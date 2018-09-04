图片版权 Getty Images Image caption 她说不去也会被骂。

新西兰总理杰辛达·阿德恩（Jacinda Ardern）为一架飞机的额外飞行决定辩护。该决定让她可以有更多时间陪伴宝宝。

仍然在哺乳期的阿德恩将于周三前往瑙鲁参加太平洋岛屿论坛。

本周一，该飞机将阿德恩的副手温斯顿·彼得斯送至瑙鲁后返回新西兰接她。

多出的往返航段将花费纳税人约80,000新西兰元（约52,000美元; 约41,000英镑）。

“我对此进行了权衡。我甚至想是否可以跟澳大利亚搭个顺风车。我们审视了多种选择，试图找到替代方案，”她周一告诉《新西兰先驱报》。

“不去，我想会有同样的批评......我去或不去都会被骂死。”

她补充说，她被告知空军飞机无论如何都无法在瑙鲁停留，并且不得不停在一小时路程外的马歇尔群岛。

你的器材不支持播放多媒体材料 “我不介意大家关注我怀孕”

‘为她骄傲’

阿德恩本周一无法去瑙鲁，因为时间不合适，她需要待在十一周大的女儿身边。宝宝太小，无法接种访问瑙鲁要求接种的疫苗。

社交媒体对这次旅行的反应不一。

“我很自豪我们的领导人正在努力前往瑙鲁，”推特上的一位用户表示。

但其他人质疑她是否必须得去。

“如果副总理已经参加的话，就没有必要（让她参加）”，另一位补充道。

阿德恩表示，如果她决定不参加，那么这将使她成为自1971年以来，在选举周期之外首位不参加太平洋岛屿论坛的总理。