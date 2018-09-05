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自从鲍勃·伍德沃德（Bob Woodward）披露了里查德·尼克松（Richard Nixon，尼克逊）的水门丑闻之后，被这名身经百战的调查记者著书爆料，成为历届美国政府的必经之路。现在，轮到唐纳德·特朗普（Donald Trump）了。

新书中揭露的内幕是恶劣到了极致——它呈现的图景是一个“行政权力陷于精神崩溃”的政府。

可以想见，特朗普的支持者会说，伍德沃德正正代表了他们的总统所要对抗的华盛顿建制势力。

不过，同样真实的是，这名记者与权力高层接触的渠道无人可比，而华盛顿的基本共识是，接受他访问比缄口不言更好，因为你的同僚——还有对手——肯定都在向他提供各自的角度。

虽然《恐惧：特朗普在白宫》（Fear: Trump in the White House）所讲述的故事是来自“深层背景”消息源，但是伍德沃德叙写的情节和他引述的话都来自那些事发时身在房间里的人——事实上，还经常是由那些原话的讲述者告诉他的。

白宫以及总统本人都曾就这本书回应过，声称此书是由“心有不甘的前雇员”在“编故事”。

“这只不过是又一本糟糕的书，”特朗普在一次访问中向新闻网站“每日通话”（Daily Caller）表示，指伍德沃德“有很多信誉问题”。

在这里，我们看看目前从这本备受瞩目的爆料著作最初摘要当中所流出的一些引述。

“我可以阻止这一切。我就直接从他桌子拿走那张纸好了。”——首席经济顾问加里·科恩（Gary Cohn）

伍德沃德写道，特朗普政府的官员——特别是首席经济顾问加里·科恩和白宫幕僚长罗勃·波特（Rob Porter）——好几次从总统的办公桌上取走文件，就是为了不让特朗普签署。

这些细节反映，大体上人们认为特朗普有危险的冲动，力图将之隔绝在政府和国家之外。一些会授权总统指挥国家退出北美自由贸易协定以及一项对韩贸易协议的文件被藏了起来——之后美国一直致力于就这些协定重新谈判。

伍德沃德形容，这些行动“无异于一种管理层政变”。

“不要作证。否则就只能等着穿橘色囚服了。”——私人律师约翰·多德（John Dowd）

据伍德沃德所写，总统的私人律师约翰·多德在1月27日与总统做了一场模拟问讯。当中呈现的状况令多德害怕，假如特朗普要坐在罗伯特·穆勒（Robert Mueller）的特别顾问团队面前就涉嫌通俄作供的话，将会带来灾难性后果。

那一次模拟问讯进行得并不好，因为总统越来越受不了问讯的强度，某个时刻还愤怒地说这番调查是“一场天杀的恶作剧”。

多德之后与穆勒见了面，据说还告诉对方，他不能同意进行问讯，因为他不想让总统“看起来像白痴一样”，在世界舞台上令这个国家尴尬。

之后，当总统改变主意打算作供时，多德就辞职了。

“我们XX的（脏话）杀了他吧，我们这就进去。”——特朗普

据伍德沃德所写，总统团队最害怕的其中一点，就是他们眼中所看到的总统在对外政策上的危险冲动。

美国相信叙利亚政府在2017年4月曾经发动了又一次化学武器袭击，特朗普当时要求国防部长马蒂斯（James Mattis）暗杀叙利亚总统阿萨德（Bashar Assad）。

“我们把他们全xx（脏话）杀了吧，”据报道总统这样说过。

马蒂斯承认特朗普当时的确提出了这样的要求，之后特朗普又向一个助手说，他不会做“任何这样的事”。

伍德沃德指，在特朗普与金正恩的骂战正处高峰时要求先发制人的军事攻击，当时政府高层官员也颇为担心。总统还就处理阿富汗战争一事训斥军队高层，指“战场上”的士兵应该做得更好。

“又死了多少人？”特朗普问道，“又断了多少手脚？我们还要在那里待多久？”

“这已经不是一个总统了，这里也不再是白宫，这就是一个我行我素的人。”——罗勃·波特

伍德沃在书中描绘出的图景是，白宫团队不时都会遭到喜怒无常的总统苛责和贬低。

总统对参加2017年8月夏洛特维尔示威的白人民族主义者发表过同情的言论之后，白宫首席顾问科恩试图请辞，当时特朗普指责他“叛国”。据伍德沃德所写，科恩当时认为总统是个“职业骗子”。

特朗普还告诉商务部长威尔伯·罗斯（Wilbur Ross）说，他并不信任他。“我想你不要再去做谈判了，”据称总统这样说道，“你已经过气了。”

他还将自己的第一任白宫幕僚长赖因斯·普里巴斯（Reince Priebus）比作一只老鼠：“他就是到处乱窜。”

至于曾经被总统公开斥责过的司法部长杰夫·塞申斯（Jeff Sessions），特朗普私下里说得更加刻薄。

“这个人就是个脑残，”据报特朗普曾这样向幕僚长波特说，“他是个愚蠢的南方人，他连在阿拉巴马州做个没人竞争的村镇律师都做不到。”

“我们正身在疯人院。我甚至不知道我们这些人为什么要在这里，这是我做过的最糟糕的工作。”——白宫幕僚长约翰·凯利（John Kelly）

如果说总统对待自己的下属是口不择言的话，那似乎下属也在伍德沃德的书里进行了一定程度的反击。在总统手下工作的助手和顾问，同样在书中对总统作了很多尖刻的评论。

幕僚长凯利屡次说特朗普是“白痴”，还说“试图说服他是没有意义的”。国防部长马蒂斯向一名助手说，总统对外交政策的理解相当于一个“五六年级生”（即11至12岁）。

凯利的前任普里巴斯将总统的卧室形容为“魔鬼工厂”，每逢早晨和周末，特朗普就在那里狂发荒唐的推文。

据称，自从有报道指前国务卿雷克斯·蒂勒森（Rex Tillerson）曾说总统是个“xx的（脏话）白痴”之后，特朗普和他的关系就从未曾修复过。若果真如此，那伍德沃德的书更可能会在未来几天的白宫内部带来严重破坏。

“没有人和我说过，我真希望能和你谈谈。你知道我对你是非常坦白的，我觉得你一直都很公正。”——特朗普

为了应对白宫肯定会就此书作出的回击，《华盛顿邮报》先发制人地发布了一份8月较早前总统给伍德沃德打电话的录音和文字记录。当中，总统声称，从来没有人联络过他要求采访，也没有人告诉他伍德沃德即将出版这样一本书——而记者已经成功反驳了他的说法。

好几次，特朗普试图将对话引向他作为总统在外交政策上的成就以及经济业绩。

“从来没有人当总统比我做得更好，”他说，“这个我可以告诉你。”

伍德沃德说，通过采访，他“获得了很多文件和深入洞见”——而且他的书将会是“对世界，对你的政府以及你本人的尖锐审视”。

总统回答说：“我想这意味着，这将是一本负面的书。”

伍德沃德在通话最后说：“我相信我们的国家，而因为你是我们的总统，我祝你好运。”

如果他的书如实反映了任何真相的话，伍德沃德很可能会觉得，特朗普将只能祝自己好运了。