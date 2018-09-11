图片版权 AFP Image caption 气象人员表示，“佛罗伦斯”必定会袭击美国海岸线。

飓风“佛罗伦斯”（Florence）袭击美国东海岸，可能演变为几十年来该地区最强风暴，当地政府已下令人员撤离。

南卡罗来纳州州长下令疏散境内海岸全线，北卡罗来纳州及弗吉尼亚州宣布进入紧急状态。

有官员称，“佛罗伦斯”现为4级飓风，风速达每小时195千米（130英里），且风力不断增强。

“佛罗伦斯”预计将于周四抵达北卡罗来纳与南卡罗来纳。

当地时间周一晨间，“佛罗伦斯”距北卡罗来纳开普菲尔（Cape Fear）东南方大约2000千米，为2级飓风。气象人员称，伴随来自大西洋的温暖海水使得“佛罗伦斯”风力不断增强，这次飓风等级可能达到5级。

这是自1989年的飓风“雨果”（Hugo）后，首个袭击这一地区的4级飓风。“雨果”当年曾造成70亿美元经济损失，夺走49人生命。

美国国家飓风中心（NHC）称，“佛罗伦斯”有可能成为“极度危险”的气象事件。

此次飓风可能给当地沿海和内陆地区带来灾难性降雨及洪水。

图片版权 Reuters Image caption 9月6日，国际空间站宇航员拍摄到“佛罗伦斯”图片。

“‘佛罗伦斯’威胁生命的风险越来越大：沿海地区形成风暴潮，内陆地区持续大量降水导致洪水，以及飓风级别大风带来破坏，”美国国家飓风中心表示。

美国国家气象局（National Weather Service）气象学家丹·米勒（Dan Miller）对南卡《州报》（The State）表示，如果这次飓风按目前预报情形发展，将会给部分地区带来毁灭性破坏。

受飓风影响，美国总统特朗普已取消原定于周五在密西西比州（Mississippi ）的集会行程。

紧急状态

图片版权 NOAA Image caption 一政府卫星图片显示飓风周日所在位置。

南卡州州长已下令，于周二中午开始疏散境内海岸全线，近100万居民受到影响。

北卡州州长表示，该州是此次飓风的“靶心”。当地官员周一要求，该州外滩（Outer Banks）各屏障岛居民需要撤离。

在排水道和河岸线附近的社区，居民们在超市门前排起了长队，货架上的水、电池及胶合板等商品已经销售一空。

南卡州应急管理部门周一表示，正在“为可能到来的大规模灾难做准备”。

“需要假装、假设、预设一场强烈飓风将要正中袭击南卡罗来纳，并将大大向内陆移动，”南卡州长亨利·麦克马斯特（Henry McMaster）表示。

而在北卡罗来纳州，州长罗伊·库珀（Roy Cooper）搁置了农业运输限制，以便让农民更快转移货物。

“在收获期，时间至关重要。今天的行动可以避免‘佛罗伦斯’带来的损失，”库珀说。

在南卡与北卡沿海地带，海滩上已挂起红旗警告，提醒游泳者远离，而当地居民正用沙袋保护自己的家园。

位于弗吉尼亚州的诺福克（Norfolk）海军基地是世界上最大的海军基地。为抵御海上风暴，诺福克也在准备将潜艇送出基地。

此外，飓风“艾萨克”（Isaac）及“海伦”（Helene）已在大西洋形成，但根据目前预计，这两个飓风将不会对美国大陆造成威胁。