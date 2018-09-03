英前间谍"试图招募俄罗斯寡头"揭发特朗普

图片版权 PA Image caption 军情六处前官员斯蒂尔曾受雇调查俄罗斯同特朗普的联系，他曾发现"证据"证明多年来莫斯科一直发展同特朗普的关系。

最近披露的电邮显示，英国军情六处(MI6)前官员克里斯托弗·斯蒂尔(Christopher Steele)曾试图把俄罗斯寡头招募为线人。

9月3日《每日电讯报》报道说，电邮显示这名英国间谍帮助美国官员对同克里姆林宫关系密切的亿万富翁奥列格·德里帕斯卡（Oleg Deripaska）做工作，试图说服俄罗斯有影响的人提供揭露特朗普竞选从俄罗斯得到帮助的材料。

《纽约时报》透露了这些电邮的细节，美国司法部将这些电邮交给了共和党人。特朗普的盟友获得了这些电邮，将此作为证据说明斯蒂尔是"深层国家"(Deep State)阴谋的一部分。特朗普的支持者认为所谓的"深层国家"，即未经选举产生的联邦官僚机构及相关的深层政治势力，图谋搞垮美国总统特朗普。

《纽约时报》报道说，在2014到2016年间，联邦调查局和司法部试图发展德里帕斯卡为告密者，美国方面对他表示可以为他消除一些法律麻烦，而且帮他取得美国签证。

Image caption 军情六处前官员斯蒂尔曾受雇调查俄罗斯同特朗普的联系，他曾发现"证据"证明多年来莫斯科一直发展同特朗普的关系。

同德里帕斯卡关系密切的从前的和现任的官员透露，作为回报，在2015年美国当局同德里帕斯卡会面时要求他提供有组织犯罪的材料，一年后，又让他提供关于2016年特朗普总统竞选活动可能从俄罗斯得到什么支持的材料。

在一份电邮中，斯蒂尔说他的公司有"敏感的"研究显示，德里帕斯卡和其他寡头可能对来自克里姆林宫的压力不满，克里姆林宫施压要这些寡头跟政府保持一致。

俄铝业大亨

德里帕斯卡是俄罗斯的铝业大亨，他拥有的俄罗斯铝业公司(Rusal)是俄罗斯第一大铝公司。2007年德里帕斯卡和另一位俄罗斯金融寡头合作合并了两家铝公司组成世界第一大制铝公司。

德里帕斯卡控股的"基本元素"公司控制了俄罗斯铝业公司，GAZ移动电话制造公司，Aviacor飞机制造公司，以及一些木材、煤矿和金融公司。

2006年，38岁的德里帕斯卡以140亿美元的身价，成为俄罗斯新的首富。

今年4月特朗普政府针对俄罗斯实行制裁，制裁名单包括普京周围的商业精英，德里帕斯卡的铝业公司也受到了美国制裁。德里帕斯卡在受到美国制裁后就从其铝业公司董事会中辞职，以避免连累公司。

上月华盛顿特区的法官驳回了对克里斯托弗·斯蒂尔这位前间谍官员的毁誉指控。3名俄罗斯寡头说斯蒂尔的报道毁坏了他们的名誉，斯蒂尔的材料里面说他们试图影响美国2016年的总统大选。

图片版权 Reuters Image caption 铝业大亨奥列格·德里帕斯卡在受到美国制裁后就从其铝业公司董事会中辞职，以避免连累公司。

对斯蒂尔发起诽谤诉讼的俄罗斯大亨中并没有德里帕斯卡，这3名发起诉讼的俄罗斯人是佛里德曼，阿文和格尔曼·汗。8月20日，美国法官说斯蒂尔有权发表自己的看法，这些俄罗斯商人的诉讼并不严肃，他们只是想封住斯蒂尔的嘴。

军情六处前官员

据《每日电讯报》报道，军情六处前官员斯蒂尔可能作为中间人，安排德里帕斯卡和美国官员在2015年会面。

斯蒂尔曾受雇调查俄罗斯同特朗普的联系，他曾发现"证据"证明多年来莫斯科一直发展同特朗普的关系，他曝光的文件引起美国情报界的轰动，造成美国政治地震。

2015-2016年特朗普竞选势不可挡的时候，特朗普的政治批评者雇人搜集特朗普的材料。2016年已经离开军情六处，为私营商业情报公司工作的斯蒂尔和他的同事参与了对特朗普的调查。他们发现了"令人发指"的材料，证明了克里姆林宫和特朗普的联系，以及俄罗斯情报部门多年来一直试图发展同特朗普的关系。

《卫报》在莫斯科的记者鲁克·哈丁去年11月报道详细描述了斯蒂尔对特朗普的调查过程及其个人背景。鲁克·哈丁说，如果斯蒂尔的报道可信，那么特朗普一直同俄罗斯合作。特朗普拒绝了俄罗斯提出利润丰厚的房地产投资机会，特别是同2018年世界杯相关的房地产机会，但是特朗普接受了克里姆林宫提供的情报材料。

报道说，虽然这不能说明特朗普是俄罗斯的间谍，但是说明俄罗斯情报部门一直在试图接近特朗普和他的亲友和商业伙伴。虽然斯蒂尔对与他是否参与2016年的惊人备忘录不置可否，但是他的合作者暴出许多惊人细节，如俄罗斯情报部门如何利用"特朗普的个人欲望和性嗜好"拉拢他，包括在莫斯科可豪华酒店总统套间内召集多名妓女的事。

斯蒂尔对记者说，没有100%准确的情报，他认为自己收集特朗普的材料的准确性达到了70-90%。

美国总统特朗普一直说斯蒂尔公布的材料是“造假”和“舞弊”，他称斯蒂尔是“低劣的人”，并说他的调查受到2016年他总统竞选的对手希拉里的资助。