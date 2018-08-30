贸易战影响朝鲜去核？特朗普将矛头指向中国

图片版权 AFP Image caption 特朗普说，“都是中国的错”。

美朝关系最近出现波动，在叫停国务卿蓬佩奥访问朝鲜后，特朗普把矛头对准中国。朝鲜弃核似乎陷入僵局。

美国总统特朗普于当地时间8月29日在推特上发表白宫声明，称朝鲜面临来自中国压力，并指这种压力或许与美中贸易战有关。

他在声明中说，美国目前不应该花巨资进行韩美联合军演，但如果军演重启，规模将“比之前任何时候都大”。

就在声明发布几天前，美国国防部长马蒂斯称军演可能重启。而上周，由于认为朝鲜弃核进展不足，特朗普还叫停了国务卿蓬佩奥的访朝行程。

《华盛顿邮报》及《纽约时报》等美国媒体援引美国高级官员表述称，特朗普取消蓬佩奥访朝是因为朝鲜高级官员的一封来信，信中有“好战”言论。

上周日，朝鲜官方媒体还在报道中指责美国对朝“耍两面派”、“策划犯罪阴谋”。

“来自中国的巨大压力”

图片版权 Reuters Image caption 6月新加坡"特金会"后，特朗普称问题已经解决。

特朗普连续通过四条推文发表白宫声明。声明称，“朝鲜受到来自中国的巨大压力”，并把原因归结于美国“与中国政府间的重大贸易纠纷”。

声明指，中国正在为朝鲜提供金钱、石油、肥料及各种其他物资援助。

特朗普还强调自己与金正恩关系“非常好”，而与中国的贸易纠纷和其他分歧将会由自己与习近平解决，他和习近平的关系“仍然十分牢固”。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump STATEMENT FROM THE WHITE HOUSE



President Donald J. Trump feels strongly that North Korea is under tremendous pressure from China because of our major trade disputes with the Chinese Government. At the same time, we also know that China is providing North Korea with... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年8月29日

6月新加坡“特金会”后，美朝继续保持接触。而在7月蓬佩奥访问朝鲜后，朝鲜谴责他提出“强盗般的要求”，形容谈判“非常令人担忧”，可能动摇朝鲜此前坚定的去核化意愿。特朗普事后发推指责中国影响朝鲜，要求中国不要对朝施加“负面影响”。

上周叫停蓬佩奥访朝日程后，特朗普也称，由于中国与美国间紧张的贸易关系，中国没有对朝鲜去核进行有效施压。

中国外交部发言人陆慷25日称，美国方面的说法“违背基本事实”，“不负责任”。

为何指责中国？

中国是朝鲜的盟友，也是美国在东北亚最强有力的长期战略对手，近来两国贸易战持续升级。

图片版权 Reuters Image caption 今年以来，中朝关系进一步改善，金正恩称中朝关系“史无前例”。

清华-卡耐基全球政策中心朝鲜问题专家赵通表示，“不排除”中国存在利用朝鲜作贸易战筹码的想法。“联合国的对朝制裁决议里面其实在执行层面有很多具体灵活空间，”他指出。“贸易战这么激烈，对中国领导人的影响也是非常严重的。”

韩国战略安保智库世宗研究所中国研究中心主任李成贤认为，目前中美关系进入“深入竞争”阶段，两国都希望利用朝鲜这个地缘筹码。“中美之间对朝鲜的‘未来’有不同的期待，”李成贤称，美国希望无核化的朝鲜发展成为资本主义国家，而中国则希望朝鲜走社会主义道路，新加坡会谈后朝鲜越来越不合作，使得美国怀疑中国暗中拖慢朝美谈判进程。“如果中国这样做的话，是因为中国担心朝鲜的‘亲美化’，”他说。

新加坡峰会上，金正恩同意在广义程度上向朝鲜半岛无核化方向努力，但美朝未向外界透露是否有具体去核时间表和路线图，此后朝鲜多次被质疑继续推进武器项目。

赵通认为，朝鲜弃核缺乏进展的主要原因不在中国。他指出，其真正原因在于朝鲜处于自身安全考量仍需要保持核威慑力，以及美国没能解决朝鲜的主要关切。“中国也绝对希望朝鲜可以尽快在弃核上作出新的进展，这是符合中国根本利益的，我不认为中国会向朝鲜施压，让朝鲜有意拖延，”赵通说。

九月是“各方博弈的集中阶段”

图片版权 AFP Image caption 文在寅将于9月前往平壤。

9月或将是无核化谈判与半岛形势出现转机的重要节点。韩国总统文在寅将于9月前往朝鲜平壤，与金正恩进行第三次会晤。BBC朝鲜语及韩联社等韩国媒体报道称，中国国家主席习近平也可能将于9月9日朝鲜建国纪念日之际访问朝鲜，金正恩还可能出席9月底在纽约举行的联合国大会。

“这确实是各方博弈的一个集中阶段，”赵通说。他表示，就中朝关系来讲，在中美战略竞争不断升级的大背景下，不管朝鲜在弃核问题上有没有实质性进展，“中朝关系的全面恢复和改善趋势是十分明确的”。

在新加坡峰会上，特朗普与金正恩就建立新型美朝关系达成共识。赵通表示，朝鲜希望与美国的关系能在近期有所突破，这种心态可能会被特朗普利用。“朝鲜方面长期的战略目标是跟美国发展比较积极稳定的关系，”他说。“如果真的局势变得更加危险，美国失去耐心的时候，朝鲜会适时做进一步单方面的妥协。”

李成贤认为，鉴于目前中美之间存在贸易纠纷等矛盾，很难对朝鲜采取共同战略，“朝鲜无核化过程会比我们希望的还长”。