为何19世纪80年代有那么多连环杀手

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20世纪末的三十多年里，北美的连环杀人案数量有所增加。加拿大历史学家彼得·弗伦斯基（Peter Vronsky）怀疑，这可能与二战造成的创伤有关。

1979年，也就是弗伦斯基23岁的时候，他在纽约工作。有一天，他在电梯撞到一名连环杀手，此后他开始着迷研究这个群体。

那一天，他不耐烦地在等待电梯。电梯一直停在四楼一个名为Travel Inn Motor Hotel的肮脏酒店门口。电梯最后到达大厅时，里面出来的男人撞到了他的肩膀。“他好像一眼就看穿了我，”弗伦斯基说。 “他看起来在发呆，就像我不存在一样。”

第二天早上，弗伦斯基读到了前一天在那个酒店发生的可怕的双重谋杀和残害事件。一年后，弗伦斯基看到报纸对理查德·科廷汉姆（Richard Cottingham）的逮捕和审判的报道时，他终于意识到那名“时代广场的屠夫”和电梯里的男人是同一个人。

他想知道：“这些怪物都从哪里来？都是些什么人？”

图片版权 Courtesy Peter Vronsky Image caption 加拿大历史学家彼得·弗伦斯基（Peter Vronsky）

弗伦斯基与科廷汉姆相遇时，正是北美三十年间连续杀戮的高峰期。各种研究人员汇编的数据显示，从20世纪60年代末开始，连环杀人事件数量有所增加，在80年代达到顶峰—当时至少有200名此类凶手在美国独立运作—在此后20年内出现下降趋势。

波士顿东北大学的犯罪学家詹姆斯·艾伦·福克斯（James Alan Fox）说，那个时代连环杀人事件的增多应该有好几个原因。

首先，那个时期美国和加拿大暴力犯罪数量都有普遍增加。彼时，社会正在发生重大变化—人们迁移频率高，因此不太可能了解他们的邻居。搭便车也更为常见，这就使得杀手更容易找到受害者。福克斯说：“那个时代的环境非常有利于某些杀手寻找受害者。”

Image caption 警察通缉嫌疑犯的海报

此外，那个时代的犯罪侦查手段也相对落后。警方缺乏大数据以及相关的用于调查的数据库，导致追踪杀手极为困难。直到20世纪80年代中期，警方才开始用DNA进行法医鉴定。

最近，家庭DNA的使用导致了72岁的约瑟夫.詹姆斯.迪安杰罗（Joseph DeAngelo）被捕，他被怀疑是所谓的“金州杀手”，被控在20世纪70年代和80年代实施了一连串的谋杀和强奸案。

加拿大犯罪学家迈克尔·阿恩菲尔德（Michael Arntfield）表示，当时警方处理的连环杀人事件越来越多，已经超出了他们的能力范围，并且围绕这些类型的凶杀案进行的研究还处于起步阶段，也就是只统计杀手数量。 “连环杀手”这个词也是直到20世纪80年代初期才被创造出来。

其他因素还提到了：媒体和公众对连环谋杀案的大量曝光造成的滚雪球效应；州际高速公路的发展为一些杀手提供了更广阔的地理环境进行远途杀戮；此外，与犯罪总体数量增加、汽油中的铅暴露也有关。

弗伦斯基还假设了另一个因素。他认为，20世纪后期北美连环杀手的崛起可以追溯到1939年至1945年的第二次世界大战带来的破坏，以及那些从欧洲和太平洋战场回来的士兵的子女。

图片版权 Pool/Reuters Image caption 家庭DNA的使用导致了72岁的约瑟夫.詹姆斯.迪安杰罗（Joseph DeAngelo）被捕，他被怀疑是所谓的"金州杀手"

他在新书《凶手的儿子：连环杀手历史》中提出了这个想法。为了寻找那三十多年连环谋杀案过多的原因，弗伦斯基追溯了杀手们的童年。“连环杀手来自我们中间，来自我们所处的社会，”他说，“他们不是来自另一个星球的外星人，这些连环凶杀案的凶手都有过童年。”

他意识到，在第二次世界大战期间以及随后的战后时代，很多凶手当时都是儿童，关于这一时期的全球冲突及其野蛮对人造成的心理影响尚未得到讨论。“这场战争的恶毒程度比我们意料的还要深，”弗伦斯基说。

他说，出生于那个时期的许多凶手都没有谈及过他们的父亲，但那些经常提到父亲的那些人表示，他们的父亲从战场回来时都有心理创伤。第一次世界大战之后，从1935年到1950年，连环杀人事件有一个不太明显的小幅增加。他希望社会学家和犯罪学家更密切地关注这些杀手的父亲的战争经历以及他们与父亲的关系。

弗伦斯基还指出，战后时代的流行文化也是一个促成因素，特别是低俗小说和真实的犯罪杂志，这些杂志在北美地区销量很好，封面往往带有暴力或情色图像。

图片版权 Getty Images Image caption Jeffrey Lionel Dahmer 在1978-1991年间杀害了17名男性及男童。

“连环犯罪的核心是创伤，家庭瓦解，以及孕育这些行为的文化脚本。”这是一个看似合理的理论，阿恩菲尔德说，因为在战后的几十年，社会上出现了“重大动荡”。“郊区的激增和国家人口结构的彻底改观导致了许多短暂的迁移，大量的流动性，以及许多破碎的家庭，很多连环杀手都来自那种背景，”他说。

与弗伦斯基一样，阿恩菲尔德相信本世纪也存在类似的趋势—社会动荡，2008年的金融危机，战争和恐怖主义—可能会在接下来的几十年中引发类似的现象。

“我们生活在一个同样动荡和分化的痛苦时代。这一切都让处于连环杀手的‘黄金时代’，”阿恩菲尔德说。

当然，许多从战场回来的退伍军人成为了很好的父亲，也有受创伤士兵的孩子健康地长大成人，许多来自破碎家庭的孩子也是如此。

美国联邦调查局（FBI）一份报告指出：“没有单一的可识别因素导致连环杀手的产生，这是由多个因素导致的。最重要的因素是连环杀手行凶时的个人决定”。