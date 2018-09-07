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半个世纪前，1968年，美国新泽西州发生了一件事，后来成为标志性重大事件被载入民权、女权运动史，但50年来始终罩着一层迷雾。

当时恰逢美国小姐大赛，大批女权积极分子聚在赛场外，挥舞着扫帚拖把、口红胭脂、高跟鞋，一边喊口号一边把这些”禁锢女性“的物件扔进一个大桶，那个桶叫”自由垃圾桶“（Freedom Trash Can）。

老照片上，当时现场群情激奋、山呼海啸之势扑面而来。那些女权主义人士被称为”烧胸罩的女权分子“。

她们的行动恰似行为艺术，也确实极富象征意义：摆脱禁锢，争取自由。示威者还热情邀请路人加入。

罗宾·摩根（Robin Morgan）是当年”烧胸罩“活动的组织者之一。她对BBC巾帼百名回忆50年前的现场：

“我记得有一个女青年解开胸罩，从衬衫下面取出，然后把它扔到桶里，赢得一片欢呼。”

这个举动把新泽西一群女权分子抗议美国小姐大赛的活动推上世界各地的报纸头条，在女权运动史上占据一席之地。

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据摩根回忆，“自由垃圾桶”活动的参与者大部分都曾参加过美国民权运动或反越战抗议示威，但没有一个人曾为女权抗议。

她说∶“我们是一群激进的愤青，无法继续忍受只能炮制咖啡不能制定政策的状况，刚刚接触到女权主义。”

她们还意识到，这是一场战斗，而且她们必须亲自参战。这是她们自己的战斗。

“我们已经知道，男权不是我们的朋友。我们以为左翼男权分子跟我们是同一战壕的兄弟，但发现在涉及我们自身权益的时候情况并非如此。”

当年斗志昂扬的烧胸罩女权抗议者没有预见到，半个世纪之后她们的行动仍可引起共鸣。

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对我来说，参加美国小姐选美的经历极其有益 朱迪丝·纳什·福特, 1968年美国小姐桂冠得主

有些女权运动历史学者认为，1968年那场抗议活动开启了持续至今的女权主义浪潮。

不过，摩根认为，这种评价“虽然让人心里美滋滋，听着很开心，但那不是真的。之前已经有了一些团体，比如全国妇女组织（NOW）”。

然而，在公众集体记忆中留下深刻烙印的却是“烧胸罩的女权分子”的形象。

但烧胸罩这件事其实并没有发生。

当年是有些示威女性把内衣扔进“自由垃圾桶”，包括胸罩，可“她们终究没有点火焚烧”。

图片版权 Michelle Frankfurter Image caption 罗宾·摩根是1968年新泽西州“自由垃圾桶”运动发起人之一

再深扒一下时代背景，可以发现，当时有一名女记者写过这样一句话：“男人把征兵卡烧了，然后呢？ 女人会把胸罩烧了吗？”

当年的一些当地记者曾表示，他们记得那个“自由垃圾桶”被点了火，但“火势不大，而且很快被扑灭了”。

可摩根非常肯定，就是没烧。

她说：“我们多年来一直在设法澄清这个迷思。”

她显然感到这个象征符号喧宾夺主，把当年那场抗议的严肃意义变成了琐碎的花边。

回到1968年的美国小姐评选，对“女性美”有很具体的规定。

诸如参赛佳丽必须是“健康的白种人”之类的规定早在1940年代就已经被废除，但从来没有选出过一个有色人种的美国小姐。

我们对参赛佳丽批评责备太多了。归根到底，她们也就是希望走捷径的劳工阶层女性 罗宾·摩根, 美国小姐选美抗议活动组织者

“垃圾桶”抗议活动的新闻稿上写道：“从1921年初创开始，就没有一名黑人进入过选美大赛的决赛。也没有来自波多黎各、阿拉斯加、夏威夷的，或者墨西哥裔美国人进入决赛。而且，从来没有一位真正的美国小姐——美国印第安人。”

当年抗议美国小姐选美大赛，组织者在新闻稿里列出的10条“罪状”之一就是种族歧视。

“罪10条”里第4条涉及“针对消费者的诈骗把戏”，称美国小姐就是”选美赞助商的行走的广告“。

抗议清单上的第8条，“平庸宝座上无关紧要的王冠”。

“美国小姐代表了女性被认为应该的样子：软弱无助、平淡乏味、不问政治。如果个子、体重超过或低于男人定的标准，选美就算了吧。”

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摩根说，“垃圾桶”抗议本来应该是“欢乐多于刻薄”，但回头看，她认为有些地方可以改进。

“我们对选美佳丽的批评指责太多。归根结底，她们也就是想走捷径的劳工阶层的女性。“

那年夺得美国小姐桂冠的是18岁的朱迪丝·纳什（现在叫朱迪丝·福特），来自伊利诺斯州。

她2014年接受《西北季刊》采访时承认，“不是所有人都接受选美。有人曾对我说，那就是赛牛，说我被盘剥利用了。但美国小姐比赛的目的是为女性作宣传，为她们提供只有参加选美才可能获得的机会和奖学金资助。”

纳什后来用美国小姐赢得的奖金上大学，获得了物理专业文凭。

她说：“对我来说，参加美国小姐选美的经历极其有益。”

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50年后的今天，妇女权益再度成为美国媒体关注的焦点，“女性大游行”和#MeToo运动不断占据报刊头条。全国各地参加竞选的女性人数之多前所未闻。

摩根说，形势好得一塌糊涂，语言无法形容。

“这些女性以前从来都不热衷于政治。她们大都是家庭主妇、教师、收银员、打包装袋的人。她们忍无可忍，他们说‘受够了。’”

那么，今天如果有一个“垃圾桶”，摩根会把什么扔进去呢？

她答：“所有的宗教象征和符号，因为它们都代表着男性主宰。”

“我想到很高的高跟鞋和塑身内衣——那基本上就是古代的紧身胸衣——还有充满暴力的色情刊物。我还会把鸦片之类的毒品和节食药片扔进去。

“我骨子里是个诗人。符号象征和比喻，我深谙它们的力量，深谙’自由垃圾桶‘的力量。”

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