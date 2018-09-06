街上化着妆的男人，可能会招至怒视，路人觉得他们不够“爷们儿”，甚至怀疑其性取向。但在韩国，让男人变美的潮流正在改变并影响着世界。BBC记者莎拉·阿什（Saira Asher）报道。

此前BBC曾在“脸书”（Facebook）上发布一条视频，讲的是一位16岁首尔男子在YouTube发布化妆视频的故事，读者反应不一，从好奇到彻头彻尾的刻薄都有。

有人认为他是同性恋，而其他人则劝他： “真男人不化妆”。当然，有人主张应该过自己的生活，也有人反对在节目里展示“脆弱的男人气质”。

但金承焕（Kim Seung-hwan）已经习惯了。他说，从做化妆教程开始，就在网上被一些韩国人称为同性恋。

当被问及化妆后是否觉得自己看起来“很娘”时，他对这个问题感到困惑，好像从未思考过这个问题。

“不，我没有。我不觉得自己长得很娘，”他说∶ “是看起来好看。”

一探男士沙龙

对于那些不习惯男人化妆的人群来说，首尔江南区（Gangnam）的男士高端沙龙意味深长。它向世人展示着文化期待上的转变。

高级化妆师赵显宰（Han Hyun-jae）为男士们专业地涂粉底，化眼线和涂口红。他从一系列产品和品牌中选择大多数女性都熟悉的种类，为客人化 K-pop（韩国流行音乐的简称）妆容。这是日复一日的场景。

一群自信的年轻人走进沙龙，离开时拥有完美的皮肤和发型。许多都是将出席推广活动的歌手或演员。

Image caption 在首尔街头遇见的化妆男士。

有位男士要化新郎妆，这是韩国男人的常见做法。他选择在特殊的日子里抹上红唇。

“我们让他们的皮肤更清洁，眉毛更黑，勾勒出脸的轮廓，并以他们自己无法做到的方式化出阳刚气，”韩先生说。他说，男人们希望看起来像他们最喜欢的K-pop偶像一样。

过去几年，K-pop乐队和韩剧对韩国年轻人影响很大，去年K-pop还闯入美国和英国主流音乐界。

西澳大利亚大学学者黄乔娜（Joanna Elfving-Hwang）对韩国美妆和形象进行过大量研究。她说：“我认为韩国肯定是亚洲男性美容文化的开拓者，如果不是世界的话。”

“K-pop明星诠释男性气质的方式：在异性恋或非异性恋情景下成为一位美丽男士，这意味着，这种方式为大众开辟了可能性，并让这种方式更容易被接受。”

这并不意味着首尔的每个男人都会满脸妆容。

但是在像明洞（Myeung-dong）这样的年轻时尚街区，常常看到男人用粉底或BB霜。

更重要的是，它留给男性美妆很多空间。而一些年轻的韩国男士对提升自己外表的努力，态度异常坚定。

从硬汉到靓男

情况并非总是如此。在20世纪80年代和90年代，上班族是流行的男性审美。西装、名表和传统硬汉外表是审美常态。韩国强制兵役塑造和定义了人们认为有吸引力的东西。

《韩国男性气质和跨文化消费》的作者孙荣说：“在80年代和90年代，韩国流行音乐中的男性大多被描绘成黑帮人物、侦探电影中的硬汉，以及一些电视剧中反叛的年轻人形象。”

你的器材不支持播放多媒体材料 “限韩令”下的韩流粉

黄教授说，到20世纪90年代中期，当组合“徐太志和孩子們”（Seo Taeji and The Boys）登上舞台，所有这一切都发生了变化。他们运用了说唱、摇滚和技术的影响，并将英语融入他们的音乐中。

她说，他们开启了现已成为音乐界主要力量的粉丝文化。

然后大型娱乐公司开始包装和创造K-pop的男女乐队组合，他们的影响力前所未有。

Image caption 在韩国，新郎会在婚礼当天上妆。

“与80年代和90年代相比，现在媒体中出现更多柔软的男性形象：即漂亮的男孩形象和温和的绅士形象 。消费者喜欢并大量消费它们，”孙荣博士说。

他们后来被称为“花样美男”（Khonminam）：结合词语“花”和“一个美丽男人”的意思。但它不是女性化的。

“这种现象应该被解释为混合或多才多艺的男性气概：兼有柔美和男子气。这与女性化不同，”孙荣博士说。

她以韩国著名电视剧《太阳的后裔》中的明星宋仲基为例。他的外表可能"美得像花"，但作为特种部队队长，他也是硬汉一枚。

图片版权 Francois Durand Image caption 宋仲基被认为是典型的韩国男人的样子。

《太阳的后裔》和其他韩剧有助于在韩国乃至全世界传播韩流。这意味着哈韩风带动着需求。

男明星出现在首尔面霜和保湿霜的广告牌上。美妆公司正积极启用男销售员来卖女性化妆品。

他们在中国、泰国和新加坡等地的粉丝力量也不容忽视。大批粉丝到场支持他们的演唱会和代言的产品发布会。

“中国和东南亚的男性倾向于认为韩国男性有典型的美，”韩国一家美容公司的顾问李成民（Lee Gung-min）说，“这对亚洲的男性消费者影响巨大。”

韩国美妆市场繁荣向上

在亚洲以外，韩国品牌在美国和欧洲也很畅销。

沃尔玛和丝芙兰的货架上现已摆出K-beauty的牌子货，而美妆博主正宣传10步K-beauty常规化妆技巧。美国和欧洲的化妆爱好者正在迅速熟悉以前只在亚洲流行的品牌，例如Tony Moly，Innisfree和Etude House。

Image caption 近年来韩国品牌在西方市场也很流行。

最有趣的是，成熟的美妆品牌正在包装生产自己的韩国子品牌，例如倩碧、兰蔻和欧莱雅推出的气垫。

毫无疑问，对完美的下颚或者鼻子的完美追求也促进了韩国整容产业的发展。整容产业的繁荣也源于你想如何向别人展示自己。

这在首尔很常见。人们非常关心他们的外表以及他们如何走向世界。

经过化妆品店或者护肤店门口时，推销人员会用免费的面膜招徕客户，如果你挪不动脚步，这些公司肯定会利用这种自我保健的文化来推销产品。

男性现在已经接受了这种提升自我的驱动，又或许是压力吧。

这是女性已在意了几十年的需求。