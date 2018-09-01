美国停止资助巴勒斯坦难民机构对中国意味什么

图片版权 AFP Image caption 联合国近东救济工程处（UNRWA）为巴勒斯坦难民提供医疗、教育等人道援助。

美国国务院表示，美国正在中止对联合国巴勒斯坦难民机构UNRWA的所有资助。这对中国在中东舞台上的作用意味着什么？

美国对联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处(简称近东救济工程处， UNRWA) 机构的运作方式、资金使用等提出批评，形容其"不可救药"。

巴勒斯坦民族权力机构的官员谴责美国此举是"对巴勒斯坦人民的公然攻击"。

以色列对美国上述决定表示欢迎。

不久前，中国则向UNRWA提供２３５万美元追加捐款。

UNRWA是个什么机构？

UNRWA是根据联合国大会决议设立，最初成立的目的是为了向因1948年阿以战争而流离失所的数十万巴勒斯坦人提供人道主义援助设立。该机构1950年正式运营，并发展成为联合国规模最大的人道救援机构之一。

该机构称，它目前支持加沙，约旦河西岸，约旦，叙利亚和黎巴嫩的500多万巴勒斯坦人，包括提供医疗保健，教育和社会服务。

美国一直是UNRWA的最大单一资金捐助方，2016年提供3.68亿美元（2.84亿英镑），并为该地区近30％的业务提供资金。（2017年）其它主要资金援助方包括欧盟、德国、英国、瑞典、沙特、日本等近百个国家、机构和个人。

特朗普政府已于1月向UNRWA承诺提供6千万美元，但又扣留了6千5百万万美元。预计这笔6千5百万美元不会再提供给该机构。

图片版权 Reuters Image caption UNRWA目前支持加沙，约旦河西岸，约旦，叙利亚和黎巴嫩的500多万巴勒斯坦人，包括提供医疗保健，教育和社会服务。

为什么美国批评UNRWA？

美国与UNRWA机构以及巴勒斯坦官员在一系列问题上存在分歧。

美国总统特朗普此前曾抱怨美国对该地区提供了大量援助，但却没有得到"任何承认或尊重"。

今年早些时候，他威胁要削减对巴勒斯坦人的援助，称原因是他们不愿意与以色列谈判。

美国和以色列与UNRWA在哪些是有权返回他们在1948年战争后逃离的家园的巴勒斯坦人难民身份认定上有分歧。

美国驻联合国大使海利早些时候表示，UNRWA夸大了巴勒斯坦难民的人数，需要进行改革。

Image caption 2016年UNRWA资金的主要来源方图表

UNRWA和巴勒斯坦方面怎么说？

UNRWA的发言人拒绝美国对该机构的学校，医疗中心和紧急援助计划"不可救药"的批评。

巴勒斯坦官员指责特朗普政府亲以色列的立场而导致该地区紧张局势恶化。

2017年12月，特朗普承认耶路撒冷是以色列的首都，引发争议。

他的举动改变了美国几十年来在这个问题上的中立立场，引起了国际批评，并导致巴勒斯坦权力机构切断华盛顿的对话。

2018年5月，美国还在耶路撒冷开设了一个大使馆，此举被巴勒斯坦官员称为"公然挑衅"。

中国态度和举措

图片版权 AFP Image caption 美国批评巴勒斯坦官员“抨击美国”，与UNRWA有一系列分歧。

中国在巴以冲突问题上采取了相对平衡的外交方式来处理彼此的关系。但中国官员表示"高度关注巴勒斯坦难民形势，坚定支持工程处（UNRWA）的工作"。

30多年来，中国每年都向UNRWA提供捐款，近年逐步增加了捐助数额。2018年8月，中国又向UNRWA提供235万美元追加捐款。在UNRWA网站上的捐资国家和机构排名中，2017年中国捐资额排名在第50位。

中国有学者分析认为，由于中国也是穆斯林人口大国，中国国内"存在着极端主义和恐怖势力的威胁，在巴以冲突中，中国已经不能完全置身事外"。

中国官员出席了2018年早些时候UNRWA筹资会议，并"赞赏工程处（UNRWA）克服重重困难，继续在艰苦条件下开展人道救援工作并取得积极成效。工程处为减轻巴勒斯坦人民苦难、维护巴勒斯坦难民权利、缓解难民接收国压力作出重要贡献，同时为促进地区和平稳定、防止恐怖主义和极端思想在难民营传播发挥着积极影响。"

其它国家和联合国反应

德国外交大臣马斯早些时候表示，他的国家将增加对UNRWA的捐款，因为其资金危机正在加剧不稳定因素。

马斯先生说："失去这个组织可能会引发无法控制的连锁反应。"

与此同时，联合国秘书长古特雷斯表示，他对UNRWA"充满信心"，并呼吁其他国家"帮助填补剩余的资金缺口"。