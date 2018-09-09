图片版权 AFP Image caption 同性性行为被裁定为合法之后，印度同志平权人士在街头庆祝。

印度最高法院踏出历史性的一步，不再将同性性行为列为非法。这令印度成为南亚第二个国家，脱离这条殖民地时代遗留下来的法律。

在这个地区，最先以法律保护性少数群体的国家是尼泊尔。

不过，在印度周边的很多国家当中，同性关系仍然会受到法律的制裁。

尼泊尔

图片版权 Getty Images Image caption 2018年8月，尼泊尔一名LGBT人士参加传统的“因陀罗节”。

这个国家在2007年实行同性恋合法化，但是在2015年8月，同性恋平权人士仍然走上首都加德满都的街头，要求将他们的权利写入宪法。

一个月之后的9月，他们如愿以偿，尼泊尔颁布了新的宪法。

不过，同性婚姻在这里仍然未属合法。2015年，一个由政府指派的委员会曾建议将同性婚姻列为合法，但至今没有结果。

虽然尼泊尔尚未有为同性恋、双性恋及跨性别人士（LGBT）而设的婚姻法律，但是在2017年8月，尤吉（Ramesh Nath Yogi）与变性人沙希（Monika Shahi）结婚，被认为是尼泊尔第一宗LGBT的婚姻。

巴基斯坦

图片版权 Getty Images Image caption 2016年，巴基斯坦政党的年轻支持者为奥兰多同性恋夜让枪击案举办烛光悼念仪式。

在穆斯林居民为大多数的巴基斯坦，同性恋是违法行为。与殖民地时代的法律（以及现行的巴基斯坦刑法第377条）一样，同性关系的最高刑罚是终身监禁。

不过，巴基斯坦却承认第三性别。2018年5月，国会通过“跨性别人士法案”，意在保护跨性别人士的利益。

同志平权运动人士称，在巴基斯坦这样一个保守社会公开同性恋身份是安全的。不过，该国最大的城市卡拉奇却被认为是“同性恋男人的天堂”。

对于印度最高法院的裁决，巴基斯坦媒体广泛噤声，多数只在一些自由派报纸上的生活方式/婚恋关系版块有所报道。

孟加拉

图片版权 Getty Images Image caption 2016年，两名同性平权活动人士在达卡被袭击致死。

孟加拉也是一个穆斯林为大多数的国，它对于同性恋人士以及为同志平权作倡议的人来说，都可能是一个危险的地方。

同性恋在孟加拉属于违法，与英国统治时代的法律一样，同性性行为的最高刑罚可以是终身监禁。

这个国家最著名的其中两个同志平权活动人士许哈兹·曼南（Xulhaz Mannan）和拉比·托诺伊（Rabby Tonoy）在2016年4月被谋杀。一年后，孟加拉警方闯入一个同性恋和双性恋男士的聚会，在媒体面前押参加者游街示众。

斯里兰卡

图片版权 Getty Images Image caption 2017年，斯里兰卡科伦坡街头的同志平权示威人士。

在这个国家的刑法当中第365款及365款A规定，同性恋以及双方自愿的同性关系均属违法，最高刑罚可达10年监禁。

2017年，执政的统一民族党内两名律师发起抗议之后，一项同性恋合法化的提案在内阁遭到拒绝。

2016年，《科伦坡电讯报》（Colombo Telegraph）上的一篇专栏指：“斯里兰卡社会总体上是厌恶同性恋的，并且声名远播的是，它以此为傲。”

只不过，同性恋被判罪的情况较为罕见，而人权观察组织（Human Rights Watch）表示，性少数群体面临着歧视，并且经常被骚扰——甚至是来自于警察的骚扰。

斯里兰卡的《每日金融时报》（Daily FT）在2018年6月援引该国警方的最高官，承认存在歧视性少数群体的“个别”事件，同时表示警方正在采取措施避免它继续发生。

阿富汗

图片版权 Getty Images Image caption 2017年的欧洲，涌入的寻求避难者当中就有来自阿富汗的性少数群体。

在阿富汗这个保守且没有同性关系清晰法律的穆斯林国家，作为一名同性恋者是一件艰难的事。

阿富汗刑法第427条将成年男子和男孩之间的同性关系列为非法（被称为“鸡奸”），可受到“长期监禁”。而且，在阿富汗广泛实施的“伊斯兰教法”认为同性恋是不道德和违背伊斯兰教义的。不难想象，同性性行为在这个国家承受着巨大的社会遣责，尽管据说它在一些偏远地方其实相当普遍（而且是秘密地进行）。

2017年2月，英国内政部决定引入新法律，将从阿富汗前来寻求避难的同性恋者遣返回国，此举受到人权组织的广泛批评。

与此同时，阿富汗则在准备起草新法律，将对男孩进行的性剥削列为犯罪，受到平权活动人士和宗教学者的欢迎。

缅甸

图片版权 Getty Images Image caption 2018年，缅甸仰光第一次公开举办LGBT主题活动。

在缅甸，与殖民地时代的法律一样，同性关系属于违法。缅甸刑法第377款禁止同性性活动和鸡奸。除罚款外，刑罚可以是10年至终身监禁，不过据外界所知近年并没有执行过这些条例。当地报道指，这条法律经常被用来“骚扰”LGBT人士。

虽然没有法律地位，但是同性恋在缅甸已经变得比过去更开放。今年二月，一场LGBT节日“&Proud”在缅甸举办。这是当局第一次允许组织者公开举办这个活动。在7月，缅甸的第一家LGBT主题商店“My Place”在仰光开张，除了售卖咖啡和做餐厅之外，还销售主题形式的配饰。

大中华

图片版权 Getty Images Image caption 2014年，中国仍然有人抗议对同性恋人士进行扭转治疗。

同性关系在1997年开始不再属于违法，但是直到2001年之前，它仍然被认为是一种精神病，而同性婚姻至今仍然未被允许。在台湾，最高法院在2017年中裁定同性伴侣有结婚的权利，要求政府在两年内修改当前法律。

虽然同性恋在中国大陆和台湾已经具有不违法的地位，但是在社会公共传播当中，有关同性恋的问题仍然围绕着不安感。

2018年5月，湖南电视台旗下平台在转播2018年欧洲歌唱大赛时给画面当中的彩虹旗打了码，随即引来中国同志平权组织的愤怒回应。

2016年，政府就电视剧颁布了“制作通则”，禁止任何“表现和展示非正常的性关系、性行为”的内容出现。

不过，这并不只是针对LGBT，一些所谓不健康的婚姻、婚外恋或者一夜情等等内容，也在禁止的范围内。

印度同性性行为合法化的新闻在中国新浪微博上一度成为热话，大多数用户对印度的这一决定表示欢迎，同时指出，中国比印度早20年就已修改了相似的法律。