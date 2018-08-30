罗兴亚危机：缅甸陷孤立 中国伸援手的战略考量

图片版权 Reuters Image caption 在孟加拉难民营中的罗兴亚人。

缅甸自爆发大规模罗兴亚人难民潮已经整整一年了。

2017年若开邦罗兴亚救世军（Arakan Rohingya Salvation Army）在若开邦北部针对缅甸军方安全部队发动袭击，引发政府军8月开始进行大规模“清剿行动”。

在短短几个月的时间内，造成近70万罗兴亚人逃到邻国孟加拉国。

过去一年，以昂山素季为领导的缅甸政府面对国际社会巨大压力。而本周一（8月27日）公布的联合国人权理事会有关罗兴亚人的调查报告，将缅甸政府再次置于国际舆论关注的焦点。

联合国表示，为撰写这份报告，"调查团曾前往孟加拉国、印度尼西亚、马来西亚、泰国和英国。虽然调查团从未获准进入缅甸，但该小组从主要来源积累了大量信息，包括通过对受害者和目击者的875次深入访谈，卫星图像和经过认证的文件、照片和视频。"

图片版权 Reuters Image caption 2015年，缅甸民主运动领袖昂山素季和军方总司令敏昂莱(Min Aung Hlaing)举行会谈会谈。

报告还谴责缅甸文职领导人昂山素季(Aung San Suu Kyi)未能制止暴力行动。

该联合国机构还加大了对昂山素季的压力，称其政府的“种种作为和不作为助长了残暴罪行”。

调查团称：“昂山素季未能利用她事实上的政府首脑地位和道德权威，来遏止或阻止若开邦事态的发展。”

图片版权 Getty Images Image caption 联合国调查得出结论，缅甸武装部队最高军官涉及国际法规定的三类罪行：种族灭绝、危害人类罪和战争罪。

调查团的结论是，有必要进行刑事调查和起诉，重点关注缅甸武装部队最高军官，这些行为涉及国际法规定的三类罪行：种族灭绝、危害人类罪和战争罪。

对这些指控，缅甸政府周三回应说“既不同意也不接受”。缅甸政府发言人佐泰（Zaw Htay）称，缅甸政府绝不容忍任何违反人权的罪行。

他说：“我们没让真相调查小组进入缅甸，这就是为什么我们不同意、也不接受人权理事会（Human Rights Council）所做的任何决议。”

他还说，缅甸已成立自己的独立调查委员会（Independent Commission of Enquiry），将对“联合国机构和其他国际社会提出的不实指控”做出回应。

中国立场

作为缅甸近邻的中国，在罗兴亚难民问题上的态度，也再次引人关注。

联合国报告发表后，有记者向中国外交部发言人华春莹提问，称“中国过去曾阻止联合国安理会对缅甸采取行动”。华春莹对此予以否认。

她在回应记者谈话时，还再次强调“若开邦的历史、民族和宗教背景都非常复杂”、“单方面指责或施压无助于问题的解决”、而中国“将一如既往地为妥善解决若开邦问题发挥建设性作用。”

Image caption 中国是缅甸主要投资国，提出解决罗兴亚人难民问题的三点立场：止暴、遣返、发展。

罗兴亚难民问题持续已有数年。2017年3月，中国及俄罗斯曾联手阻止了联合国安理会发表关注若开邦局势的声明。

2018年5月，英国曾向联合国安理会提交一份草案，强调对侵犯人权行为进行"可信和透明调查"的重要性，并敦促缅甸追究暴力事件的责任。

由于中国对这一草案提出重大修改建议，安理会成员国最终通过的声明淡化了其中的强硬措辞。

对此，美国驻联合国大使妮基·黑利曾不点名批评说：有些安理会成员国出于玩世不恭和自我利益而不让我们采取行动。

中国考量

如果说罗兴亚问题涉及缅甸“历史、民族和宗教背景都非常复杂”的地区，那么中国类似的复杂地区更大更广。

因此，很多专家学者分析指出，中国在罗兴亚人问题上支持缅甸政府，原因当然包括自身的少数民族问题，不希望其他国家在如何对待少数族裔问题上说三道四。

另外，缅甸作为东盟成员国之一，处于“一带一路”战略计划的重要位置，是中国在国际政治中不可或缺的盟友。

有评论人士甚至认为，西方国家在罗兴亚人问题上对缅甸当局的压力越大，实际上越符合中国的利益：因为被西方孤立打压的缅甸只会更加接近中国，而中国可以借机将缅甸更加纳入自己的轨道。

人道困局

在罗兴亚难民问题上，中国一直强调的是“止暴、遣返、发展”三步走，认为贫困是造成动荡和冲突的重要根源，希望国际社会关注和支持当地的脱贫和发展。

然而，罗兴亚人在缅甸如果摆脱不了非法身份，无法成为合法公民，国际社会的脱贫努力又如何能使非法的罗兴亚人受益？ 这就如同“鸡生蛋还是蛋生鸡” 一样是道难题。

据说，亚里士多德曾经给过答案：无论是鸡还是蛋，这两者都必然是一直存在着。

回到罗兴亚人危机问题上，他们既要合法身份又要脱贫谈何容易。

现阶段，要追究这场人道危机的责任都障碍重重。

在联合国权理事会有关罗兴亚人的调查报告发表后，美国媒体记者观察认为，虽然拿出了这么多针对罗兴亚人的罪行，但联合国秘书长古特雷斯和安理会成员国们却没有任何具体的措施惩罚那些责任人。

图片版权 Reuters Image caption 联合国难民亲善大使、著名澳大利亚演员凯特·布兰切特在联合国安理会会议上发言。

媒体还认为这完全是因为中国和俄罗斯在安理会的否决权，“阻碍了惩罚缅甸的行动”。

公民身份

而流离失所的罗兴亚人，在国际政治的较量中得到什么呢？

联合国难民亲善大使、著名澳大利亚演员凯特·布兰切特曾走访孟加拉的罗兴亚难民营。

她透露，目前联合国提供的援助远远不够。这些钱划到难民头上，每人每天还不到70美分。

她说，罗兴亚人不能接受折衷的解决方案。他们必须知道自己的归属：清清楚楚地获得公民身份是最关键的。

“这不是什么奢侈品，这也不是什么特殊对待，这是我们在座每个人都享有的基本权利。而这个权利，罗兴亚人没有。”

她说：“我们以前让罗兴亚人失望过，请不要再让他们失望了。”