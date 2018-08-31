图片版权 AFP Image caption 特朗普6月底时否认正计划退出世贸。

美国总统特朗普接受彭博新闻访问时表示，如果世界贸易组织（World Trade Organisation，WTO）不改变其对待美国的方式，便会退出组织。他形容建立世贸协定是“历来单一最差的贸易协议”。

过往特朗普也发表批评世贸的言论，以前传过他有私下告知白宫幕僚有退出组织这想法，但今次访问中表态是首次明言有意退出组织。不过特朗普政府的官员，并非这么热衷想退出世贸，其中商务部长威尔伯‧罗斯（Wilbus Ross）在7月表示，目前讨论退出世贸是言之尚早。

美国近期与包括中国在内的多个国家发生贸易摩擦，令世贸再次成为焦点。其中，在美国对中国征收第一轮关税时，中国已向世贸投诉，指美国违反世贸规定。而美国亦在世贸反击，组织起诉中国、欧盟、俄罗斯等国家，指这些国家向美国的钢、铝等产品征收报复性关税不符合世贸规则。

分析认为，美国威胁退出世贸反映其保护主义政策，与提倡自由贸易的世贸有冲突，美国退出世贸不是短期之内会发生的事情，但一旦退出，将会影响深远，打击全球多边主义。

连锁反应

彭博的报道形容，一旦美国真的退出世贸，比起中美贸易战，可能对全球经济有更大影响。法新社亦指，美国退出会冲击以世贸规则运行的全球市场。

倘退出世贸，美国与其他国家发生贸易争端，便没有一个第三方组织作仲裁或调解。

曾经为世贸提供法律咨询的香港大学法律系副教授詹姆斯‧弗莱（James Fry）担心，美国退出世贸会引发连锁反应，令一些国家跟随美国步伐退出世贸，“作为多边贸易组织，世贸便会变得不太有关连”。

他对BBC中文表示，美国不能只声称退出世贸便完全不用履行世贸相关的协议，而是要按机制和程序，退出每一条与世贸有关的协定，否则协议仍然对美国有法律效力，而任何正式退出组织前所展开的诉讼，仍然会继续进行，不会因为美国退出便立刻失去其法律责任。

“简单来说，美国单方面宣布退出后，仍有一些（要履行的）法律责任，这可能对美国会构成重大的法律问题，”他说。

图片版权 AFP Image caption 世贸总干事阿泽维多认同世贸有需要改革。

根据《建立世界贸易组织协议》的条文，有意退出这份协议、或多边贸易协议的国家，需要在半年前，以书面通知形式知会世贸总干事，但并不包括复边协定（Plurilateral agreement）。复边协定是指一些由会员自由决定是否加入的协议，例如政府采购协定、民用航空器协定、资讯科技产品协定，如果要退出这类型复边协定，需要遵循另外的程序。

而如果美国与其他国家签署任何涉及世贸标准等协议，美国仍然要跟从世贸的指标办事。

就算美国退出世贸，其有份签署的世贸前身──关税暨贸易总协定（GATT）仍然有效，即使继续有国际条约去约束和规范美国与别国的贸易，但这些协定层面没有世贸般广泛，而且并没有组织性，令其认受性和约束力存在疑问。

世界贸易组织在1995年正式运作，前身是GATT的秘书处，美国是当年组织成立的推手，目前有160多个成员国，有“经济联合国”之称。组织主要职能是调解国与国的贸易纠纷，以及提供平台让国与国之间进行谈判，其推动的协议和协定，不论有没有约束力，也为国与国贸易的规范提供了指导性的作用。

弗莱担心，如果国家离弃世贸，倾向双边主义，而非多边主义，会回到二战前那种“以邻为壑”的情况，即是一些国家为了维护自身国家利益，作出损害他国的行为，对贸易和国际和平会带来灾难性的影响。

一些分析认为，美国退出或会对世贸经费带来负担，不过国际法专家弗莱不认同。他对BBC中文表示，世贸本身是一个相对规模较小的组织，其财政预算也不多。如果其他成员国决定，即使没有美国继续运作世贸是可行的。据世贸资料，组织2017年财政预算仅约2亿美元，员工约600多人。

图片版权 AFP Image caption 美国对世贸愈来愈不满，特朗普否指责世贸被其他成员国利用，对美国不公平。

世贸真的对美国不公平吗？

特朗普过去早已发表批评世贸的言论。去年，特朗普之前接受美国霍士新闻访问时说：“世贸成立根本是惠及所有人，除了美国……我们输掉了官司，近乎所有在世贸打的官司也输掉了。”

特朗普的说法不尽准确。美国自世贸成立以来，合共提出123宗投诉，是所有成员国之中最多，当中大部分透过谈判解决，其中54宗投诉进入正式诉讼，美国在49宗个案、即91%的案件中，被裁定至少一项投诉成立获胜；不过，美国也被起诉150多次，80宗案件进入正式诉讼，仅11宗美国获判完全胜诉。百多宗诉讼案件胜率约45%

英国伦敦大学学院国际关系副教授阿布哈博（M. Rodwan Abouharb）对BBC中文表示，世贸并非如美国所言，对美国不公平。他指出，世贸仲裁费时，需要大量法律知识，很少小国有这些的资源和人才去世贸打官司，美国反而是积极使用世贸的一员。

而且，美国有方法针对世贸运作，例如总统特朗普几个月以来，一直拒绝任命世贸法官，使世贸仲裁机制陷入瘫痪，这些机制预计到下年年底才能正常运作。

阿布哈博说，美国一方面透过世贸起诉其他国家，一方面又不任命法官来阻止其运作，是有意搞乱世贸，也显示美国在世贸上有很大权力。