联合与对抗：俄举行冷战以来最大军演的背后考量
俄罗斯计划将于9月举行“东方-2018”战略演习，这是继1981年苏联举行“西方-81”演习以来规模最大的一次。
除规模庞大外，中国首次参加俄军的战略演习也成为西方国家媒体关注的焦点。据俄罗斯军方消息，中国派遣的首批军事技术装备和官兵已经抵达外贝加尔边区。蒙古国也将参与军演。
军演都“演”些什么？
俄罗斯国防部长绍伊古周二表示，这场军演俄罗斯将出动30万军人，参演装备包括坦克、装甲运输车等车辆3.6万辆，1,000余架战机参与。相比之下，2014年俄军演习出动了10万军人，120架战机。
这场军演被绍伊古拿来与1981年前苏联举行的“西方-81”军演相提并论，并称在一些领域本次军演将复制“西方-81”，但在其他方面规模则将更大。“西方-81”被视为人类有史以来最大的军事演习，并以北大西洋公约组织（NATO）为假想敌。
参演部队来自俄中部军区、东部军区，以及太平洋舰队、北方舰队和空降部队。俄罗斯国防部介绍，演习一大亮点是在接近实战条件下演练巡航导弹集群的密集使用。
法新社问俄罗斯处于经济困难时期，举行如此大规模军演是否代价太高，克林姆林宫发言人表示，国际环境目前充满敌意，俄罗斯有必要采取行动保卫自己的安全。
中国扮演什么角色？
相比于俄军30万人的兵力投入，中国派遣约3,200名官兵、900多件武器装备、30架固定翼飞机和直升机参演。
根据中国国防部网消息，9月11日到15日，中方参演官兵将与俄军在楚戈尔训练场共同组织联合战役行动演练，中国主要演练机动防御、火力打击、转入反攻等科目，同时中方战略指挥机构将参与导演部的组建，北部战区还将派出战役指挥机构。
“这是全新的进展。这是中国军事力量第一次被允许参加俄罗斯内部军演，而非联合军演。” 俄罗斯科学院学者瓦西里·卡申（Vasily Kashin）向彭博社表示，但目前没有迹象表明中国和俄罗斯要建立全面军事合作。
军事专家王明亮接受中国媒体采访时称，中俄两军战略指挥机构将共同组建导演部，说明两国战略及的指挥员和参谋人员要共同进行战争构想，具有军事外交的意味，意在使参演国在地区安全局势、未来可能发展的战争、以及战争如何开具如何结束等问题上达成共识。此外，中国派出的兵力和装备几乎参与了所有的核心行动，这也体现了中俄两国之间非常深的互信关系。
克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）称，中国的参与证明两个盟友间全面合作的扩大。
大规模军演针对谁？
规模庞大，并将中国和蒙古都纳入其中，俄罗斯军演针对谁？
官方释放的消息对此并未言明。中国国防部网站称，此次演习旨在巩固发展中俄全面战略伙伴关系，深化两军务实友好合作，演习不针对第三方。
据《独立报》报道，俄罗斯议会上院国防安全委员会的克林泽维奇（Klintsevich）说，这次协同演习是对美国释放信号。
卡申表示，俄罗斯处在几十年来与美国关系最冷时刻，克里姆林宫在为潜在的战斗做准备。而规模如此之大的演习，部分在于展示俄罗斯，对于战争的战备程度。
军演的另一个背景是，俄罗斯和北约的日益紧张的关系。2014年俄罗斯吞并克里米亚，并支持乌克兰东部的亲俄反叛者，此后北约加强了在东欧的军事部署。今年3月，俄罗斯前间谍及其女儿在英国被下毒事件，导致北约驱逐良俄罗斯外交官。同为北约成员的美国和英国都指责俄罗斯策划了下毒事件，俄罗斯随即否认。
北约发言人迪伦·怀特（Dylan White）称，北约收到关于“东方-2018”战略演习的简报，正在持续关注。北约驻莫斯科武官获俄罗斯邀请观看军演。怀特在一份声明中称，“所有国家都有权利对其军事力量进行演练，但很重要的是演习需要在透明和可预见的方式下进行。”
他补充，“这次军演展示出俄罗斯聚焦与大规模战斗的演练。这符合我们一段时间以来的观察：一个愈发独断的俄罗斯，在大规模增加其国防预算开支和军队存在。”
大型军演 高额账单
BBC驻莫斯科记者莎拉·林斯福德（Sarah Rainsford）
“东方-2018”战略演习的规模在当代俄罗斯绝无仅有，但并不令人意外。 这次巨型演习显然是普京在展示其军队的实力；借此表示，尽管在经济和军事上面临西方制裁，这个国家仍要对抗。
这也提醒人们，虽然俄罗斯被视为西方的敌对和侵略性力量，但其实莫斯科也一直将北约的侵蚀视为威胁。 普京总统的发言人认为，“东方-2018”军演在“非常具有攻击性和不友好”的国际环境中至关重要。
这一理由也被他用来为这次巨型军演带来的巨额开支进行辩护，因为在军演的同时，俄罗斯人正在抗议养老金改革法案，由于此前的养老金支出不可持续而准备提高退休年龄。