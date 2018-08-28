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美国政坛重量级共和党人约翰·麦凯恩上周末去世。按照规定，参议员去世要降半旗48小时。然而当地时间27日早晨，白宫楼顶的国旗已经完全升起。

特朗普因此广受批评，被指因政见不合而未给予麦凯恩应有的"默哀"待遇。特朗普随即发布声明称，再次为麦凯恩降半旗，直到其葬礼日为止。

然而特朗普未获邀参加麦凯恩葬礼，再次凸显两人的宿怨。前总统乔治·W·布什和奥巴马都获邀参加，后者不仅来自民主党，还是2008年与麦凯恩角逐总统之位的对手。

麦凯恩作为特朗普在共和党内最大的批评者之一，两人宿怨如何累积至今？BBC记者梳理了两人之间的五次互怼。

一、特朗普“煽动起了疯子们”

2015年夏天，特朗普决定参与竞选，角逐共和党总统候选人。他以攻击墨西哥移民的话题开启了竞选之旅。

“他们带来毒品，他们带来犯罪，他们是强奸犯，有一些我想是好人。”这一言论在当时广受谴责。

这次演讲是特朗普第一次竞选活动，也是在这次活动中，特朗普提出在美墨边境修建隔离墙的计划。

麦凯恩迅速谴责特朗普对移民的袭击，指责他用这些观点“煽动起了疯子们”。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普在宣布竞选的演讲中发布了一系列充满争议的言论

二、 麦凯恩不是“战争英雄”

虽然麦凯恩是两人中率先挑起战火的那一个，但特朗普的回击接踵而至。

距离特朗普关于墨西哥移民的演讲还不到一个月，这位真人秀明星在爱荷华州的一场竞选活动中声称，麦凯恩并不是什么战争英雄。

“麦凯恩因为被俘虏，所以成了战争英雄，”他说。 “我喜欢那些没有被俘虏的人。”

麦凯恩的飞机在越南战争中被击落，其后他被关押了五年半。

在其他党内候选人的强烈谴责下，特朗普最终收回了这一言论，但并没有道歉。

麦凯恩也没有要求特朗普向自己道歉，而是让他向“那些在战斗中牺牲者的家人”道歉。

图片版权 Getty Images Image caption 麦凯恩的飞机在1967年被越南击落，他在狱中数年忍受折磨

然而，越战老兵麦凯恩并没有就此罢休，他后来通过颇为隐晦的方式回击特朗普。他批评，富人们因为找到了“会说他们有骨刺”的医生，而避免在战争中服役。

1960年代，特朗普接受五次延期而免于在越战中服役， 其中四次是出于学术原因，另一次是因为骨刺。

三、“任何女性都不应成为这种不恰当行为的牺牲品”

当特朗普战胜党内其他竞选者后，麦凯恩偃旗息鼓，支持共和党的选择。

但就在2016年大选之前，一则特朗普针对女性发表淫秽言论的视频浮出水面。

在视频中，特朗普说，“如果你是明星，你可以对女人做任何事情”，并吹嘘试图猥亵和亲吻女人。

麦凯恩迅速撤回他对特朗普的支持，称其应该“承受这些言论所带来的后果”。

“特朗普的行为使他的竞选资格不可能获得支持，即便有条件的支持也不行。”麦凯恩当时称，“没有任何借口”，并且“他应一个人为自己的行为负责”。

“任何女性都不应成为这种不恰当行为的牺牲品。”他说。

四、反对特朗普医改方案

随着特朗普上台并开始按他的想法重塑美国后，这对冤家之间的争斗愈演愈烈。

特朗普一项关键竞选承诺就是废除奥巴马推出的具有里程碑意义的医疗法案。

共和党人为废除这项法案作出许多努力，并且几乎要成功，在参议院100个席位中需要50票即可废除，而共和党控制着52个席位。

但是当时正在与可能夺去生命的脑癌作斗争的麦凯恩，投了反对票，破坏共和党试图撤销奥巴马医改法案的企图。

特朗普谴责那些没有支持新法案的共和党人，称他们没有胆量。

图片版权 Reuters Image caption 特朗普经常向俄罗斯总统普京表达钦慕

五、“一个美国总统不应该向独裁者表示祝贺”

麦凯恩在外交事务方面表现卓越，因此后来成为颇具影响力的参议院军事委员会主席。

他主张在海外建立强大的美国存在感，那么他对特朗普经常赞扬俄罗斯总统普京表达不满也就不足为奇了。

当普京3月份再次当选时，麦凯恩表声明强烈批评特朗普祝贺普京当选。

他说，“美国总统不是通过祝贺赢得虚假选举的独裁者，来领导自由世界。”

当特朗普今年在赫尔辛基会见普京时，表示他相信普京的评估是俄罗斯没有干涉2016年的选举—— 这与美国的情报部门相矛盾。

麦凯恩因此也更加直言不讳，称这次会议是“记忆中美国总统最可耻的表演之一”。

他在声明中写道，“特朗普总统的天真、自负、虚假，以及对独裁者的同情，造成难以计算的损失。” “但很明显，赫尔辛基峰会是一个悲剧性的错误。”