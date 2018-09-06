你的器材不支持播放多媒体材料 美国总统特朗普指，白宫官员发表匿名文章是“没胆量”。（英文）

特朗普政府一名不具名的高层官员撰文表示，政府内部成员正在努力阻挠总统的一部分事务进程，以保护国家不受他的“最坏倾向”影响。

在《纽约时报》的一篇社论当中，这名官员指特朗普总统的“不道德”和“冲动”已经导致一些鲁莽和不明智的决定。

特朗普则指，这个不署名的作者是“没胆量”，并且说《纽约时报》是“虚假”报道。

特朗普的新闻秘书表示，这个神秘的作者是一个“懦夫”，应该辞职。

《纽约时报》则通过一份声明为这篇社论辩护：“我们为发表这篇文章感到无比骄傲，它带来了重要价值，让公众了解特朗普政府内部正在发生什么。”

该社论发表前一天，鲍勃·伍德沃德（Bob Woodward）关于特朗普白宫的新书摘要显示，美国总统手下的高层官员参与了一场“管理层政变”，目的是保护国家不受总统伤害，其中包括将一些关键文件从特朗普的办公桌上取走，令他没有机会在上面签字。

然后，这篇社论成为了第一手的证据，这场“政变”是真实存在的。

跳过 Twitter 帖子 2 用户名 @realDonaldTrump Does the so-called “Senior Administration Official” really exist, or is it just the Failing New York Times with another phony source? If the GUTLESS anonymous person does indeed exist, the Times must, for National Security purposes, turn him/her over to government at once! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年9月5日

社论的作者称，自己不是一个放任自由派的工作者，也同意政府正在努力推进的很多政策目标，但是那些目标的实现，是因为绕过了总统，而不是得益于他。

这名高层官员说了特朗普什么？

不过，当中提出的批评对于总统左右两派的反对者而言应该是再熟悉不过：无组织的会议、浮躁而狭隘的风度、对决定的无力坚持、对新闻自由的反感，以及本能的“反民主”倾向。

作者形容，这是一个“双轨道的总统机制”，总统的行动——比如他对待金正恩和普京等“独裁者”的亲和态度——被“办公室里的大人们”牵制和重新引导。

作者写道：“这不是所谓的深层政府的工作方式，而是一个平稳政府的工作方式。”

此外，作者还提到，政府内部一些人曾经悄声讨论，要启动宪法第二十五修正案。这一条例允许副总统和内阁大多数成员表决，对“没有能力履行政府权力和责任”的总统解除职务。

直到现在之前，这种可能性更多只是出现在非主流的美国政治论述，或者特朗普最狂热的反对者所做的白日梦当中。

作者写道：“没有人想引发宪制危机，所以我们会尽我们所能，将政府引向正确方向，直到任期以这样或那样的方式结束。”

白宫的反应

关于伍德沃德的新书《恐惧：特朗普在白宫》（Fear: Trump in the White House），一直都有热烈议论，说要采取有力行动查出，是哪些人向伍德沃德提供了书中的信息。《纽约时报》的文章肯定会在已经烧得很旺的火上再浇一把油。

总统表示，这篇匿名的文章“真的是一种耻辱”，而白宫新闻发言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）则发出了一份言辞的官方回应。

“这篇文章背后的个人选择了背叛而不是支持正当当选的合众国总统，”桑德斯写道，“他不以国家为先，而是将他和他的自我放在了美国人民的意愿之上。”

桑德斯和特朗普均对《纽约时报》发表这篇文章大加指责。总统更是指一旦他卸任总统，“所有的虚假新闻媒体就将倒闭”，因为它们将不再有东西可写。

猜测的游戏－匿名人是谁？

在政府之外，这篇文章将会引出一场华盛顿最爱玩的游戏之一——猜测匿名作者的身份。自那本以半虚构体叙述1992年克林顿总统竞选运动的小说《原色》（Primary Colors）之后，还从未有过这样的神秘作者出现。

鉴于文章的焦点很多都在国际事务上，聚光灯也将最主要集中在总统的外交政策团队——国务院、国家安全局以及国防部。

当然，也肯定会有人呼吁这名政府官员自揭身份。

弗吉尼亚州国会议员唐·拜尔（Don Beyer）在推特（Twitter）上发帖说：“我们这个时代的危机，是那些处在权力位置上的人眼看着一个总统表现出‘对独裁者的偏爱’和‘反民主的冲动’，却不公开站出来对抗，从而允许这一切继续下去。”

一次匿名爆料再次证实特朗普批评者们的恐惧，这当然不是什么勇气的体现。但是，伍德沃德著作之后紧跟着这样一篇《纽约时报》文章，又会成为难以躲避的连环拳。