英首相访问非洲扩大影响 评论说为时已晚

图片版权 PA Image caption 特里莎·梅在访问南非时说，年轻人是非洲大陆的未来。

英国首相特里莎·梅周二（8月28日）到达南非开普敦，促进发展英国脱欧后的"全球伙伴关系" 。

《金融时报》报道说，英国首相在同法国总统举行峰会后访问南部非洲，希望能够扩大在非洲的影响，在非洲取得和法国类似的影响力。

特里莎·梅宣布将增加英国驻非洲外交官的数量，而且同受访国南非，尼日利亚和肯尼亚签定商业协议。但是多方认为英国在非洲扩大影响的努力为时已晚。

法国总统马克龙自去年5月上台以来已经9次访问非洲大陆，去过11个非洲国家。最近马克龙还访问了尼日利亚，而尼日利亚是英国在非洲战略利益的核心。

英国首相在声明中说，英国的目的是争取在明年3月离开欧盟后"深化和加强英国的全球伙伴关系"。她说期待同非洲国家讨论如何进行重要投资和创造就业，以及如何维护非洲的稳定和安全。

图片版权 xinhua Image caption 中国在毛泽东时代中国同非洲新独立国家建立了密切的政治关系。

中国的影子

BBC非洲商务编辑马多沃（Larry Madowo）说，英国同非洲国家的传统关系仍然十分重要，但是访问非洲的特里莎·梅会发现，英国在非洲面对来自更大规模经济体的竞争。

中国领导人也经常访问非洲，并且提供大量资金。习近平2013年担任中国最高领导人后首次外访的目的地就是非洲。上月习近平访问了非洲四国。卢旺达领导人保罗·卡加梅对北京的友谊大加赞扬，卡加梅正在按照北京模式在严密控制下实现经济发展。

你的器材不支持播放多媒体材料 浙江师范大学非洲研究院的和丹博士谈西方有人批评中国在非洲搞“殖民主义”。

马多沃说，相比习近平对塞内加尔，卢旺达，毛里求斯和南非的4国访问，英国首相这次非洲访问则显得更低调。

英国正在通过立法，让非洲公司在脱欧后仍然能够像现在一样进入英国市场。不过非洲国家，其中包括许多英国的前殖民地，更需要在英国脱欧后重新确定同英国的关系。

非洲大陆的领导人需要决定优先和哪些国家发展关系：雄心勃勃而且友善的中国，巨大的欧盟经济体，美国，或者同非洲有历史渊源的英国。

2015年，非洲和英国的贸易总额为360亿美元，但是同年非洲同欧盟的贸易总额为3050亿万。2015年，非洲同中国的贸易总额为1880亿美元，同美国的贸易总额为530亿美元。

英国与非洲

特里莎·梅非洲之行的第一站是南非。南非是英国在非洲最大的贸易伙伴。英国首相在那里发表讲话说，英国脱离欧盟后会同南非在私人贸易投资形成伙伴关系。

图片版权 xinhua Image caption 7月23日习近平和夫人彭丽媛抵达南非进行国事访问。 BBC非洲经济事务编辑马多沃说，相比习近平的非洲4国访问，英国首相这次非洲访问则显得更低调。

南非公关市场公司Irvine Partners的负责人雷切尔·欧文说，英国是南非主要的贸易伙伴，许多南非公司和企业家希望通过英国扩大他们的业务。但是她还说，南非欢迎特里莎·梅，也欢迎中国人和其他国家，具体取决于哪种合作最适合南非的需要。

在英国首相访问前一周，北京召开了中非合作论坛。数十个非洲国家领导人去北京参加会议，希望从中国带回更多的贸易和投资协议。

特里莎·梅将从南非前往英国在非洲的第二大贸易伙伴尼日利亚。在尼日利亚商业中心拉各斯的经济学者安德鲁斯（Tunji Andrews）认为，尼日利亚应该侧重同欧盟发展关系，因为欧盟市场的多样性对他们更具吸引力。

这位尼日利亚经济学家说，目前也不能忽略英国的市场价值，英国是可行的贸易伙伴，但其重要性无法同中国对非洲的重要性相比，也不如美国。

肯尼亚是特里莎·梅非洲访问的第三站，她成了30多年来首次访问那里的英国首相。BBC非洲商务记者马多沃说，肯尼亚这个通过英国出口一些产品进入欧盟的东非国家担心，如果英国硬性脱欧，他们对欧盟的出口贸易会受到影响。