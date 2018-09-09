朝鲜建国70年再举行阅兵及“阿里郎”

图片版权 Getty Images Image caption 2012年阿里郎节表演中通过人手组合的纸牌。

朝鲜将在这一个周末为建国70周年纪念而举行阅兵，以及五年来的第一场阿里郎节大型表演。

阅兵仪式将受到密切关注，外界将会从中仔细观察朝鲜武器的现状，以及该国对无核化承诺的履行情况。

假如在阅兵中出现弹道导弹，对外界来说将是一种挑衅。

与此同时，大型团体操表演“阿里郎节”则会再次展示这个国家标志性政治宣传的盛大奇观。

图片版权 Reuters Image caption 平壤的脚步，将走向何方？

6月，美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩在新加坡进行了历史性的会面，之后朝美关系的张力一直持续。

特朗普和金正恩签订了一项模糊的协议，同意推进朝鲜半岛无核化——表面上这正在走向好的方向，不过质疑者很快就指出，协议当中并没有包含实施过程的时间表、细节步骤以及机制。

高层会面和访问之后一直在继续，朝鲜方面也给出一定程度的姿态，比如将1950年代朝鲜战争当中部分阵亡美军将士的遗体送还给美国。

不过，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）最近一次计划中的访问在最后一刻取消，美朝双方均指责对方阻延谈判，同时坚称自己在致力推动进程。

特朗普还曾指责中国向平壤施压，促使朝鲜与美国对抗。

观察人士称，阅兵可能会令外界对朝鲜推进无核化和停止导弹项目的诚意产生怀疑。

过去的朝鲜阅兵曾展示过坦克、导弹和数以万计的军人阵列。不过分析人士称，重点不是展示了多少人和多少武器，而是所展示的类别和兵种。

图片版权 Reuters Image caption 朝鲜在无核化进程上有多真诚是外界关注的焦点。

美国“朝鲜新闻”（NK News）网站的费奥多·特尔蒂茨基（Fyodor Tertitskiy）向BBC表示：“这当中最重点的部分在于，我们是否会在阅兵仪式中看到洲际弹道导弹（ICBM），如果有的话，会看到多少。”

ICBM的射程能够触及美国本土，并且有能力搭载核武弹头，是国际社会担忧的一个重大因素。

特尔蒂茨基认为，朝鲜并不打算放弃它的导弹，“但如果他们将导弹放在阅兵仪式当中，就将是一个明确的信号，显示他们甚至不打算假装放弃”。

“这就将预示，与美国的谈判将会走向崩塌。”

阿里郎

朝鲜上一次举办大型团体操表演“阿里郎节”是在2013年。

“阿里郎节”以象征手法讲述朝鲜历史，而今年的表演题目是“光荣的国家”。

过去两星期的卫星图片分析显示，今年将持续整个九月的“阿里郎节”表演将会非常盛大。

图片版权 Reuters Image caption 数以万计的朝鲜表演者参与了2013年的阿里郎节

过去的阿里郎节表演是在大型体育场举行，满员的场内呈现韵律体操和团体操等等组合表演。

驻地记者表示，在这个封闭的国家，这种盛大宣传表演是为了鼓舞国民士气，显示团结和共产主义政权的集体主义精神。

这场表演对外国人发售的门票价格超过700英镑（930美元），在朝鲜仍然受到多数西方国家制裁的当下，这有可能为朝鲜带来一些外汇收入。

朝鲜国有航空公司高丽航空增设了从北京的直线航班，以为阿里郎表演带来更多观众。

色彩缤纷的表演很可能带有震撼人心的视觉效果，不过联合国过去曾表示，有儿童被迫参与表演或者前期筹备工作。