一文看懂美国为何威胁制裁国际刑事法院

图片版权 Reuters Image caption 美国国家安全顾问约翰·博尔顿

美国表示，如果国际刑事法院（International Criminal Court）继续进行针对美国公民的起诉，美国将对其实施制裁。

国际刑事法院目前在考虑起诉一些美国军人，指控他们在阿富汗虐待囚犯。

美国国家安全顾问约翰·博尔顿（John Bolton）称国际刑事法院“非法”，并表示美国将尽其所能保护公民。

国际刑事法院在2002年成立，总部位于荷兰海牙，美国不是该组织成员国。

博尔顿的怒火

博尔顿长期对国际刑事法院持批判态度，他周一（9月10日）在华盛顿发表的强硬讲话主要关注两个问题。

第一，国际刑事法院的检察官本苏达（Fatou Bensouda）去年要求对阿富汗发生的战争罪行指控进行全面调查，这包括美国军方和情报官员的罪行。博尔顿说，阿富汗和任何签署《国际刑事法院罗马规约》的政府都没有提出这样的要求。

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第二，巴勒斯坦在国际刑事法院起诉以色列，指控其在加沙和约旦河西岸侵犯人权。以色列驳斥了该指控。博尔顿说，巴勒斯坦的举动是美国政府关闭巴勒斯坦解放组织驻华盛顿办事处的原因之一。

博尔顿认为，国际刑事法院是对“美国主权和国家安全”的威胁，而且缺少制衡。国际刑事法院声称对有争议的和定义模糊的犯罪行为有管辖权，但是并未能震慑或惩罚犯罪行为。

博尔顿说，不会与国际刑事法院合作，也不会加入组织成为成员国或提供任何帮助。

白宫发言人桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）表态支持博尔顿，称美国总统特朗普将采取必要手段，让美国公民和盟友免受国际刑事法院的不公正起诉。

美国可以采取什么措施？

国际刑事法院的法官和检察官将被禁止入境美国，他们在美国的资金将被冻结。

图片版权 Reuters Image caption 国际刑事法院在2002年成立，总部位于荷兰海牙

博尔顿说，将在美国起诉国际刑事法院的工作人员，“对于协助国际刑事法院调查美国人的任何公司或国家，我们都会这么做”。

美国还可以签订更多具有约束力的双边协议，防止其他国家将美国公民送交给国际刑事法院受审。

国际刑事法院有何回应？

国际刑事法院表示，它拥有123个成员国的支持，并在一份声明中称：“国际刑事法院作为司法机构，严格遵照《罗马规约》的法律框架，并致力于独立、公正地执行任务。”

人权观察国际司法部副主任（Liz Evenson）对法新社表示，博尔顿无情地无视受害者，美国比起支持公正司法更关心人权侵害者。

国际刑事法院是什么机构？

国际刑事法院调查并将涉嫌种族灭绝、危害人类罪和战争罪的人绳之以法，在国家当局不能或不会起诉时进行干预。

国际刑事法院是根据2002年《罗马规约》设立的，但美国没有加入，因为时任美国总统乔治·沃克·布什（George W Bush）反对该机构。博尔顿曾为布什政府工作。

目前有包括英国在内的123个国家批准了《罗马规约》，美国前总统奥巴马曾寻求与国际刑事法院合作。

显而易见的"美国第一"政策

BBC白宫事务记者 塔拉·麦凯维（Tara McKelvey）

作为一名外交官，博尔顿是一位著名的好战人士。他曾说如果纽约联合国大楼少了10层楼，“也不会有什么差别”。

他也清楚表明了对“胡萝卜加大棒”外交政策的态度，“我不用胡萝卜”。作为国家安全顾问，博尔顿有时比总统更有攻击性。

当博尔顿说朝鲜应该如利比亚一样移除核设施时，特朗普否定了他的言论。

周一，博尔顿发表了作为国家安全顾问的首次重要讲话，显示他的想法已与总统同步。他威胁制裁国际刑事法院法官，也是在帮助美国总统巩固“美国第一”的政策。