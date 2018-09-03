中国将澳广网站拦在“防火墙”外　华为5G此前在澳被禁

图片版权 BBC News Image caption ABC去年刚刚上线了其中文版网站

近日，中国屏蔽了澳大利亚国家媒体——澳洲广播公司（ABC）的网站。

澳洲广播公司称，其中国用户两周前“突然”无法访问其网站及手机应用。

来自中国官方的回应称，该网站违反了中国法律，但是没有言明具体违反了哪项法律。

中国对互联网进行严格的管控，如果发现外国网站发布其不愿国民看到的内容，就会将这些网站拦在“防火墙”外。在中国，BBC News网站和纽约时报网站，目前都无法访问。

澳洲广播公司驻华记者表示，他们在多次询问当局后，确认自己的网站已被屏蔽。

“ABC的网站和手机应用通常可以被中国用户们访问，并未被‘防火墙’屏蔽，但是8月22日，突然无法访问了。”ABC记者比尔•伯特尔斯（Bill Birtles）和马修·卡尼（Matthew Carney）表示。

ABC称，目前无法确认在中国被禁的具体原因。

图片版权 Getty Images Image caption 中国对互联网施行严控政策

中国网信办一位官员回应称，“中国的互联网是全面开放的。我们欢迎全世界的互联网企业为中国网民提供优质信息。但是，面对一些海外网站违反中国法律法规，散布谣言、黄色、赌博、暴力恐怖主义信息，以及其他非法有害信息，危及国家安全和国家尊严时，我们要维护国家网络主权。”

刚刚上任的澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）向3AW电台表示，该禁令是中国的事情。“中国是一个主权国家，国内发生什么他们自己决定，我们决定这里（澳大利亚）发生什么。”

ABC去年刚刚上线了其中文版的网站。

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嫌隙在前

中国和澳大利亚之间近期关系紧张，原因之一是中国被指干预影响澳大利亚的政治和社会。这直接导致堪培拉方面出台旨在限制外国影响的法律。

中国驻澳大使馆网站发布声明称，“澳大利亚一些媒体不断炮制所谓中国对澳进行影响渗透的新闻。这些报道捕风捉影，充满冷战思维和意识形态偏见，是典型的歇斯底里和偏执症。”

时间上更近的冲突发生在上月。澳大利亚政府以国家安全担忧为由，禁止中国华为技术有限公司等参与澳5G网络建设。

8月23日，华为发布声明称，澳大利亚政府发布的5G安全指导书，以安全为借口是出于政治因素的考虑，而忽视了澳大利亚人民的利益，使澳大利亚的企业和消费者承受缓慢而昂贵的网络连接，政府的错误决定却由企业和消费者来承担。中国国家通讯社新华社发文称，澳政府利用各种借口人为设置障碍、采取歧视性做法，其背后显然是将商业行为政治化的举动，带着浓厚的意识形态偏见。

图片版权 EPA Image caption 莫里森刚刚成为澳洲过去十年第六位总理。

当日，两名澳大利亚政府部长联合发文指出，政府必须要采取措施，将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，因为这些公司可能受到外国政府的法外指示，从而对澳大利亚构成不可接受的安全风险。

其中一名部长正是莫里森（Scott Morrison），他在发表上述声明不到一周，成为澳大利亚新一任总理。