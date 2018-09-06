国际空间站出现泄漏 俄罗斯指有蓄意破坏

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俄罗斯民用太空机构负责人说，停靠在太空站上的飞船上的小孔由钻头造成，可能是"有意"造成的。

周三"联盟号"MS-09飞船的宇航员发现了这个小孔；小孔造成一部分压力流失，宇航员用胶带封住泄漏口。

俄罗斯航天集团总裁罗戈津（DmitryRogozin）说，"（有人）试图钻了好几次。"他还说钻孔的手似乎"不稳"。

他们排除了微陨石损坏的可能性，也不可能是轨道的碎片造成。

图片版权 NASA spaceflight Image caption 宇宙飞船上小洞的照片已经在互联网上广为流传。

目前在国际空间站上有6名宇航员：3名美国人，两名俄罗斯人和一名德国人。

罗戈津说，将由一个委员会来调查，找到肇事者。他还说对于俄罗斯制造"联盟号"飞船的俄罗斯能源火箭与航天公司（RSC Energia）说，这件事关系到他们的荣誉。

"联盟号"飞船载宇航员返回地球飞行中不会使用有洞的那个部分。

宇宙飞船上小洞的照片已经在互联网上广为流传。

航天界一个消息人士对俄罗斯塔斯社说，飞船可能在哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场测试的时候受到损坏。

图片版权 Getty Images Image caption 上周飞船上小孔被发现后，处于地球上空400公里轨道上的太空站进入了紧急状态。

飞船在那里经过最初的检查后，问题可能被掩盖。

"有人把事情搞糟，然后害怕，把洞封住"，这位消息人士说，但是当"联盟号"飞船到达国际空间站后，小洞里的填充材料"干枯后脱落"。

罗戈津在电视上评论说，"这是怎么回事：是制造的缺陷还是某种有预谋的行动？……我们正在核实地面因素的解释。但是我们不能排除其他的解释，即在太空的蓄意行为。"

上周飞船上小孔被发现后，处于地球上空400公里轨道上的太空站进入了紧急状态。

当地面控制发现了空间站有泄漏时，空间站里的宇航员正在睡觉。当时控制太空站压力的传感器也向宇航员发出警示。

图片版权 NASA Image caption 太空站上的宇航员：前排从左到右是Drew Feustel (美国)，Alexander Gerst (德国)。后排从左到右：Oleg Artemyev (俄罗斯), Ricky Arnold (美国), Sergei Prokopyev (俄罗斯) 和Serena Auñón-Chancellor (古巴裔美国人)。

最初德国宇航员格斯特（Alexander Gerst）用手指堵住小孔防止泄漏。随即俄罗斯宇航员阿特米耶夫（Oleg Artemiev）修补了漏洞。

"联盟号"MS-09飞船停靠在太空站的俄罗斯部分，6月8日这艘飞船把3名宇航员送到太空站。

国际太空站项目耗资1500亿美元，共有16个国家参加。目前国际太空站由14个永久模块构成，以每小时超过27000公里的速度，在距离地球表面约400公里的轨道上运行。