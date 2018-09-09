朝鲜阅兵：外界为何关注洲际导弹和习近平

图片版权 AFP Image caption 朝鲜领导人金正恩在国庆70周年阅兵式上与习近平特别代表栗战书携手欢呼。

周日（9月9日），朝鲜国庆70周年举行盛大阅兵式，外界关注的，除了所展示的武器装备，还包括朝鲜领导人金正恩身边的那个人。

他是中共总书记、国家主席习近平的特别代表栗战书。栗战书作为中共政治局常委和中国人大委员长，是近期访问朝鲜的最高级别中国官员。但是，这样一次重量级的访问，几天前（9月4日）才对外宣布。

此前，外界普遍揣测，习近平本人将访问朝鲜。

的确，金正恩近期已经三次前往中国与习近平会面，这给了外界很大的想象空间，认为习近平可能将出于外交礼节回访；而且，一直有广泛报道称，习近平与金正恩今年5月在大连会晤时，曾答应访问朝鲜。

结果，习近平没有去。这显然令外界感到意外。就在朝鲜国庆70周年当天，中国官方新华社刊发了习近平给金正恩的贺电：愿与金正恩“携手促进地区和平稳定”，并希望朝鲜“在国家发展建设事业中取得更大成就”。

图片版权 Reuters Image caption 参加9月9日朝鲜国庆70周年阅兵式的女兵方阵。

习近平在贺电中强调“和平稳定”、“发展建设”；而金正恩也一改惯例没有在这一重大庆典上发表讲话。发表讲话的是朝鲜二号人物、朝鲜最高人民会议常任委员长金永南。他着重强调国家经济目标，不谈核武力量。在外界听来，这无疑少了几分火药味。

有评论人士认为，这些应该是朝鲜高层向国内民众以及国际社会发出的信号：去核不是说说而已。

朝鲜除了在言辞上缓和，阅兵式上也没有展示洲际弹道导弹。在分析人士看来，这有可能是中、朝双方对最近美国在去核谈判进展问题上的不满所做的联手反应。

三角关系

图片版权 Reuters Image caption 美国总统特朗普与金正恩举行峰会后，对朝鲜去核问题谈判进展诸多不满。

在朝鲜去核问题上，美国总统特朗普今年8月公开表示了不满。他一方面抱怨朝鲜与美国在去核问题的谈判中没有实际进展，还因此取消了美国国务卿麦克·蓬佩奥计划中的平壤之行；另一方面特朗普批评中国没有给予美国足够的支持，影响了美朝谈判，并将此与美中贸易纠纷挂钩。

在中美贸易战前景极为不明朗的情形下，习近平与金正恩“携手”出席朝鲜举行的大规模阅兵式，应该是中国方面不希望美国看到的。

但另一方面，中国也希望延续最近刚刚转暖的中朝关系。这正是栗战书交给金正恩的习近平亲署函中的内容：“维护好、巩固好、发展好中朝关系始终是中国党和政府坚定不移的方针”。

不过，栗战书周日在会见金正恩时，也强调了中国对朝鲜半岛无核化的目标，希望朝美落实首脑会晤共识。而金正恩则透露，朝鲜正在实施“新战略路线”，将在发展经济方面向中国取经。

携手欢呼

图片版权 Reuters Image caption 朝鲜领导人金正恩今年三次前往中国与习近平会晤。这让外界揣测习近平可能在９月回访朝鲜。

朝鲜国庆大阅兵的片段、金正恩与栗战书携手欢呼的画面，是周日世界各大媒体集中报道的内容，尽管参加朝鲜阅兵典礼的还有其他外国使节。

英国牛津大学国际关系学这爱德华·霍维尔（Edward Howell）在香港中资报纸《南华早报》刊登的评论文章认为：不要问习近平为什么不去朝鲜，而应该问：为什么要去？

霍维尔认为，习近平去不去朝鲜的问题“凸显了中国在国际体系中的复杂位置。中国被外界视为负责任的大国，这一点对习近平至关重要，也就是说要与美国保持友好关系。”

“而在白宫与中南海关系紧张之际，习近平出牌应该非常小心。”

美国《华盛顿邮报》认为，栗战书与金正恩一起露面本身“已经显示了这两个邻国在今年以来关系的显著改善。”

《纽约时报》的评论文章认为，特朗普反复促请中国帮助遏制朝鲜的核武器计划。“如果朝鲜这次展示了远程弹道导弹，这很可能让北京觉得非常难堪，也会更加给特朗普以口实，批评中国对朝鲜施加的压力不够。”

在很多观察人士看来，本次习近平缺席朝鲜的国庆典礼还有一种可能是，北京必须等待金正恩做更多让步，在去核问题上有实际行动化解国际紧张局势之后，才会同意习近平访问朝鲜。毕竟，美国总统特朗普与金正恩在新加坡的峰会，应该算是给中国领导人的一个提醒：与其见面后抱怨不守承诺，不如有了承诺再见面。

上一次中国元首出访朝鲜是在2005年的９月。时任中国国家主席胡锦涛，在有关朝鲜核问题的第四轮六方会谈取得进展，达成“共同声明”后访问平壤。