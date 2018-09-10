图片版权 AFP Image caption 雷·穆恩维斯是美国媒体界最有权势的人之一。

美国媒体巨头哥伦比亚广播公司（CBS）的首席执行官雷·穆恩维斯（Les Moonves）被指控性骚扰后提出辞职，立即生效。

自《纽约客》杂志七月份刊登对穆恩维斯的性骚指控，CBS一直在对他进行调查。上周日该杂志再度报道，新添6名女性的指控。

现年68岁的穆恩维斯否认指控，并称最新的指控“骇人听闻”。

然而，CBS表示穆恩维斯和公司将捐出2000万美元（1540万英镑）给支持反性骚扰运动#MeToo运动的组织。

穆恩维斯在周日（9月9日）发表一份声明称：“现在有来自数十年前的不实指控针对我，而我不是那样的人。”

立即离职

CBS在一份声明中宣布穆恩维斯将离开董事长、总裁与首席执行官的职位，立即生效。

约瑟夫·伊恩尼耶罗（Joseph Ianniello）会暂时代理总裁与首席执行官。

《金融时报》称，穆恩维斯之所以离职是因为这将为他带来一笔巨额解雇补偿，包括股票期权。

美国媒体界估计穆恩维斯的解雇金高达1亿美元。

不过，CBS称在对其性骚指控的独立调查结果出炉之前，穆恩维斯不会获得任何解雇补偿。

声明中说，解雇金里还将扣除捐赠给支持“工作场合女性平权”组织的款项。

另外还有6名导演下台，替换为6名新导演。

穆恩维斯于1995年加入CBS，担任娱乐公司总裁，2006年升任集团首席执行官，他是美国媒体界最有权势的高管之一。

最新的指控是什么？

最新的指控刊登于《纽约客》罗南·法罗（Ronan Farrow）所写的文章，7月份的相关报道同样出自这位作者。他凭借详实记述对好莱坞制作人哈维·韦恩斯坦（Harvey Weinstein）的性侵指控，获得了今年的普利策奖。

图片版权 AFP Image caption 性丑闻指控引发公众要求解除穆恩维斯的职务。

文章里发声的6名女性指控在1980至2010年之间遭到穆恩维斯性骚扰或性侵。

有受害者声称穆恩维斯强迫她们进行口交或未经她们同意裸露性器官。

还有受害者声称拒绝穆恩维斯后，她们的职业生涯遭到毁灭。

电视制作人菲利斯·高登·戈特利布（Phyllis Golden-Gottlieb）和作家杰西卡·帕林斯顿（Jessica Pallingston）细致描述了她们指控穆恩维斯所作的不当性行为。

穆恩维斯的回应

穆恩维斯向《纽约客》发表声明否认指控，并称它们“骇人听闻”。他承认25年前未加入CBS时，曾与其中三位女性有过性关系，但都是双方自愿的。

“而且我从未滥用职权来伤害或阻碍任何女性的职业生涯。在我从业的40年里，我从未听说过如此严重的指控，”他说。

早前的指控

另外6名女性指控穆恩维斯称，她们相信，由于她们拒绝了穆恩维斯的要求，她们的职业发展遭到打击。

当时，穆恩维斯承认他过去“可能做过某些举动让一些女性感到不舒服”。他表示“那些都是错误，我非常后悔。但我始终理解和尊重……‘不’就是‘不’。”

媒体大鳄

－BBC驻洛杉矶记者詹姆斯·库克（James Cook）分析

图片版权 Reuters Image caption 穆恩维斯2004年与华裔妻子陈晓怡（Julie Chen）结婚。

雷·穆恩维斯是电视演员出身，然后与华纳兄弟合作开发电视剧《老友记》（Friends，另译“六人行”）和《仁心仁术》（ER，另译“急诊室的故事”）。之后他通过大热剧集《CSI》，《人人都爱雷蒙德》（Everybody Loves Raymond），还有最近的《生活大爆炸》（The Big Bang Theory）， 成功让正值衰落的CBS重振旗鼓。

在穆恩维斯的领导下，CBS在过去十年已成为美国收视最高的电视台。在2017至2018季度，CBS以微弱优势领先NBC。

穆恩维斯凭借6930万美元（5300万英镑）的收入成为2017年世界上收入最高的首席执行官之一。