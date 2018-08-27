图片版权 EPA Image caption 莫里森成为澳洲过去十年第六位总理。

救护员检查一名伤者精神状态是否正常时，通常都会问他知不知道自己在哪里、自己国家元首是谁等简单问题。但在澳大利亚，有救护员说他们的领袖轮替近年太频繁，导致“总理是谁”这个问题对他们来说已经无用武之地。

这并不奇怪，因为澳洲新任总理莫里森（Scott Morrison）上周就任后，他就成为当地过去十年来第六任领袖和第五位担任总理一职的澳洲人。

其实澳洲的政治曾经十分稳定。1983至2007年期间，澳洲只有三名总理。为甚么澳洲的政治情况近年变得这样“动荡”？

政府任期太短

世界上大多通过选举产生的领袖都有四至五年的任期，但澳洲法律规定最少每三年举行一次大选。墨尔本大学的统计数字指出，每任政府的执政期实际上更短，1990年以来平均每任政府的任期只有32个月。

有意见指出，这会让选民更好控制政治发展。但也有意见认为这令政客只注视短期政策，让自己能在下次选举胜出，而不是专注于制定对国家有益的长远政策，而且过于频繁的选举会令选民对选举变得厌倦。

图片版权 AFP Image caption 特因布尔本身也是向前总理阿博特迫宫，取得领导位置。

前澳洲驻以色列大使夏尔马（Dave Sharma）在澳洲《悉尼晨峰报》撰文指，他就任驻外大使期间已经经历过四名总理的领导，包括吉拉德（Julia Gillard）、陆克文、阿博特（Tony Abbott）和特因布尔。其中，吉拉德和阿博特都是被党内逼宫后下台。

夏尔马认为这显示澳洲的政治体制的“架构缺陷”，认为政府应着手修改宪法。他批评澳洲的政客经常没有征询选民意见，就随便把总理逼下台，他指这破坏了“澳洲政治制度的稳定性”。

逼宫戏频频上演

陆克文在2010年被副手吉拉德逼宫下台。彭博社报道，差不多同一时间开始，受24小时新闻报道影响，澳洲的政客开始越来越在意自己的民望，而忽视其他政策。

选民也转而支持其他细小党派或独立候选人，以示对两大政党的不满。这种发展，令执政党的立法过程举步维艰。

特因布尔被逼宫的事件中，有立场保守的媒体被批评主动介入，迫使立场比较开放的特因布尔下台。

澳洲九号电视台（Nine News）记者乌尔曼（Chris Uhlmann）形容，这令澳洲媒体变成当地政治制度的“其中一个角色”，而不只是在旁边报道事实，做法“过份”。

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莫里森与澳中关系

莫里森成为总理前在特因布尔政府当财长，任内处理过许多有关中国的政策，包括上周处任内政部长期间，宣布澳洲政府正式禁止一些外国公司参与建设当地5G流动通讯网络的决定，有分析指这针对中国科技巨头华为。

中国外交部回应批评，澳洲本应为中澳两国公司合作提供便利，因为这符合中国企业利益，也符合澳洲公司和消费者的利益。

之前，莫里森2016年以财长身份，以“国家安全”为由否决中国国家电力公司和香港长江实业收购澳洲电力公司Ausgrid 股份的计划。

但他多次在公开场合呼吁澳洲应与中国建立更紧密的经贸关系。他去年8月发表公开演讲指，随着中国经济发展，中国人变有越来越富有，澳洲能否继续推动自身的经济发展，取决于澳洲能否掌握中国的机会。

“二等政客”

澳洲有丰富天然资源支持它的经济发展，让它过去二十多年都没有经济衰退，因此被称为“幸运的国家”。但澳洲学者霍宁（Donald Horne）曾批评，澳洲这个幸运国家由一些“二等政客”掌控。

陆克文在2013年成功报复，迫使曾向自己逼宫的吉拉德下台。他当时被批评指，这样做会在党内引起不必要的纷争。而他的继任人阿博特更推行许多不受人欢迎的政策。有澳洲智库在今年3至4月进行的调查显示，当时只有54%受访的澳洲公众知道现任总理莫里森是谁。

莫里森成功逼宫前，内政部长达顿（Peter Dutton）也曾经尝试逼宫但失败。达顿被视为自由党内的强硬派，不被党内开明派接受，双方最终同意让被视为中间派的莫里森当总理。评论员哈尔彻（Peter Hartcher）在《悉尼晨峰报》撰文指，这些党内纷争令历任澳洲总理接连被迫宫下台，因为每一个上场的总理都不受保守派欢迎。

他更形容，莫里森向特因布尔迫宫是澳洲政坛过去十年内“最不需要的”一次迫宫。