日本北海道6.7级地震及泥石流，至少八人死
- 2018年 9月 6日
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日本北海道岛屿发生强力地震，导致泥石流（山泥倾泻，或山体滑坡），多家房屋被掩埋。
当地媒体报道，灾害至少已导致八人死亡，约40人失踪。
地震强度为6.7级，一座热电站受到破坏，约300万户居民停电。
过去数天，日本关西受到强力台风侵袭，这场地震是紧接着到来的又一场灾难。
台风“飞燕”是25年来的最强台风，已有至少10人死亡，并造成广泛破坏。
周四（9月6日）清晨时分发生的地震发生在北海道首府札幌东南62公里。
日本气象厅表示，地震未有带来海啸威胁。
当地一家没有在运作中的核电站须启动后备电源，以令乏核燃料保持冷却状态。
地震发生后，当地居民和该地区内的游客纷纷在社交媒体上分享自己的震惊情绪。
他们还提到，人们为了应对可能有余震而开始贮备粮食，食品店大排长队。
Scary wake up call this morning.— Jan (@j_burza) 2018年9月5日
Was woken up by my phone blaring "earthquake" just moments before my apartment started shaking.#北海道地震 #hokkaido #japan #earthquake pic.twitter.com/0p413L7cDL
结尾 Twitter 帖子 用户名 @j_burza
当地已发出警告，之后可能会发生余震，呼吁人们保持警惕。
法新社引述气象厅官员松森（Toshiyuki Matsumori ）表示：“大震动经常会发生，特别是（大地震）之后的两到三天内。”
“我们促请居民对地震活动以及降雨保持高度关注，并且不要前往危险区域。”
日本是世界上地震最活跃的国家之一，全球6.0级或以上地震有20%发生在这里。