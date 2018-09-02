BBC中文每周推荐：你不容错过的六个故事

2018年的第35周，国际局势依然变幻莫测，中国境内工人维权、猪瘟疫情等社会事件成为关注焦点。

美朝两国领导人峰会才过去两个多月，美国总统特朗普要求国务卿蓬佩奥取消访问朝鲜，原因是朝鲜在拆除核设施上进展迟缓；美俄关系紧张之际，美国海军恢复了一度被解散的美军舰队。

中国国内，深圳佳士工人的声援者获得广泛关注，一些已经被释放的工人声援团成员开始在网上叙述被警方带走的过程；"无药可医"的非洲猪瘟首次在中国出现，或将对猪肉供应及价格产生影响。香港方面，一年一度的亚洲成人博览会（AAE）再次吸引了大众眼球，而一名香港年轻女性到内地求职却”被结婚“的案例曝光，披露了假结婚的新骗局。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 美国的优先级：先打完中美贸易战 再解决朝鲜核问题

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因为平壤方面在拆除核设施上进展迟缓，美国总统特朗普要求国务卿蓬佩奥取消访问朝鲜的计划，并且再次责怪中国。他就此问题连发三条推文，在第二条抨击中国在该问题上的表现。从特朗普的言论来看，美国将优先处理贸易战，而不是朝鲜核问题。

2. “非洲猪瘟”首现中国 影响几何

图片版权 Getty Images Image caption 截至8月24日，中国官方通报共有四个省份出现疫情。

具有传染性，死亡率高达100%，没有商品化疫苗可用于预防，也没有有效的治疗方法。近日，“无药可医”的非洲猪瘟首次在中国出现。联合国粮农组织报告曾指，如果非洲猪瘟扩散到中国，或将给动物健康、食品安全及粮食安全带来”毁灭性后果“。

3. 深圳佳士维权：声援团成员披露被警方带走过程

图片版权 YUE XIN Image caption 8月24日，身着防暴装备的警察冲入工人声援团成员住处，目前许多声援团成员仍处于失联状态。

8月24日，深圳佳士工人声援团住处遭警方突袭后，多名学生失联。目前，已经有一些声援团成员获释，但数名声援团核心成员仍处于失联状态。”同志们势单力薄，一个人被平均四个警察死死地控制住，“获释的声援团成员张圣业在网上发文，描述了被警察带走的详细过程。

4. 香港女孩到大陆求职模拟新娘 弄假成真被骗结婚

图片版权 香港工联会 Image caption 女事主在周一（8月27日）的新闻发布会上全副武装。

近日香港一名21岁女性到中国福州参加婚庆司仪求职培训，结果“被结婚”成为新娘。以往假结婚的传统作案手法包括不法集团透过手机交友及即时通讯等程式、报章、网页以“搵快钱”（赚快钱）及“中港婚介”等字眼作招徕的广告，诱使他人参与“假结婚”。但现在出现以招工的方式进行“假结婚”。

5. 美国恢复第二舰队 应对俄罗斯在北大西洋的挑战

图片版权 Reuters Image caption 2014年在波斯湾的布什号航空母舰上的F-18超级大黄蜂战机。美军战略重点已经从中东反恐转向对付俄罗斯和中国的挑战。

美国海军本周正式恢复了一度被解散的冷战时期的美军舰队。有观点认为，重组第二舰队反映了美军战略的调整，即把军事重点从中东反恐转到应对来自俄罗斯和中国不断增强的竞争。

6. 谈性不色变 华人对“性用具”的新态度

香港一直被认为是一个表面开放，但在性方面较为保守的地方。近日，亚洲成人博览会（AAE）再次在香港举行，不少大陆参展商到展。BBC中文记者采访了大陆和香港参展商以及观展的人士，试图探究这些年来，中港人群对待成人用品心态的转变。