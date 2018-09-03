罗兴亚危机：两名路透社记者被判入狱 缅甸新闻自由堪忧

  • 2018年 9月 3日
Kyaw Soe Oo (left) and Wa Lone after the verdict 图片版权 EPA
Image caption 记者瓦隆(Wa Lone)（右）和觉梭（Kyaw Soe Oo）（左）自称清白，称被警方陷害。

缅甸一家法院以违反国家安全法为由判处两名路透社记者七年徒刑。两位记者此前曾调查和报道缅甸罗兴亚危机。

记者瓦隆（Wa Lone）和觉梭（Kyaw Soe Oo）为缅甸人，被捕时携带警察刚送给他们的官方文件。他们自称清白，称被警方陷害。

该案件被广泛视为对缅甸新闻自由的考验。

“我没有恐惧，”被判入狱的记者瓦隆在判决结束后说。 “我没做错任何事。我相信正义、民主和自由。”

自2017年12月被捕以来，这两名记者一直被关押。他们都育有年幼的子女。

路透社主编斯蒂芬·阿德勒（Stephen Adler）说：“今天对路透社记者瓦隆和觉梭以及新闻自由来讲，都是悲哀的一天。”

这两名记者都是为国际通讯社工作的缅甸公民。

法官叶林（Ye Lwin）告诉仰光法院，两位记者“意图损害国家利益”。“根据国家安全法，他们被判有罪，”他说。

32岁的瓦隆和28岁的觉梭一直在收集有关缅甸军队在若开邦北部谋杀10名村民的证据。调查期间，两名警察向他们提供文件，但他们立即因藏有这些文件而被捕。

缅甸当局随后对杀戮事件发起调查，确认发生大屠杀，并承诺对那些参与屠杀的人采取行动。

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Image caption 觉梭的妻子在庭上落泪。

“深感忧虑”

观察人士和人权组织批评该判决。据路透社报道，英国驻缅甸大使楚格（Dan Chugg）说：“我们对这一判决非常失望。”

美国大使斯科特·马西尔（Scot Marciel）也对其持有同样的批评，称法院的判决“让那些为媒体新闻自由如此努力奋斗的人深感不安。”

联合国缅甸驻地和人道主义协调员奥斯比（Knut Ostby）表示，联合国“一直呼吁释放”记者，“新闻自由对于所有人的和平、正义和人权至关重要。我们对今日法庭的决定感到失望”。

人权观察组织亚洲部主任布拉德·亚当斯说：“这些令人愤慨的定罪表明，缅甸法院愿意扼杀那些报道军事暴行的人。”

“这些判决标志着新闻自由的标准降至新低，以及昂山素季政府治下人权的恶化。”

由于法官身体欠佳，判决被推迟过一次。

这项判决是在若开邦危机爆发后一年，此前罗兴亚激进组织袭击了几个警察局。

军方对罗兴亚少数民族的残酷镇压作出回应。媒体对若开邦的访问受到政府的严格控制，因此很难从该地区获得可靠的消息。

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Image caption 路透社记者调查这些村民的死亡原因。

“对自由的沉重打击”

BBC驻缅甸记者贝克（Nick Beake）发自仰光

瓦隆和觉梭在判决结束时低着头，他们的家人在法庭上流泪了。

记者一直坚称他们被诬陷。瓦隆在被拘留期间错过了第一个孩子的出生。在被带走时，他再一次抗议，重申自己的清白。

在昂山素季领导的政党在自由选举中获胜三年后，许多人将这一判决视为缅甸民主的又一次挫折，和对新闻自由的沉重打击。

上周，联合国呼吁审判对罗兴亚人进行种族灭绝的缅甸高级将领，而这正是这些记者调查的主题。

昂山素季的角色

作为缅甸政府有实无名的元首，执政的全国民主阵线领导人昂山素季的态度成为外界关注的焦点。

而昂山素季本人曾多年遭遇缅甸军政府的打压，因争取缅甸的民主与人权而荣获诺贝尔和平奖，外界对她寄予重望。

但面对国际舆论指责缅甸对罗兴亚人种族清洗，昂山素季曾表示，“用种族清洗”一词来形容罗兴亚人的状况“太过分”。

而近13万罗兴亚人逃离缅甸后，昂山素季面对国际舆论压力终于说话，否认缅甸军方暴力镇压罗兴亚穆斯林。

她说，在若开邦的危机真相被人混淆视听，而恐怖分子从中受益。

缅甸政府发表的声明引述了昂山素季这样一番话：“我们非常明白，甚至比大部分的人更为了解被剥夺了人权和民主保障的滋味。”

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