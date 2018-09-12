巴拿马首任驻华大使专访：与台湾断交之后

图片版权 CNS Image caption 巴拿马去年7月宣布结束同中华民国长达106年的外交关系，改为与中华人民共和国建交。

巴拿马去年7月宣布结束同中华民国长达106年的外交关系，改为与中华人民共和国建交，令这个人口仅400万的中美洲小国，登上国际版面。

台湾政府认为中国以金钱利诱国家与台湾断交，试图在国际上孤立台湾，削弱台湾在国际上的地位和影响力。美国早前召回多米尼加、萨尔瓦多和巴拿马高级外交官，以示抗议。北京反驳，认为“一个中国”原则是国际共识和大势所趋，要尊重主权国家选择与谁发展外交关系的权利。

目前台湾只剩下17个邦交国。

巴拿马首任驻中国大使埃斯科巴尔（Francisco Escobar）接受BBC中文专访时表示，中国干预该区事务的说法是“夸大”，不认同中国“买走了”台湾邦交国的说法。不过，他承认巴拿马与中国建交后，双方经济合作得到了持续深化，中国企业将投资建造巴拿马运河第四条大桥，两国亦在商讨签订自由贸易协议。他亦回应了巴拿马与美国的关系。

整个访问中，他完全没有提到“台湾”一词。

你的器材不支持播放多媒体材料 巴拿马大使专访：谈与台湾断交的“好处”

他对中国的乐观态度或与一些西方的观察人士有所出入。但他的说法明显地透露，这些国家与台湾断交背后的经济考量，亦透过与中国建交，务求在中国与美国博奕下，寻求自身独特有利的位置。

埃斯科巴尔是在9月7日于山东青岛出席世界旅游城市联合会举办的青岛香山旅游峰会时接受BBC中文访问。

图片版权 AFP Image caption 巴拿马总统巴雷拉（左）去年11月访华，与中国国家主席习近平会面。

BBC中文：在巴拿马与台湾断交，改为同中国建交后，巴拿马有甚么改变？

埃斯科巴尔：我们早知道，有中国这样的伙伴，巴拿马会变得更好。中国在巴拿马已有许多年，中国是巴拿马运河第二大使用者。我们的关系发展得很好，签署更多协议。去年11月，我们的总统到访中国，我们正寻求中国国家主席习近平能够在今年年底访问巴拿马，目前在等候确认。所有事情发展得十分顺利、十分迅速。

BBC中文：具体上的得益是什么？所谓互利，巴拿马又给予了中国甚么？

埃斯科巴尔：我们想把产品出口到中国市场，那14亿人口十分吸引人，我们两国正就自由贸易协议谈判，两周前已经在北京完成了第二轮谈判，双方都很乐见目前的发展。我们虽然是美洲中的小国，但我们有很多东西可以给予中国，例如我们的地理位置、我们的活动、我们的运河和基建，现在中国企业得到了中国政府的认可，可以在巴拿马增加其存在与活动。我们希望这些企业可以以巴拿马为基地，发展区内的业务。

图片版权 AFP Image caption 2017年6月14日，台湾驻巴拿马大使馆举行了降旗和告别仪式。双方中断了延续超过百年的外交关系。

BBC中文：巴拿马怎么看待更多国家与台湾断交？

埃斯科巴尔：我们注意到这是一个趋势，多米尼加、萨尔瓦多也相继与中国建立外交关系，显示他们信任中国，我们相信这些国家是看见巴拿马与中国发展关系，希望跟着我们的脚步。我不认同中国是买走许多国家，这是夸张的说法，中国希望投资我们国家，我们也需要外资。

BBC中文：中国企业已加大了在巴拿马的投资力度，其中，中国交通建设股份有限公司（CCCC）与中国港湾工程有限责任公司（CHEC）之前投得巴拿马运河第四条大桥的合约，但外界对中国资金抱有怀疑，担心有环境、劳工、债务等问题，巴拿马会担心这种情况吗？

埃斯科巴尔：运河第四条大桥对巴拿马来说十分重要，这项目价值14亿美元，包括连接各城市的火车项目，我们与很多同事讨论过，也看过其他拉丁美洲国家的项目，我们不担心这些问题，我们会确保中国企业做到最好，以符合我们的法例。每个国家都需要投资，中国政府和企业愿意提供，我认为每个国家都会为自己人民着想。

BBC中文：美国召回了多个与台湾断交国家的外交官。巴拿马与中国愈来愈亲近，会否担心影响与美国的关系？

埃斯科巴尔：我们并不担心会影响与美国的关系，多年以来两国关系紧密，上世纪美国在巴拿马建造运河，一直营运至1999年，美国是运河第一使用者。许多在巴拿马的公司，也是美国公司。我们是中立的国家，美国自己也和中国有外交关系，两国有贸易关系。中国在拉丁美洲等地也加大了投资力度，这是中国重要的计划，但基本上只是与贸易与商业有关。

（以上访问用英文进行，经过编辑整理）