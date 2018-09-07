鲸鱼的未来：日本要求允许可持续性商业捕杀

图片版权 BARCROFT MEDIA Image caption 鲸鱼被认为是具有社会性的智慧生物。

捕鲸恐怕是动物保护中最能牵动人心的问题，现在屠杀鲸鱼牟利又成为可能 。由于人类几百年的捕杀，许多种类的鲸鱼濒临灭绝。因此30多年来商业捕鲸一直被禁止。

但是国际捕鲸委员会(IWC)目前在巴西召开会议，下周将对日本要求终止捕鲸禁令的要求作出决定。

虽然日本一直在捕鲸，但是BBC记者埃尔莫尔（Andreas Illmer）说，这个问题比较复杂。

国际捕鲸委员会成员国1986年就一项反对商业捕鲸的禁令达成一致，目的是恢复海洋中鲸鱼的数量。

图片版权 Getty Images Image caption 日本利用科研捕捞条款继续捕杀鲸鱼。

但是支持捕鲸的国家认为那项禁令是临时性的，他们认为能够就捕鲸配额达成协议，保持可持续性捕鲸。

"科研捕鲸"

令保护人士满意的是，上述禁令已经成为半永久性质，但是像日本，挪威和冰岛这样的捕鲸国家对此不满。他们说捕鲸是他们文化的一部分，可持续捕鲸可以继续进行下去。

BBC记者埃尔莫尔说，允许用于科研目的的捕鲸成了1986年禁令的例外，自1986年后日本每年捕杀大约200-1200头鲸鱼，其中包括幼鲸和怀孕的母鲸。

日本给出的捕鲸理由当中有，要调查鲸鱼现有数量，弄清鲸鱼是否濒临灭绝等等。

但是批评者说这不过是日本的借口，他们以此借口继续捕杀鲸鱼供食用消费，来自科研目的捕鲸的鲸鱼肉通常被出售。

图片版权 AFP Image caption 日本每年捕杀300-400头鲸鱼。

可持续捕捞

日本的高级渔业谈判官员和国际捕鲸委员会的专员诸贯秀树对BBC记者说，日本希望国际捕鲸委员会能够回到该组织的初衷上，即保护鲸鱼，但同时"可持续地使用鲸鱼（资源）"。

19-20世纪大量捕鲸导致鲸鱼濒临灭绝。1960年代由于捕鲸技术和大型加工捕鲸船出现，于是限制捕鲸就成了十分紧迫的问题。

限制捕鲸导致禁令产生，现在鲸鱼数量受到严格的监测，一些鲸鱼种类仍然属于濒危物种，而日本捕捞的主要对象小须鲸则不属于濒危物种。

因此目前的国际捕鲸委员会轮值主席国日本建议采取一系列措施，包括成立可持续捕鲸委员会，为"数量充足的鲸鱼种类"确立可持续捕捞的配额。

捕鲸是否道德

捕鲸除了商业价值外，还涉及道德问题，许多人认为捕鲸不道德。动物保护活动人士已经准备反对日本提出的允许商业捕鲸的建议。

图片版权 SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption 日本捕捞的主要对象，小须鲸则不属于濒危物种。

国际人道协会的主席布劳克（Kitty Block）说，海洋中这些巨大而优雅的动物已经面许多威胁，塑料污染，噪音污染，碰撞纠缠，气候变化等等，他们不需要再次成为捕鲸枪瞄准的目标。

还有人说，鲸鱼是高度智慧的动物，有高度发展的社会结构。捕杀鲸鱼导致鲸鱼恐惧，给它们带来痛苦。

老式的捕鲸标枪给鲸鱼带来的是缓慢痛苦的死亡，而现代捕鲸枪使用一种能够炸开的标枪，但是动物保护者说即使那样，被捕杀鲸鱼也要经历缓慢的死亡过程。

两年前，澳大利亚政府公布了2008年的视频，血腥视频显示日本的研究船捕杀一头鲸鱼，海洋保护非政府组织"海上牧羊人"说，那头鲸鱼被标枪射中后20分钟才死去。

但是赞成捕鲸的人说，上述现象是例外。类似事故在屠宰场也可能发生。再说，可持续捕杀鲸鱼，同工业化生产肉类，比如饲养和屠宰猪，牛和鸡没有什么不同。

难以维系

反对捕鲸的主要国家澳大利亚已经表示，他们会联合其他国家共同反对日本试图破坏目前禁止商业捕鲸的建议。

图片版权 AFP Image caption 日本科研捕鲸的许多鲸鱼肉流入市场消费。

日本水产厅捕鲸业务主管官员诸贯秀树对BBC说，他们希望新的建议能被采纳，这样捕鲸问题就会在科学和国际法的基础上得到解决，不会牵扯那么多的感情。

澳大利亚国立大学的罗斯维尔教授（Donald R Rothwell）对BBC说，结束禁令最终可能不会带来很大变化。他说，如果日本愿意结束科研捕鲸项目，未来的商业捕鲸配额可能并不会令更多鲸鱼被捕杀。

目前按照日本的所谓科研捕鲸，日本每年捕杀300到400头鲸鱼，而商业捕鲸配额可能把捕捞数字限制在更低水平。

目前南极是一些鲸鱼的避难场所，但是在那里也有捕鲸互动。日本说，避难所是针对商业捕鲸而设，科研捕鲸不应该被限制。

未来如果日本按照商业配额捕鲸，那么日本就会遵守鲸鱼避难所的规定。

目前而言，日本市场的鲸鱼肉需求量一直在下降，而且捕鲸行业一直靠国家补贴维持，因此最终人们改变口味意味着商业捕鲸最终会由于商业不可行而难以为继。