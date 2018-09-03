图片版权 EPA Image caption 记者瓦隆(Wa Lone)（右）和觉梭（Kyaw Soe Oo）（左）自称清白，称被警方陷害。

缅甸一家法院以违反国家安全法为由判处两名路透社记者七年徒刑。两位记者此前曾调查和报道缅甸罗兴亚危机。

记者瓦隆（Wa Lone）和觉梭（Kyaw Soe Oo）为缅甸人，被捕时携带警察刚送给他们的官方文件。他们自称清白，称被警方陷害。

该案件被广泛视为对缅甸新闻自由的考验。

“我没有恐惧，”被判入狱的记者瓦隆在判决结束后说。 “我没做错任何事。我相信正义、民主和自由。”

自2017年12月被捕以来，这两名记者一直被关押。他们都育有年幼的子女。

路透社主编斯蒂芬·阿德勒（Stephen Adler）说：“今天对路透社记者瓦隆和觉梭以及新闻自由来讲，都是悲哀的一天。”

这两名记者都是为国际通讯社工作的缅甸公民。

法官叶林（Ye Lwin）告诉仰光法院，两位记者“意图损害国家利益”。“根据国家安全法，他们被判有罪，”他说。

32岁的瓦隆和28岁的觉梭一直在收集有关缅甸军队在若开邦北部谋杀10名村民的证据。调查期间，两名警察向他们提供文件，但他们立即因藏有这些文件而被捕。

缅甸当局随后对杀戮事件发起调查，确认发生大屠杀，并承诺对那些参与屠杀的人采取行动。

图片版权 Reuters Image caption 觉梭的妻子在庭上落泪。

“深感忧虑”

观察人士和人权组织批评该判决。据路透社报道，英国驻缅甸大使楚格（Dan Chugg）说：“我们对这一判决非常失望。”

美国大使斯科特·马西尔（Scot Marciel）也对其持有同样的批评，称法院的判决“让那些为媒体新闻自由如此努力奋斗的人深感不安。”

联合国缅甸驻地和人道主义协调员奥斯比（Knut Ostby）表示，联合国“一直呼吁释放”记者，“新闻自由对于所有人的和平、正义和人权至关重要。我们对今日法庭的决定感到失望”。

人权观察组织亚洲部主任布拉德·亚当斯说：“这些令人愤慨的定罪表明，缅甸法院愿意扼杀那些报道军事暴行的人。”

“这些判决标志着新闻自由的标准降至新低，以及昂山素季政府治下人权的恶化。”

由于法官身体欠佳，判决被推迟过一次。

这项判决是在若开邦危机爆发后一年，此前罗兴亚激进组织袭击了几个警察局。

军方对罗兴亚少数民族的残酷镇压作出回应。媒体对若开邦的访问受到政府的严格控制，因此很难从该地区获得可靠的消息。

图片版权 Reuters Image caption 路透社记者调查这些村民的死亡原因。

“对自由的沉重打击”

BBC驻缅甸记者贝克（Nick Beake）发自仰光

瓦隆和觉梭在判决结束时低着头，他们的家人在法庭上流泪了。

记者一直坚称他们被诬陷。瓦隆在被拘留期间错过了第一个孩子的出生。在被带走时，他再一次抗议，重申自己的清白。

在昂山素季领导的政党在自由选举中获胜三年后，许多人将这一判决视为缅甸民主的又一次挫折，和对新闻自由的沉重打击。

上周，联合国呼吁审判对罗兴亚人进行种族灭绝的缅甸高级将领，而这正是这些记者调查的主题。

昂山素季的角色

作为缅甸政府有实无名的元首，执政的全国民主阵线领导人昂山素季的态度成为外界关注的焦点。

而昂山素季本人曾多年遭遇缅甸军政府的打压，因争取缅甸的民主与人权而荣获诺贝尔和平奖，外界对她寄予重望。

但面对国际舆论指责缅甸对罗兴亚人种族清洗，昂山素季曾表示，“用种族清洗”一词来形容罗兴亚人的状况“太过分”。

而近13万罗兴亚人逃离缅甸后，昂山素季面对国际舆论压力终于说话，否认缅甸军方暴力镇压罗兴亚穆斯林。

她说，在若开邦的危机真相被人混淆视听，而恐怖分子从中受益。

缅甸政府发表的声明引述了昂山素季这样一番话：“我们非常明白，甚至比大部分的人更为了解被剥夺了人权和民主保障的滋味。”