Image caption 2014年在波斯湾的布什号航空母舰上的F-18超级大黄蜂战机。美军战略重点已经从中东反恐转向对付俄罗斯和中国的挑战。

在美俄关系紧张之际，美国海军周五（24日）正式恢复了一度被解散的冷战时期的美军舰队，应对北大西洋俄罗斯的挑战。

今年5月美国海军宣布将恢复2011年解散的第二舰队，该舰队在冷战期间在北大西洋和地中海发挥重要作用。美国第二舰队1950年代组建，后来美俄关系缓和的时候被解散。

该舰队在1962年古巴导弹危机的时候起过重要作用，当时第二舰队担负了封锁阻拦前往古巴岛的苏联舰艇的任务。第二舰队还负责美国海军东海岸和北大西洋区域的防务。

图片版权 MOD Image caption 2014年皇家空军的台风战机起飞拦截逼近的俄罗斯熊式远程战略轰炸机。

美国海军作战部长约翰·理查德森上将在“布什”号航空母舰上说，这是美国和美国海军对变化的安全环境作出的反应，"第二舰队将是我们在大西洋上的先锋，对于维持美国海上优势，维护美国安全，美国的影响和世界的繁荣至关重要。"

按照特朗普政府的国家安全战略，中国和俄罗斯是美国最大的威胁，他们认为中俄越来越咄咄逼人，不断取得诸如高超音速和先进鱼雷等先进武器。

在北大西洋，俄罗斯的战机和舰艇在最近几个月不断进入接近包括英国在内的美国的北约盟国的领空和领海。北约海军官员去年曾经说俄罗斯潜水艇在北大西洋探测海底数据传输线缆。

这主要是美军在建制上的重组，恢复了对美国东海岸和巴伦支海之间以及挪威和俄罗斯沿海上将级别的负责指挥机制。美国之音报道认为，重组第二舰队反映了美军战略的调整，即把军事重点从中东反恐转到应对来自俄罗斯和中国不断增强的竞争。

图片版权 MOD Image caption 2016年英国皇家海军的护卫舰监视驶过英吉利海峡的俄罗斯航母舰队

美国的报道说，中国和俄罗斯都在扩大发展海军，努力扩大他们的全球影响。特别是俄罗斯，一直在增强包括潜艇巡逻在内的军事活动。去年俄罗斯海军上将科罗列夫说，俄罗斯潜艇官兵在前一年的海上巡逻时间累计3000天以上，恢复了苏联时期的节奏。

另外美国军方还正式启动了新的陆军未来司令部，主要负责创新和准备应对俄罗斯和中国开发的新型武器。这是军方指导陆军部队现代化的司令部。

美国陆军未来司令部设在得克萨斯州的奥斯汀，将有一名四星上将负责，有约500军人和文职官员。军方表示，司令部设在奥斯汀可以利用那里许多高水平的工程学院和技术人才。