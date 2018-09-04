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中国国家主席习近平在北京举行的中非论坛峰会宣布，中国将在未来三年向非洲提供600亿美元援助，支持非洲产业、贸易、环保等建设。他还特别提到，这是冈比亚、圣多美和普林西和布基纳法索在2015年南非峰会后，首次参加这个论坛。这三个国家先后与台湾断交，并与中国建交。

中方提供的援助中，有150亿美元是无偿援助、无息贷款和优惠贷款。习近平又说，中国与非洲合作“不附带任何政治条件”，中方愿意与国际合作伙伴共建“一带一路”，中国也将坚定不移对外开放，反对保护主义和单边主义。习近平又宣布，将向非洲青年提供职业技能培训，并提供5万个中国政府奖学金名额，并邀请2,000名非洲青年来华交流。

这次峰会有50多名非洲国家领导人出席，但台湾目前唯一在非洲的邦交国史瓦帝尼（eSwatini；中国大陆仍惯称其旧名“斯威士兰”Swaziland）与中国没有正式外交关系，因此并没有获邀出席。

图片版权 Reuters Image caption 习近平与布基纳法索总统罗克·马克·克里斯蒂安·卡波雷检阅中方仪仗队。布基纳法索今年五月与台湾断交，转而与中国建交。

大手笔援助

香港科技大学新兴市场研究所副教授沙伯力（Barry Sautman）接受BBC中文采访时表示，这次中非峰会其中一个重点仍然是中国在非洲的基建投资，但中方扩大在非洲制造业和教育上的投资也值得注意。他举例说，埃塞俄比亚是中国投资非洲制造业的“模范”，但中方在肯尼亚、加纳等国的制造业都有投入。他认为这是非洲领袖在基建以外，最希望中方投放资金的领域。

论坛举行同时，继续传出有关中国与个别非洲国家各类合作建议的消息。其中，津巴布韦媒体报道，该国正寻求中国价值20亿美元的援助。正在中国访问的津巴布韦外交部长莫约（Sibusiso Busi Moyo）表示，他正寻求对方协助津巴布韦发展出口贸易，以求增加津巴布韦的外汇收入。

图片版权 CNA Image caption 2018中非合作论坛北京峰会会场外布置大型花坛。

另外，中国据报同意向赞比亚提供价值3,000万美元，协助该国发展一个经济特区的供电设施。赞比亚总统伦古（Edgar Lungu）也与中国一些铁路公司代表举行会谈，引述对方指中资公司有兴趣在赞比亚首都卢萨卡（Lusaka）兴建通勤铁路，改善市内交通。

埃塞俄比亚总理艾哈迈德（Abiy Ahmed）日前也与中国进出口银行董事长胡晓炼会见，寻求对方重组埃塞俄比亚的债务。

苏丹官方媒体也报道，中国将向苏丹提供5,850万美元援助，在苏丹兴建双方“早前同意”的项目。报道没有提及这些项目的详情，但它引述习近平周日（9月2日）与苏丹总统奥马尔·巴希尔（Omar al-Bashir）指，石油交易是两国合作的“骨干”，中国将鼓励中方企业增加在苏丹的相关投资。

贿赂疑虑

图片版权 AFP Image caption 中国对非洲的援助包括为非洲联盟兴建新总部。

中非论坛举行之际，外界继续关注中方大举投资会否令非洲国家陷入债务危机。约翰·霍普金斯大学高级国际研究学院（SAIS-Johns Hopkins University）的数字显示，中方对非洲的贷款近年逐渐增多，2016年发出的最新报告更显示，非洲各国政府当年从中方取得约300亿美元贷款，是有纪录以来最多。

国际货币组织（IMF）今年四月警告，约40%的低收入非洲国家已经或即将面临债务压力。IMF的报告指出，这些国家当中，乍得、厄立特里亚、莫桑比克、刚果共和国和津巴布韦已经面临债务压力，而赞比亚和埃塞俄比亚也有“很大可能”要面对同样问题。

BBC非洲商务编辑马多沃（Larry Madowo）分析指，美国有《反海外腐败法》（Foreign Corrupt Practices Act）等法规，专门规管美国公司在外国不可以用贿赂等不正当方式在当地取得合同，但中国就没有类似的法规。

美国知名经济学家施蒂格利茨（Joseph Stiglitz）曾批评西方对中国在非洲投资的抨击其实是“出于妒忌”，但他也承认中国在非洲投资的确有贪污的隐忧。他接受BBC访问时指出，非洲各国政府有责任令相关投资变得“更透明”。

但香港科技大学副教授沙伯力形容，“中国故意令非洲国家陷入债务陷阱”这种说法是个“阴谋论”，因为根本没有证据支持这个论点。他举例说，吉布提外交部长优素福（Mahamoud Ali Youssouf）今年三月与到访的时任美国国务卿蒂勒森出席联合记者会时指出，吉布提的确有负债，但比率只占国内生产总值（GDP）的84%，其他国家例如日本的负债占GDP比例超过200%，吉布提的负债是“可控的”。

路透社也引述一些非洲国家的官员指，中国提供的贷款条件始终要比欧美国家提供的条件好。非洲发展银行总裁阿德西纳（Akinwumi Adesina）接受BBC采访时指出，外界对中国的行为十分紧张，但他不同意。“我认为，中国是非洲的朋友。”