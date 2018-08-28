巴拉圭小偷军械库掉包盗窃：玩具枪换步枪再倒卖

图片版权 Getty Images Image caption 巴拉圭的一些小偷们从警方军械库里偷走了42把步枪，并将玩具枪放在军械库中掩人耳目。

巴拉圭的一帮小偷从警方军械库里偷走了42把步枪，并将玩具枪放在军械库中掩人耳目。

事件发生在巴拉圭市卡皮亚塔的一处军械库。警方在检查中发现，他们的FN FAL自动步枪已经被换成了木制或塑料玩具枪。

真枪一年前出现在黑市中，售价高达1万美金。

有的枪支据信已经流入阿根廷，有的据信已经走私到巴西。

邻国巴西长期抱怨称，他们截获的许多非法武器都是从巴拉圭走私而来。

步枪首次出现在黑市时，军方下令调查。他们仔细检查了警察的武器库，发现了玩具步枪。这些枪支目前仍能使用。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @ABCDigital Roban 42 fusiles de guerra que estaban resguardados en un cuartel policial y lo reemplazan por réplicas de juguete. https://t.co/FP6xCO3F6n pic.twitter.com/ukoXoUnlDY — ABC Digital (@ABCDigital) 2018年8月25日

巴拉圭媒体发布了玩具枪的照片，称其为该国警方历史上“最难堪的丑闻”。

目前，负责军械库的警察已经被替换，但仍未逮捕任何人。