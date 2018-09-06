图片版权 AFP/Getty Images Image caption 2011年的福岛核事故起因是一场严重的地震及此后的海啸。

日本首次公开证实，2011年福岛核电站泄漏事故当中的一名工人，在事后因为核辐射而死亡。

该名50多岁的男子在2016年被诊断患有肺癌，他最终也是死于这种疾病。

日本政府此前曾经承认，福岛核辐射导致四名工人患病，但这是日本第一次承认有人因此而死亡。

2011年3月，一场9.0级地震及其后的海啸令福岛的核反应装置遭受严重破坏，继而发生核泄漏。

当时位于日本东北岸的核电站冷却系统破损，核辐射物质泄漏于空气当中。

这名死亡的工人从1980年代开始就在核电站工作，在福岛核设施崩塌后，他负责测量福岛一号站的辐射状况。

负责管理医疗和劳动福利的日本厚生劳动省表示，日本核设施受到破坏后，这名工人至少两次在那里执行工作，当时他有佩戴防护面具并身穿防护衣。

在听取放射科专家及其他专业人士的意见之后，厚生劳动省认为该名工人的家属应当获得赔偿。

福岛核泄漏事件是1986年切尔诺贝利之后全世界最严重的核事故。在2011年的地震和海啸中，大约有18500人死亡或失踪，超过16万人被迫离开家园。

图片版权 Reuters Image caption 2011年福岛核事故后，身穿防护衣的工作人员为儿童检查辐射迹象。

虽然当时并没有人直接死于核事故，但负责福岛核设施运作的东京电力株式会社仍然面对多起赔偿申诉。

当时，该地区内一家医院里有40名病人被迫撤离之后死亡，此外还有其他一些死亡事件，被指与痛失家园和家人之后带来的创伤有关。

去年6月，三名东京电力的前高层行政人员被控以在医院撤离事件中玩忽职守。