英舰南海自由行遭北京猛批 两国关系面临考验

图片版权 Royal Navy Image caption 英国皇家海军说，两栖船坞登陆舰"海神之子"号（HMS Albion）在亚洲国际水域“自由航行”。

中国指责英国皇家海军军舰"擅自进入了中国西沙群岛的领海"，但皇家海军说该舰在国际公海"遵照国际法航行自由"。007大片似乎早就彩排过这一场景。这场风波对未来的中英关系能有多大影响？现实区域和国家间政治是否早已影响到影视艺术？

以前曾一度是英国皇家海军旗舰的两栖船坞登陆舰"海神之子"号（HMS Albion）近期结束了对日本的访问后前往越南访问，途经西沙群岛海域。于是出现下面惊心动魄一幕。

英国有消息人士说，中国军舰在"海神之子"号之后200米的"危险距离"行驶，并以"咄咄逼人的方式"要求英舰离开这一水域。与此同时，中国战斗机从"海神之子"号上方低空掠过。

虽然英国国防部没有公布细节，但英国媒体予以了高度关注。

上述场景让人感觉似曾相识，20年前在英国首映的007大片《明日帝国》（Tomorrow Never Dies）故事的开头似乎正是20年后同样的一幕：皇家海军军舰在南海航行，中国空军战机从上方高速掠过，警告英舰入侵中国水域，要求其立即驶离。英舰拒不理睬。

在电影中，中国空军认定皇家海军已经行驶在中国水域，而皇家海军军舰使用的全球卫星定位系统被阴谋控制世界的媒体大亨卡弗利用其媒体集团的卫星干扰，认定自己是在公海航行。一枚皇家海军导弹突然击落了中国空军战机。皇家海军战舰也被击沉。

冲突背后实际上是卡弗利用高科技武器制造南海冲突事件挑起世界战争、将其媒体集团开进中国并垄断全球媒体的企图。南海冲突事件后，卡弗以《明日报》（Tomorrow）为核心的媒体集团借此大肆渲染皇家海军受到攻击、英中即将全面冲突开战的消息。一时间，两国民意激荡，高层忧心匆匆。

南海航行争议

《明日帝国》作为电影故事的艺术构思来源于现实区域政治中的纠纷，特别是南海一向被国际关系学界认为是亚太可能爆发武装冲突的三大热点区域之一（另外两个是朝鲜半岛和台海）。西沙群岛附近海域也存在着中国（以及台湾）和越南的争议。

英国国防部没有公布在不久前（8月31日）发生的这场争议的细节。但消息人士说，"海神之子"号并未驶入有"激烈争议的地区"。英中两军虽然有利器惊簌对峙，但却都保持了冷静，并无引发战争冲突之险。

英国国防部坚持说"海神之子"号"一直在国际水域航行"。

而中国外交部发言人华春莹在例行记者会上指责"海神之子"号"擅自进入了中国西沙群岛的领海"，理由依据是"中国政府根据《中国人民共和国领海及毗连区法》，划定西沙群岛领海范围"。

她说："中方强烈敦促英方立即停止此类挑衅行为，以免损害两国关系大局和地区的和平稳定，中方将继续采取一切必要措施，捍卫国家主权和安全。"

图片版权 Getty Images Image caption 在《明日帝国》影片中，代号007的英国特工邦德（布鲁斯南饰）和中国军方特工林慧（杨紫琼饰）合作对敌，摧毁了企图挑起英中战争控制世界的媒体集团。

美国及其它盟国影响

正如《明日帝国》影片描述的那样，表面上的英中两国在南海发生冲突故事有着世界性的背景，从俄罗斯的非法武器交易市场，到卡弗在全世界各地的势力。英中在南海航行问题上的争议也反映出其国际政治背景因素。

路透社指出，美国海军过去曾在南海开展所谓"航行自由"行动，美国表示希望看到更多在此类行动上的"国际参与"。

作为与美国有深度军事合作的英国，在这一方面自然也感受到华盛顿的压力，再加之英国有着自由贸易传统，一向重视国际航道的航行自由。

因此有很多军政界人士支持英军参与南海国际水域的航行自由行动。比如前英国外交大臣约翰逊在任上时访问澳大利亚，就承诺英军要重返亚太，包括参与维护国际航行自由。

2018年6月份，英国和法国都宣布将派舰只参与亚洲的国际自由航行活动。

艺术和现实

《明日帝国》影片拍摄于香港回归之前，据说剧本初稿时甚至请到了美国首席中国通基辛格做顾问，以使故事更加逼真，同时避免引起国际争议。

在影片中，媒体大亨卡弗的阴谋最终被前来调查的代号007的英国特工邦德和中国军方特工林慧分别侦破案件真相，合作对敌，经过较量正义战胜邪恶，卡弗的恶势力集团及武器被摧毁。

影片的英文片名原来是Tomorrow Never Lies，暗讽卡弗控制的《明日报》媒体（从来不撒谎）之意，结果因为打字笔误变成了Tomorrow Never Dies，制片方反而使用这个歪打正着、充满对未来期望的片名。

在现实中，20年前香港回归时，英中双方都对两国的未来充满希望和期待。20年前后，英中关系早已今非昔比。英中关系总体已经开始朝向 "黄金时代"的大方向发展，两国政治互信开始加强，在包括"一带一路"在内的贸易、投资、金融、核电、创新、人文等各领域合作全面展开。英军也早已和中国加强了多方面的军事交流。

在这个背景下，双方就南海的分歧也许可以被看作是"大同之下的小异"，也许会成为这一时代国际政治的一个历史注脚。