图片版权 Reuters Image caption 军队现代化是普京的首要任务之一

俄罗斯计划将于9月举行“东方-2018”战略演习，这是继1981年苏联举行“西方-81”演习以来规模最大的一次。

除规模庞大外，中国首次参加俄军的战略演习也成为西方国家媒体关注的焦点。据俄罗斯军方消息，中国派遣的首批军事技术装备和官兵已经抵达外贝加尔边区。蒙古国也将参与军演。

军演都“演”些什么？

俄罗斯国防部长绍伊古周二表示，这场军演俄罗斯将出动30万军人，参演装备包括坦克、装甲运输车等车辆3.6万辆，1,000余架战机参与。相比之下，2014年俄军演习出动了10万军人，120架战机。

这场军演被绍伊古拿来与1981年前苏联举行的“西方-81”军演相提并论，并称在一些领域本次军演将复制“西方-81”，但在其他方面规模则将更大。“西方-81”被视为人类有史以来最大的军事演习，并以北大西洋公约组织（NATO）为假想敌。

参演部队来自俄中部军区、东部军区，以及太平洋舰队、北方舰队和空降部队。俄罗斯国防部介绍，演习一大亮点是在接近实战条件下演练巡航导弹集群的密集使用。

法新社问俄罗斯处于经济困难时期，举行如此大规模军演是否代价太高，克林姆林宫发言人表示，国际环境目前充满敌意，俄罗斯有必要采取行动保卫自己的安全。

图片版权 xinhua Image caption 2015年5月习近平与普京一起出席中俄海上联合军事演习并会见中俄两军官兵代表。

中国扮演什么角色？

相比于俄军30万人的兵力投入，中国派遣约3,200名官兵、900多件武器装备、30架固定翼飞机和直升机参演。

根据中国国防部网消息，9月11日到15日，中方参演官兵将与俄军在楚戈尔训练场共同组织联合战役行动演练，中国主要演练机动防御、火力打击、转入反攻等科目，同时中方战略指挥机构将参与导演部的组建，北部战区还将派出战役指挥机构。

“这是全新的进展。这是中国军事力量第一次被允许参加俄罗斯内部军演，而非联合军演。” 俄罗斯科学院学者瓦西里·卡申（Vasily Kashin）向彭博社表示，但目前没有迹象表明中国和俄罗斯要建立全面军事合作。

军事专家王明亮接受中国媒体采访时称，中俄两军战略指挥机构将共同组建导演部，说明两国战略及的指挥员和参谋人员要共同进行战争构想，具有军事外交的意味，意在使参演国在地区安全局势、未来可能发展的战争、以及战争如何开具如何结束等问题上达成共识。此外，中国派出的兵力和装备几乎参与了所有的核心行动，这也体现了中俄两国之间非常深的互信关系。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称，中国的参与证明两个盟友间全面合作的扩大。

大规模军演针对谁？

规模庞大，并将中国和蒙古都纳入其中，俄罗斯军演针对谁？

官方释放的消息对此并未言明。中国国防部网站称，此次演习旨在巩固发展中俄全面战略伙伴关系，深化两军务实友好合作，演习不针对第三方。

图片版权 EPA Image caption 2018年7月29日，普京出席圣彼得堡举行的海军节阅兵活动。

据《独立报》报道，俄罗斯议会上院国防安全委员会的克林泽维奇（Klintsevich）说，这次协同演习是对美国释放信号。

卡申表示，俄罗斯处在几十年来与美国关系最冷时刻，克里姆林宫在为潜在的战斗做准备。而规模如此之大的演习，部分在于展示俄罗斯，对于战争的战备程度。

军演的另一个背景是，俄罗斯和北约的日益紧张的关系。2014年俄罗斯吞并克里米亚，并支持乌克兰东部的亲俄反叛者，此后北约加强了在东欧的军事部署。今年3月，俄罗斯前间谍及其女儿在英国被下毒事件，导致北约驱逐良俄罗斯外交官。同为北约成员的美国和英国都指责俄罗斯策划了下毒事件，俄罗斯随即否认。

北约发言人迪伦·怀特（Dylan White）称，北约收到关于“东方-2018”战略演习的简报，正在持续关注。北约驻莫斯科武官获俄罗斯邀请观看军演。怀特在一份声明中称，“所有国家都有权利对其军事力量进行演练，但很重要的是演习需要在透明和可预见的方式下进行。”

他补充，“这次军演展示出俄罗斯聚焦与大规模战斗的演练。这符合我们一段时间以来的观察：一个愈发独断的俄罗斯，在大规模增加其国防预算开支和军队存在。”

大型军演 高额账单

BBC驻莫斯科记者莎拉·林斯福德（Sarah Rainsford）

“东方-2018”战略演习的规模在当代俄罗斯绝无仅有，但并不令人意外。 这次巨型演习显然是普京在展示其军队的实力；借此表示，尽管在经济和军事上面临西方制裁，这个国家仍要对抗。

这也提醒人们，虽然俄罗斯被视为西方的敌对和侵略性力量，但其实莫斯科也一直将北约的侵蚀视为威胁。 普京总统的发言人认为，“东方-2018”军演在“非常具有攻击性和不友好”的国际环境中至关重要。

这一理由也被他用来为这次巨型军演带来的巨额开支进行辩护，因为在军演的同时，俄罗斯人正在抗议养老金改革法案，由于此前的养老金支出不可持续而准备提高退休年龄。