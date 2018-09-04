阿根廷经济危机对亚洲的影响

图片版权 Getty Images Image caption 阿根廷总统马克里指，阿根廷正面临着“危急”状况。

阿根廷宣布实施紧缩措施，以应对货币危机带来的“危急”状况。部分粮食以及其他产品的出口征税将会提高，而“大约半数”的国家政府部门将会被裁撤，但并没有具体透露哪些部门将会关闭或者合并。

此前，阿根廷遭遇突如其来的货币大跌，甚至影响到了其他发展中国家的货币汇率，其中包括几个亚洲国家。

不过，有专家指，阿根廷经济危机对亚洲国家的影响，未必比另一些因素更大。

危机中的阿根廷

总统毛里齐奥·马克里（Mauricio Macri）在一次电视讲话中表示，阿根廷不能再持续入不敷出。

阿根廷是玉米、小麦和原黄豆的生产大国，也是最大的豆粕和大豆油出口国。

从1月1日起，这些重要的出口商品将会每一美元征收四比索税费。加工产品则将会每一美元征收三比索。

财政部长尼古拉斯·杜霍夫内（Nicolas Dujovne）曾宣布将采取措施，在下一年度缩小国家预算赤字，以阻止比索大幅贬值。

阿根廷政府希望能在2019年将赤字降至零。

经济研究公司凯投经济（Capital Economics）的拉丁美洲经济学者爱德华·格洛索普（Edward Glossop）表示，这些措施“最终未达期望”。

他批评重新征收出口税的决定，说这是“重回干预经济决策”的老路，就像马克里的前任克里斯蒂娜·费尔南德斯·德基什内尔（Cristina Fernández de Kirchner）曾经做过的那样。

“它与2015年12月马克里总统上任第一天就降低农业税、开放进出口市场的决定背道而驰，”格洛索普说，“提高出口税和马克里总统所标榜的一切是相反的。”

“祸”及亚洲

8月底，阿根廷比索在一夜之间贬值12%，土耳其里拉、印尼盾以及印度卢比亦随之下跌，其中卢比兑美元下跌至历史新低。

有专家分析，这一场货币危机将会在亚洲引起一定程度的连带效应，不过总体而言，亚洲货币基本上还是能够抵挡得住冲击。

印度卢比的美元兑换价在8月31日下跌至新低，比年初降超过11%；印尼盾也下跌至三年以来的最低。

专家表示，货币相对较弱的亚洲国家将会受到一定压力。

“在亚洲这边，那些惯常会受影响的国家将会感觉到一些影响，只是没有那么强烈，”美国有线电视台CNBC引述荷兰国际集团（ING）的首席亚太经济学家罗伯特·卡内尔（Robert Carnell）说。

星展银行（DBS）的分析家则表示，虽然亚洲货币对于此次阿根廷的危机并非“免疫”，但是基本上能够保持稳定，认为与比索和里拉相比，印尼盾和卢比所受的冲击是相对不严重的。

另一些专家则指出，全球油价上升以及中美潜在的贸易战风险可能是影响亚洲货币更重要的因素。

等待IMF贷款

今年，尽管阿根廷中央银行已经增息60%，但该国货币兑美元的价格仍然缩水约一半。

杜霍夫内周二（9月4日）将前往华盛顿与国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）会面。

6月，阿根廷不得不从国际货币基金组织借贷500亿美元，而阿根廷国内普遍一直对这一组织不满，认为它间接造成了该国2001年的经济危机。

阿根廷政府表示，这一举动是在农业出口下降、能源价格升高以及美元强势导致很多人从阿根廷撤资的情形下稳定国际投资者的必要手段。

随之而来的是比索的忽然弱势。

杜霍夫内的目标是达成协议，加快IMF支付给阿根廷的贷款。

IMF要求阿根廷采取措施应对巨额财政赤字——这个目标通常都是通过降低政府支出来实现。

图片版权 AFP Image caption 杜霍夫内将试图说服IMF提前向阿根廷支付贷款。

阿根廷受到经济问题困扰已经多年，而三年前当选总统的马克里声称，要推倒前任总统克里斯蒂娜多年的保护主义政策。

克里斯蒂娜的政府在2007至2015年间当政，将企业国家化，并且巨额资助日常用品和服务，从公共事务到足球比赛电视直播等。

虽然经过严重的通货膨胀，国际货币基金组织在上月仍然表示，期望阿根廷的经济会在今年底趋于稳定，并从2019年开始逐渐复苏。