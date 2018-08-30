美国航空公司“弹性”应对中国施压　但“台湾”也不见了

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中国要求多家航空公司把台湾标示为“中国台湾”，以符合“一中政策”。多间航空公司已跟随指示，把台湾标示为“中国台湾”，但一些美国航空公司，尝试避开直接用“中国台湾”的字眼，例如联合航空尝试以货币把中港台分开。

台湾政府对联合航空的弹性作法表示感谢，再次表明台方不接受中国矮化台湾。中国官媒《环球时报》就批评，联合航空这种做法是“试图蒙骗中国人”。

中国民航局7月26日已点名美国航空、达美航空、联合航空以及夏威夷航空“整改不完整”，局方称，这4家公司两周内会进行修改。限期已过一段时间，BBC中文翻查这4家公司的网站，夏威夷航空把繁体网页移走，在页面上看不到台湾的字眼或内容。而另外三家公司则没有用“中国台湾”的字眼，但也没有“台湾”这个字，而是以城市名称来标示所选择的地点。

不提“中国台湾”也不提“台湾”

美国航空：无论是中英文网站，如果搜寻北京，会出现“中国北京”，不过搜寻台北的话，只会出现“台北”，而不会标示“中国”或“台湾”；在网站语言选择的栏目中，会出现“中国－简体中文”，而“繁体中文”则成为所有语言中，唯一没有标示任何地名的选项。

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达美航空：无论是中英文网站，两岸的地名均不会显示“中国”或“台湾”，只以“北京”、“台北”来标记，但搜寻“曼谷”等其他城市，仍然会显示相应的国家名称；在地区目录页，则以“中国－简体中文”以及“中国香港－繁体中文”来表述。

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联合航空：无论是中英文网站，两岸的地名均不会显示“中国”或“台湾”，只以“北京”、“台北”来标记，但搜寻其他城市，则仍会显示有关国家的简写。而目录页，大部分选项以“国家－语言”来标示，惟独两岸三地则以“人民币－简体中文”、“港币－繁体中文”、“新台币－繁体中文”来标示。

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夏威夷航空：繁体版网站已“不再可用”，并会指示用户到简体版网页，网站上已没有“台湾”相关内容，并清晰把香港写在中国的一部分。

台方表示感谢

对于联合航空以“货币－语言”分类，台湾媒体形容是回应中国“有创意”的做法。

台湾外交部发言人李宪章回应说，对航空公司这种作法表示感谢，他认为只要任何弹性作法能够彰显台湾主体性有别于中国，不管用什么样的方式，外交部都乐观其成——即使这些航空公司，实际上连“台湾”也抹去了。

李宪章说，中国对于台湾打压无所不在，不仅打压台湾人在海外参加活动、台湾政府部门参加国际会议活动，也对其他国际企业、民航公司全面性打压，目的就是要矮化台湾，让台湾成为中国一部分，台湾万万不能接受。

台湾总统府发言人林鹤明表示，国际社会都注意到，并非台湾所单独面对，中国近期以来的国际行为，无论在区域间升高军事压力，在国际社会以威胁民间企业更改台湾名称在内，涉入各国内部事务，干预市场秩序，引起各国疑虑，也冲击国际社会的安全与稳定。林呼吁北京当局，应当珍惜得来不易的两岸与区域和平稳定，善尽国际责任，共同为两岸、区域间的安全与福祉做出贡献。

“试图蒙骗中国人”

中国民航局7月26日曾经发布外航网站涉港澳台信息整改情况的消息，指涉事44家外国航空公司，其中40家已完成整改，肯定这些公司遵守一个中国原则。不过，美国航空、联合航空、达美航空以及夏威夷航空则“整改内容还不完整”。

中国民航局称，4间航空公司在7月25日提交整改报告，表示整改内容“正在陆续上线”，请局方两周后审查官网，局方称会密切关注，并视乎情况决定是否启动相应民航管理程序。

时隔逾一个月，民航局方面没有公开交代情况，也没有回应这些航空公司的做法是否“可接受”。

《环球时报》点名美国航空、联合航空和达美航空三家公司似是不情愿把台湾标为“台湾，中国”，并特别批评美国联合航空用“货币－语言”作分类是“抖机灵”、“试图蒙骗中国人”。

此前一些媒体分析认为，美国航空公司可以来得强硬，是因为美国政府方面的支持。美国白宫5月曾经发出声明，指中国试图将自己的争执想法强加于美国公民和私人公司身上，这是“奥维尔式的胡说八道”。

“玩文字游戏”

“改名风波”针对的不单是航空公司。最新一家是瑞典家具及家庭用品公司“宜家家居（IKEA）”。

《环球时报》引述网民指，“宜家”在官网及官方材料里，把台湾、香港与中国并列，涉嫌违背“一中原则”，希望作出改正。BBC中文翻查“宜家”的官网，中港台并到在“所有位置（All Locations）”的栏目。

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这并非罕见的分类方法，早于5月底，BBC中文调查100家国际公司对台湾的表述时，已发现大部分企业也是以此“国家/地区”、“城市”、“位置”进行分类，当时“宜家”也是在调查之列。

据BBC媒体观察部凯丽‧艾伦报道，在微博上，一些中国网民要求“宜家”作出修改，但也有些网民批评官媒“在玩文字游戏”，甚至问“文革是否重来了？”，反映中国网民对此类新闻也抱怀疑的态度，分析认为，北京加大施压力度与台湾11月的“九合一”选举有关，这将会是蔡英文总统在2016年5月上任以来首个主要测试。