新疆“再教育营”：联合国促中国立即释放被囚穆斯林

图片版权 Getty Images Image caption 联合国对"百万维吾尔族人在新疆被拘"的报道感到震惊，并呼吁释放以反恐"借口"被拘押的人。

联合国对"百万维吾尔族人在新疆被拘"的报道感到震惊，并呼吁释放以反恐"借口"被拘押的人。

中国政府则指责有关报道和指控是"歪曲报道"。但北京承认对一些"受极端思潮影响的人"进行教育转化"。

在本月早些时候的一次审查中，联合国消除种族歧视委员会成员表示，有可靠的报告表明，北京"将维吾尔自治区变成了一个类似于大规模拘留营"。

而北京否认有关拘留一百万维族人的指控称，新疆维吾尔族人享有充分的权利。

新疆在过去发生过几次暴力事件，政府随后进行严打。中国指责伊斯兰武装分子和分离主义分子过去在该地区制造骚乱。

联合国方面说什么？

联合国消除种族歧视委员会周四（8月30日）公布了其结论性观察报告。报告批评"在中国法律中对恐怖主义的广泛定义，对极端主义的模糊引用和对分离主义的不明确定义"。

联合国消除种族歧视委员会呼吁北京

终止在没有合法指控，审判和定罪的情况下进行拘留;

立即释放目前在这种情况下被拘留的人;

提供被拘留者的人数，以及拘留他们的理由;

对"有关所有的种族，民族和民族宗教有关的指控"进行"公正调查"。

你的器材不支持播放多媒体材料 新疆

谁指控了中国？中国被控什么？

包括"国际特赦"和"人权观察"等在内的人权组织都向联合国消除种族歧视委员会提交了报告，记录了有关在新疆存在大规模监禁营地的指控。有关报告说，这些营地里被囚禁的人士要被迫宣誓效忠中国国家主席习近平。

世界维吾尔代表大会在其报告中说，被拘留者在没有受到司法起诉的情况下被无限期关押，并被迫呼喊拥护共产党的口号。

有关报告说，被拘者饮食条件很差，有关酷刑的报道很普遍。

有关指控称，大多数被拘者从未受到犯有罪行的司法起诉，他们也没有法律代表。

这一联合国报告发表之际，正值中国一些地方因宗教问题引发紧张局势。

不久前，在宁夏回族自治区，数百名穆斯林与当局进行对峙，阻止当局拆除被认为是违章建筑的大清真寺。

图片版权 Getty Images Image caption 新疆约45%的人口是维族。

中国方面怎么说？

8月份早些时候，在被问及联合国消除种族歧视委员会在审议中国执行《消除一切形式种族歧视国际公约》报告时出现上述指责时，中国外交部发言人陆慷做出回应称，"某些反华势力出于政治目的对中国进行不实指责，少数境外媒体歪曲报道此次审议情况，污蔑中国在新疆的反恐和打击犯罪措施，是别有用心的"。

陆慷说，参加日内瓦会议的中国代表团"详细介绍了中国在保护少数民族权利方面的新进展，委员会对中国政府的履约努力和成绩表示肯定"。

他说："当前，新疆社会的大局是稳定的，经济发展势头是良好的，各民族是和谐相处的。新疆各民族人民珍惜当前安居乐业的局面。任何造谣抹黑都是徒劳的。"

你的器材不支持播放多媒体材料 “一带一路”对新疆带来什么影响?

中国的《环球时报》8月中旬也发表社评说：“近来，美国及西方政客、媒体在对新疆治理的攻击上不断发力，他们宣扬新疆‘大规模侵犯人权’，诬称新疆是‘露天大监狱’，试图干预新疆事务，给新疆治理制造麻烦，将那里艰难实现的稳定局势再次搞乱。”

该社评说：“新疆处在一个特殊阶段，那里没有西方破坏性舆论置喙的余地。我们要理直气壮地将外部势力在新疆的各种渗透排挤干净。新疆的和平稳定高于一切，以此为目标，各种措施都可以尝试，实际效果好的就应总结推广。我们要坚定一个信念：不让新疆再出动荡就是最大的人权。”