延迟退休这事 普京为什么让步了

图片版权 EPA Image caption 俄罗斯各地爆发反对延迟退休的抗议示威活动。

俄罗斯总统普京宣布将调整延迟退休的计划。过去几周时间里，俄罗斯各地因为此事爆发了愤怒的抗议行为，成千上万人走上街头。这已经影响了普京的支持率。

普京说，俄罗斯女性的退休年龄将从55岁延迟至60岁，而非之前所说的63岁。但男性退休年龄从60岁延迟至65岁的计划不变。

普京罕见地出现在电视讲话中，他表示，俄罗斯的工作年龄人口正在下降，必须作出改变。

工会在抗议中表示，很多俄罗斯人活不到可以领取退休金的年龄。

根据世界卫生组织（WHO）的统计，俄罗斯男性的人均寿命目前只有66岁，女性为77岁。

来自VTsIOM的民调数据显示，这场耗时数月的争论发生期间，普京的支持率从80%下跌到64%。

普京说，提高男性和女性的退休年龄这件事已经拖了好几年，可能会导致通货膨胀以及贫困人口增加。如果再不着手解决，俄罗斯的稳定和安全都可能面临威胁。

"今天我们看到的劳动生产率以及人口数据等指标的趋势都意味着，不能在浪费时间了，"他在俄罗斯国家电视台节目中表示。

图片版权 Reuters

"我们的决定应该公平，而且体现平衡性。"

在此之前，普京一直远离这场纷争，他过去还承诺过不会提高退休年龄。

"优待女性"

图片版权 Getty Images Image caption 莫斯科的女性抗议者

在原定于2019年开始执行的新退休方案中，男性退休年龄将从现在的60岁提高到65岁，女性退休年龄则从55岁提高到63岁。普京的表态意味着女性新退休年龄"下降"到60岁。

普京说，俄罗斯一向"优待女性"。

"女性不仅要工作，还要照顾家庭，照顾自己的儿女甚至孙辈。她们延迟退休的年限不应该超过男性。"普京还表示，生育3个或更多子女的女性可以更早退休。

俄罗斯总理梅德韦杰夫稍早前表示，作出延迟退休的决定，是基于该国人均寿命正在提高这一现实。

他说，目前在俄罗斯有1200万领着退休金的人还在工作，几乎相当于领退休金总人口的四分之一。