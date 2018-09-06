前间谍毒杀案：英通缉两名“俄军事特工”剑指普京

图片版权 Met Police Image caption 英国首相特里莎·梅点名据信是俄国军队情报总局 "格鲁乌"的亚历山大·彼得罗夫和鲁斯兰·伯什罗夫就是毒杀案嫌疑人。

英国将向联合国安理会点名指控两名俄军情报官员是企图在英毒杀前俄罗斯间谍及其女儿的嫌疑人，并已公布照片和案件部分细节。

英国政府国家安全事务国务大臣本·华莱士对BBC表示，俄国总统普京“理所当然、最终”要为这一袭击案负责。

但莫斯科否认参与发生在英国的毒杀事件。

俄国军方一位中将对BBC广播4台表示，有关案件匪夷所思，俄国没有参与谋杀的理由。

在联合国安理会5个常任理事国中，美国、法国都是英国的盟国，并且都已经在毒杀案发后表示支持英国，并分别驱逐了驻其国家的俄国外交官。如果英国将此案提交到联合国安理会，中国的态度将值得关注。

案件情况

英国首相特里莎·梅点名据信是俄国军队情报总局 "格鲁乌"的亚历山大·彼得罗夫和鲁斯兰·伯什罗夫就是嫌疑人。

苏格兰场和政府检控部门称，已经掌握了起诉两人的足够证据。

今年3月，66岁的前俄罗斯军事情报官员（前格鲁乌军官）谢尔盖·斯克里帕尔和他33岁的女儿尤利娅在英国索尔兹伯里市中心被人用"诺维乔克"神经毒剂毒倒。首先赶到现场的一名英国警官也中毒后送医院抢救。据早些时候的报道，3人经治疗均已经出院。

英国警方将上述案件与之后6月30日发生在8英里之外小镇上一对情侣45岁的罗利和44岁的斯特奇斯中毒事件联系起来。后一案件的中毒女子7月9日不治身亡，男子经过抢救治疗则于7月20日出院。

英国下定论

英国首相梅在对下议院讲话中说，根据各方情报，英国政府已经做出结论，上述两名俄国男子是"格鲁乌"的人。

图片版权 Met Police Image caption 英国警方公布伦敦盖特威克机场录像监控中两名嫌疑人的视频。

她说，毒杀事件"不是擅自行动"，"几乎可以确定"是经过了俄国官方高层的批准。

梅表示，将采用有关国家安全的各种方式来"反击这一威胁"。

上述两名嫌疑人年龄大约在40岁上下，据信使用俄国护照来过英国。

因为英俄之间没有引渡协议，英方没有向俄国提出要求引渡他们。

但英国方面发布了欧洲通缉令，一旦他们去欧洲就会被捕。

案件细节

英国警方说，上述两名嫌疑人3月2日从莫斯科飞抵伦敦盖特威克机场，之后入住东伦敦的一家旅馆。

图片版权 Met Police Image caption 3月3日，两名嫌疑人据信去索尔兹伯里踩点被摄图像。

3月3日，他们去索尔兹伯里踩点。3月4日又去该市，把"诺维乔克"神经毒剂撒在斯克里帕尔家的门上。随后当晚从伦敦希思罗机场乘俄罗斯航班返回俄国。

英国警方认为，两名嫌疑人使用了一只改装后的香水瓶子。警方在他们下榻过的旅馆也发现了"诺维乔克"的痕迹，但表示不会对旅馆其它客人造成伤害。

警方呼吁任何3月4日至5月4日在那个旅馆下榻过的客人提供线索。

英国警方说，6月底，索尔兹伯里附近小镇上的罗利在一个慈善店的废物垃圾桶里找到一个名牌香水瓶子及一个喷头，就把两部分连起来在自己身上喷了点。其女友斯特奇斯在自己的手腕上喷了一点，随后感觉不适。

图片版权 PA Image caption 两名嫌疑人在东伦敦下榻的旅馆。

英国警方说，这个名牌香水瓶和喷头都是假货。里面却有大量"诺维乔克"神经毒剂。但目前不清楚这瓶假香水和两名嫌疑人喷洒斯克里帕尔家门的假香水是否是同一瓶。

俄国回应

俄国外交部回应说，有关名字和照片对莫斯科来说"不代表任何东西"。

BBC的外交事务记者马尔克斯分析说，点名两名俄国公民为嫌疑人是此案的一个重大进展，为英国政府的指控增加了证据，并有可能为国际制裁莫斯科的呼吁增添分量。

图片版权 AFP/Met Police Image caption 警方在索尔兹伯里附近小镇上的罗利家中发现的假香水，喷头和据信装香水的盒子。

美国政府以及英国政府的一批盟国在毒杀事件发生后都驱逐了一批俄国外交官，其中不少被认为是俄国特工。

美国政府以"一名前俄罗斯间谍被毒杀"事件为由宣布对俄实施制裁，其中第一轮制裁8月22日生效。如果俄罗斯不能在90天内满足美国的条件，第二轮制裁将实施。

虽然特朗普总统本人没有显示出对俄国施压的兴趣，但有可能美国国会正在酝酿新的措施。