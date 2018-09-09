印度同性性行为合法化了，它的邻国如何看待同性恋？
印度最高法院踏出历史性的一步，不再将同性性行为列为非法。这令印度成为南亚第二个国家，脱离这条殖民地时代遗留下来的法律。
在这个地区，最先以法律保护性少数群体的国家是尼泊尔。
不过，在印度周边的很多国家当中，同性关系仍然会受到法律的制裁。
尼泊尔
这个国家在2007年实行同性恋合法化，但是在2015年8月，同性恋平权人士仍然走上首都加德满都的街头，要求将他们的权利写入宪法。
一个月之后的9月，他们如愿以偿，尼泊尔颁布了新的宪法。
不过，同性婚姻在这里仍然未属合法。2015年，一个由政府指派的委员会曾建议将同性婚姻列为合法，但至今没有结果。
虽然尼泊尔尚未有为同性恋、双性恋及跨性别人士（LGBT）而设的婚姻法律，但是在2017年8月，尤吉（Ramesh Nath Yogi）与变性人沙希（Monika Shahi）结婚，被认为是尼泊尔第一宗LGBT的婚姻。
巴基斯坦
在穆斯林居民为大多数的巴基斯坦，同性恋是违法行为。与殖民地时代的法律（以及现行的巴基斯坦刑法第377条）一样，同性关系的最高刑罚是终身监禁。
不过，巴基斯坦却承认第三性别。2018年5月，国会通过“跨性别人士法案”，意在保护跨性别人士的利益。
同志平权运动人士称，在巴基斯坦这样一个保守社会公开同性恋身份是安全的。不过，该国最大的城市卡拉奇却被认为是“同性恋男人的天堂”。
对于印度最高法院的裁决，巴基斯坦媒体广泛噤声，多数只在一些自由派报纸上的生活方式/婚恋关系版块有所报道。
孟加拉
孟加拉也是一个穆斯林为大多数的国，它对于同性恋人士以及为同志平权作倡议的人来说，都可能是一个危险的地方。
同性恋在孟加拉属于违法，与英国统治时代的法律一样，同性性行为的最高刑罚可以是终身监禁。
这个国家最著名的其中两个同志平权活动人士许哈兹·曼南（Xulhaz Mannan）和拉比·托诺伊（Rabby Tonoy）在2016年4月被谋杀。一年后，孟加拉警方闯入一个同性恋和双性恋男士的聚会，在媒体面前押参加者游街示众。
斯里兰卡
在这个国家的刑法当中第365款及365款A规定，同性恋以及双方自愿的同性关系均属违法，最高刑罚可达10年监禁。
2017年，执政的统一民族党内两名律师发起抗议之后，一项同性恋合法化的提案在内阁遭到拒绝。
2016年，《科伦坡电讯报》（Colombo Telegraph）上的一篇专栏指：“斯里兰卡社会总体上是厌恶同性恋的，并且声名远播的是，它以此为傲。”
只不过，同性恋被判罪的情况较为罕见，而人权观察组织（Human Rights Watch）表示，性少数群体面临着歧视，并且经常被骚扰——甚至是来自于警察的骚扰。
斯里兰卡的《每日金融时报》（Daily FT）在2018年6月援引该国警方的最高官，承认存在歧视性少数群体的“个别”事件，同时表示警方正在采取措施避免它继续发生。
阿富汗
在阿富汗这个保守且没有同性关系清晰法律的穆斯林国家，作为一名同性恋者是一件艰难的事。
阿富汗刑法第427条将成年男子和男孩之间的同性关系列为非法（被称为“鸡奸”），可受到“长期监禁”。而且，在阿富汗广泛实施的“伊斯兰教法”认为同性恋是不道德和违背伊斯兰教义的。不难想象，同性性行为在这个国家承受着巨大的社会遣责，尽管据说它在一些偏远地方其实相当普遍（而且是秘密地进行）。
2017年2月，英国内政部决定引入新法律，将从阿富汗前来寻求避难的同性恋者遣返回国，此举受到人权组织的广泛批评。
与此同时，阿富汗则在准备起草新法律，将对男孩进行的性剥削列为犯罪，受到平权活动人士和宗教学者的欢迎。
缅甸
在缅甸，与殖民地时代的法律一样，同性关系属于违法。缅甸刑法第377款禁止同性性活动和鸡奸。除罚款外，刑罚可以是10年至终身监禁，不过据外界所知近年并没有执行过这些条例。当地报道指，这条法律经常被用来“骚扰”LGBT人士。
虽然没有法律地位，但是同性恋在缅甸已经变得比过去更开放。今年二月，一场LGBT节日“&Proud”在缅甸举办。这是当局第一次允许组织者公开举办这个活动。在7月，缅甸的第一家LGBT主题商店“My Place”在仰光开张，除了售卖咖啡和做餐厅之外，还销售主题形式的配饰。
大中华
同性关系在1997年开始不再属于违法，但是直到2001年之前，它仍然被认为是一种精神病，而同性婚姻至今仍然未被允许。在台湾，最高法院在2017年中裁定同性伴侣有结婚的权利，要求政府在两年内修改当前法律。
虽然同性恋在中国大陆和台湾已经具有不违法的地位，但是在社会公共传播当中，有关同性恋的问题仍然围绕着不安感。
2018年5月，湖南电视台旗下平台在转播2018年欧洲歌唱大赛时给画面当中的彩虹旗打了码，随即引来中国同志平权组织的愤怒回应。
2016年，政府就电视剧颁布了“制作通则”，禁止任何“表现和展示非正常的性关系、性行为”的内容出现。
不过，这并不只是针对LGBT，一些所谓不健康的婚姻、婚外恋或者一夜情等等内容，也在禁止的范围内。
印度同性性行为合法化的新闻在中国新浪微博上一度成为热话，大多数用户对印度的这一决定表示欢迎，同时指出，中国比印度早20年就已修改了相似的法律。