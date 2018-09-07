中国商人因在肯尼亚发表种族歧视言论被驱逐出境

图片版权 YouTube Image caption 在视频中，刘嘉琪（音译）用英语形容所有肯尼亚人都是“猴子”。

肯尼亚入境部门称，一名中国男子因用视频发表种族歧视言论遭到驱逐出境。

在视频中，这位名为刘嘉琪（音译）的男子用英语形容包括总统乌胡鲁·肯雅塔（Uhuru Kenyatta）在内的所有肯尼亚人都是“猴子”。

目前，该男子并未就视频内容作出回应。

刘嘉琪是一名肯尼亚的摩托车商人。目前，肯尼亚当局已吊销他的工作许可，并表示他已因发表歧视性言论遭到逮捕。

在视频中，刘直言他并不喜欢肯尼亚，因为它“难闻，而且（这里的人）很穷、又蠢又黑。”

当拍摄视频的员工问他为什么要留在这个国家时，他说只是为了赚钱。

9月5日，该视频在网上广泛传播，但在发布几个小时后，警方便逮捕了他。

视频是什么时候拍的？

在这段近三分钟的视频中，刘嘉琪似乎威胁要解雇一名员工。中国大使馆称，该视频拍摄于六月。

当员工质疑为何自己要被解雇时，刘说因为他是肯尼亚人。随后，刘便开始对肯尼亚进行大肆抨击。

“所有肯尼亚人都像猴子，甚至乌胡鲁·肯雅塔，”刘嘉琪说。

中国驻内罗毕大使馆发言人对法新社称，刘嘉琪“已经因为自己的错误受到了公司的惩罚，并已向肯尼亚同事道歉。”

“这位年轻人的个人言论和个人感受并不能代表广大的中国人民，”使馆发言人说。

他为什么被驱逐出境？

肯尼亚入境部门在推特表示，刘嘉琪因“种族歧视言论”被捕，随后被驱逐出境。

但目前尚不清楚入境部门是否可以以种族主义为由将外国人遣返。

BBC驻内罗毕记者安妮·索伊（Anne Soy）报道说，基于肤色的歧视在肯尼亚是违法的。

是否有先例？

没有。这是第一宗遭驱逐出境的案例。不过，此前已有多起因种族主义引发的争议。

2015年，一家肯尼亚中餐馆的老板被捕，原因是当地民众对餐馆禁止非洲裔顾客在夜间进店的政策感到愤怒。

BBC记者报道说，饭店老板随后被指控没有酒牌经营、不符合公共卫生标准，但这些都与种族主义无关。

由中方运营的准轨铁路（SGR）项目的肯尼亚员工也被指遭到薪水歧视和不公正待遇。

据肯尼亚日报《The Standard》报道，不公正待遇包括一条“不成文规定”，即肯尼亚工人不能与餐厅的中国员工坐在同一张桌子上。

然而，肯尼亚政府驳回了这些指控。

肯尼亚人和中国人关系如何？

据估计，目前有一万名中国公民居住在这个东非国家，他们是中国对肯大力投资下，中肯关系不断密切的见证者。

近年来，中国向肯尼亚投资了数百万美元，包括连接首都内罗毕与海岸城市蒙巴萨的标准轨铁路项目。

图片版权 EPA Image caption 近年来，中国向肯尼亚投资了数百万美元，包括铁路项目。

肯尼亚总统肯雅塔本周刚刚出席了在北京举办的中非合作论坛，他表示，“肯尼亚赞赏中国在支持肯尼亚发展目标方面展现的承诺。”

就在刘嘉琪引发的风波发酵时，内罗毕警方还在一次打击非法移民的行动中，突击搜查了中国国际电视台（CGTN）的非洲总部。

在搜查中，几名记者遭到短暂拘留，但在相关文件被找到后获释。

据法新社报道，中国大使馆表示，目前已有多起持合法证件的中国公民被肯尼亚警察逮捕的事件发生，中方将通过外交渠道表达关切。