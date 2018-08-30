贸易战影响朝鲜去核？特朗普将矛头指向中国
美朝关系最近出现波动，在叫停国务卿蓬佩奥访问朝鲜后，特朗普把矛头对准中国。朝鲜弃核似乎陷入僵局。
美国总统特朗普于当地时间8月29日在推特上发表白宫声明，称朝鲜面临来自中国压力，并指这种压力或许与美中贸易战有关。
他在声明中说，美国目前不应该花巨资进行韩美联合军演，但如果军演重启，规模将“比之前任何时候都大”。
就在声明发布几天前，美国国防部长马蒂斯称军演可能重启。而上周，由于认为朝鲜弃核进展不足，特朗普还叫停了国务卿蓬佩奥的访朝行程。
《华盛顿邮报》及《纽约时报》等美国媒体援引美国高级官员表述称，特朗普取消蓬佩奥访朝是因为朝鲜高级官员的一封来信，信中有“好战”言论。
上周日，朝鲜官方媒体还在报道中指责美国对朝“耍两面派”、“策划犯罪阴谋”。
“来自中国的巨大压力”
特朗普连续通过四条推文发表白宫声明。声明称，“朝鲜受到来自中国的巨大压力”，并把原因归结于美国“与中国政府间的重大贸易纠纷”。
声明指，中国正在为朝鲜提供金钱、石油、肥料及各种其他物资援助。
特朗普还强调自己与金正恩关系“非常好”，而与中国的贸易纠纷和其他分歧将会由自己与习近平解决，他和习近平的关系“仍然十分牢固”。
6月新加坡“特金会”后，美朝继续保持接触。而在7月蓬佩奥访问朝鲜后，朝鲜谴责他提出“强盗般的要求”，形容谈判“非常令人担忧”，可能动摇朝鲜此前坚定的去核化意愿。特朗普事后发推指责中国影响朝鲜，要求中国不要对朝施加“负面影响”。
上周叫停蓬佩奥访朝日程后，特朗普也称，由于中国与美国间紧张的贸易关系，中国没有对朝鲜去核进行有效施压。
中国外交部发言人陆慷25日称，美国方面的说法“违背基本事实”，“不负责任”。
为何指责中国？
中国是朝鲜的盟友，也是美国在东北亚最强有力的长期战略对手，近来两国贸易战持续升级。
清华-卡耐基全球政策中心朝鲜问题专家赵通表示，“不排除”中国存在利用朝鲜作贸易战筹码的想法。“联合国的对朝制裁决议里面其实在执行层面有很多具体灵活空间，”他指出。“贸易战这么激烈，对中国领导人的影响也是非常严重的。”
韩国战略安保智库世宗研究所中国研究中心主任李成贤认为，目前中美关系进入“深入竞争”阶段，两国都希望利用朝鲜这个地缘筹码。“中美之间对朝鲜的‘未来’有不同的期待，”李成贤称，美国希望无核化的朝鲜发展成为资本主义国家，而中国则希望朝鲜走社会主义道路，新加坡会谈后朝鲜越来越不合作，使得美国怀疑中国暗中拖慢朝美谈判进程。“如果中国这样做的话，是因为中国担心朝鲜的‘亲美化’，”他说。
新加坡峰会上，金正恩同意在广义程度上向朝鲜半岛无核化方向努力，但美朝未向外界透露是否有具体去核时间表和路线图，此后朝鲜多次被质疑继续推进武器项目。
赵通认为，朝鲜弃核缺乏进展的主要原因不在中国。他指出，其真正原因在于朝鲜处于自身安全考量仍需要保持核威慑力，以及美国没能解决朝鲜的主要关切。“中国也绝对希望朝鲜可以尽快在弃核上作出新的进展，这是符合中国根本利益的，我不认为中国会向朝鲜施压，让朝鲜有意拖延，”赵通说。
九月是“各方博弈的集中阶段”
9月或将是无核化谈判与半岛形势出现转机的重要节点。韩国总统文在寅将于9月前往朝鲜平壤，与金正恩进行第三次会晤。BBC朝鲜语及韩联社等韩国媒体报道称，中国国家主席习近平也可能将于9月9日朝鲜建国纪念日之际访问朝鲜，金正恩还可能出席9月底在纽约举行的联合国大会。
“这确实是各方博弈的一个集中阶段，”赵通说。他表示，就中朝关系来讲，在中美战略竞争不断升级的大背景下，不管朝鲜在弃核问题上有没有实质性进展，“中朝关系的全面恢复和改善趋势是十分明确的”。
在新加坡峰会上，特朗普与金正恩就建立新型美朝关系达成共识。赵通表示，朝鲜希望与美国的关系能在近期有所突破，这种心态可能会被特朗普利用。“朝鲜方面长期的战略目标是跟美国发展比较积极稳定的关系，”他说。“如果真的局势变得更加危险，美国失去耐心的时候，朝鲜会适时做进一步单方面的妥协。”
李成贤认为，鉴于目前中美之间存在贸易纠纷等矛盾，很难对朝鲜采取共同战略，“朝鲜无核化过程会比我们希望的还长”。