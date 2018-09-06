特朗普政府高层官员：我就是抗拒总统乱来的其中一人
特朗普政府一名不具名的高层官员撰文表示，政府内部成员正在努力阻挠总统的一部分事务进程，以保护国家不受他的“最坏倾向”影响。
在《纽约时报》的一篇社论当中，这名官员指特朗普总统的“不道德”和“冲动”已经导致一些鲁莽和不明智的决定。
特朗普则指，这个不署名的作者是“没胆量”，并且说《纽约时报》是“虚假”报道。
特朗普的新闻秘书表示，这个神秘的作者是一个“懦夫”，应该辞职。
《纽约时报》则通过一份声明为这篇社论辩护：“我们为发表这篇文章感到无比骄傲，它带来了重要价值，让公众了解特朗普政府内部正在发生什么。”
该社论发表前一天，鲍勃·伍德沃德（Bob Woodward）关于特朗普白宫的新书摘要显示，美国总统手下的高层官员参与了一场“管理层政变”，目的是保护国家不受总统伤害，其中包括将一些关键文件从特朗普的办公桌上取走，令他没有机会在上面签字。
然后，这篇社论成为了第一手的证据，这场“政变”是真实存在的。
社论的作者称，自己不是一个放任自由派的工作者，也同意政府正在努力推进的很多政策目标，但是那些目标的实现，是因为绕过了总统，而不是得益于他。
这名高层官员说了特朗普什么？
不过，当中提出的批评对于总统左右两派的反对者而言应该是再熟悉不过：无组织的会议、浮躁而狭隘的风度、对决定的无力坚持、对新闻自由的反感，以及本能的“反民主”倾向。
作者形容，这是一个“双轨道的总统机制”，总统的行动——比如他对待金正恩和普京等“独裁者”的亲和态度——被“办公室里的大人们”牵制和重新引导。
作者写道：“这不是所谓的深层政府的工作方式，而是一个平稳政府的工作方式。”
此外，作者还提到，政府内部一些人曾经悄声讨论，要启动宪法第二十五修正案。这一条例允许副总统和内阁大多数成员表决，对“没有能力履行政府权力和责任”的总统解除职务。
直到现在之前，这种可能性更多只是出现在非主流的美国政治论述，或者特朗普最狂热的反对者所做的白日梦当中。
作者写道：“没有人想引发宪制危机，所以我们会尽我们所能，将政府引向正确方向，直到任期以这样或那样的方式结束。”
白宫的反应
关于伍德沃德的新书《恐惧：特朗普在白宫》（Fear: Trump in the White House），一直都有热烈议论，说要采取有力行动查出，是哪些人向伍德沃德提供了书中的信息。《纽约时报》的文章肯定会在已经烧得很旺的火上再浇一把油。
总统表示，这篇匿名的文章“真的是一种耻辱”，而白宫新闻发言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）则发出了一份言辞的官方回应。
“这篇文章背后的个人选择了背叛而不是支持正当当选的合众国总统，”桑德斯写道，“他不以国家为先，而是将他和他的自我放在了美国人民的意愿之上。”
桑德斯和特朗普均对《纽约时报》发表这篇文章大加指责。总统更是指一旦他卸任总统，“所有的虚假新闻媒体就将倒闭”，因为它们将不再有东西可写。
猜测的游戏－匿名人是谁？
在政府之外，这篇文章将会引出一场华盛顿最爱玩的游戏之一——猜测匿名作者的身份。自那本以半虚构体叙述1992年克林顿总统竞选运动的小说《原色》（Primary Colors）之后，还从未有过这样的神秘作者出现。
鉴于文章的焦点很多都在国际事务上，聚光灯也将最主要集中在总统的外交政策团队——国务院、国家安全局以及国防部。
当然，也肯定会有人呼吁这名政府官员自揭身份。
弗吉尼亚州国会议员唐·拜尔（Don Beyer）在推特（Twitter）上发帖说：“我们这个时代的危机，是那些处在权力位置上的人眼看着一个总统表现出‘对独裁者的偏爱’和‘反民主的冲动’，却不公开站出来对抗，从而允许这一切继续下去。”
一次匿名爆料再次证实特朗普批评者们的恐惧，这当然不是什么勇气的体现。但是，伍德沃德著作之后紧跟着这样一篇《纽约时报》文章，又会成为难以躲避的连环拳。