新西兰小村庄为何打算发布禁猫令

图片版权 Getty Images Image caption 在这项计划下，新西兰奥茂宜（Omaui）村庄的养猫人必须阉割自己的宠物，并且在猫身上安装微芯片，向当地政府登记。

猫一直是广受人们欢迎的动物，但是新西兰南部海岸边的一座村庄为保护当地野生动物，正计划推行禁猫令，引发争议。

在这项计划下，新西兰奥茂宜（Omaui）村庄的养猫人必须给自己的宠物做绝育手术，并且在猫身上安装芯片，向当地政府登记。他们的宠物去世之后，也不能再养其他猫。

这项计划指，不遵守规定的养猫人都会收到通知，然后官员会把猫带走，但这只是“最后手段”。这项计划于周二（8月28日）开始进行公众咨询。

这听上去很极端，但是有研究指，这些猫每年导致数十亿的鸟和哺乳动物死亡。

史密森尼候鸟研究中心（Smithsonian Migratory Bird Centre）负责人马拉（Peter Marra）就这个问题写了许多文章和书籍。他表示，自己并不是反猫人士。

图片版权 Getty Images Image caption 在奥茂宜村庄，官员们认为这项措施是合理的。

他对BBC指出，猫是很棒的宠物，但是不应该允许它们在户外游荡，“这是一个公认的解决办法”。

在奥茂宜村庄，官员们认为这项措施是合理的，因为摄像机拍摄到的画面显示，该区域一些在户外活动的猫捕食鸟、昆虫和爬行动物。

猫带来了什么问题？

有关猫的数量和当地生态系统的讨论，并不是单单出现在这座新西兰小村庄。

长期以来，科学家们一直警告野生猫和在户外生活的猫会影响全球生态系统，它们已经被列为世界上最糟糕的100种非本地入侵物种。

图片版权 Tim Romano/Smithsonian Conservation Biology Instit Image caption 马拉说，目前全球有63个物种的灭绝与猫的数量不断增长有关。

马拉说，目前全球有63个物种的灭绝与猫的数量不断增长有关。在一些生态系统十分敏感的地区，如新西兰，这个问题十分严重。

他认为，爱猫人士可以收养猫，然后给它们做绝育手术，在家用玩具进行训练。或者将它们置于受控的环境中，比如给它们栓上链条。

猫在社交媒体上十分受欢迎，数量没有减少的趋势。目前，很难准确估计猫的数量，但仅仅在美国就有大约8600万宠物猫，大概每三户家庭中就有一只。野猫和流浪猫的数字则难以统计，它们可能造成许多其他动物死亡。据估计，美国每年有40亿只鸟和220亿只哺乳动物被猫杀死。

抵制与争议

新西兰有近一半的家庭中养猫，它已经不是第一次被视为环境威胁了。这种惹人怜爱的宠物在澳大利亚也遭到了类似的指责。澳大利亚政府曾下令捕杀200万只流浪猫，修建世界上最长的防猫围栏，以保护生物多样性。

奥茂宜的居民对当地媒体表示，对这项计划感到十分震惊，并称会抵制禁令。

图片版权 Getty Images Image caption 猫在社交媒体上十分受欢迎，数量没有减少的趋势。

当地居民贾维斯（Nico Jarvis）说，她家的三只猫可以帮忙捉老鼠，解决当地鼠类过多的问题。她还认为，这项计划让新西兰看上去像“警察国家”。

新西兰的一家关注动物权利的非营利组织Paw Justice在脸书上质疑计划的根据。爱猫人士则反应激烈，他们十分愤怒，并指有毒物质、汽车和人类也会对当地物种造成伤害。