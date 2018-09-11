图片版权 AFP Image caption 特朗普是与朝鲜领导人见面的首位现任美国总统。

美国白宫透露，朝鲜领导人金正恩致函美国总统特朗普，邀请特朗普再次峰会。

白宫证实，美国已经在着手第二次峰会的时间安排。

白宫发言人桑德斯称，金正恩的邀请信措词"热情"，态度“正面”，表明平壤"继续致力于非核化的承诺"。

今年6月在新加坡的历史性"金特峰会"后，朝鲜废核谈判似乎停滞。

“非常热情”

桑德斯说，金正恩给特朗普的信“主要目的是要求安排与美国总统再次会晤”。桑德思称，美国已经在“进行协调”。

图片版权 AFP Image caption 文在寅盛赞“金特会”是“化解冷战的世界性事件”。

但是她没有透露美朝领导人第二次会晤可能的时间和地点安排。

韩国总统文在寅对这个宣布表示欢迎，称朝鲜半岛无核化“最终要靠美国与朝鲜通过谈判解决”。

今年6月美朝新加坡峰会的实现，文在寅扮演了重要的中间人角色。

文在寅本人也将在下周前往平壤与金正恩第三次见面。

金正恩致函特朗普的前一天，联合国核监督机构表示，没有迹象表明朝鲜已停止其核活动。

国际原子能机构（IAEA）总干事Yukiya Amano警告朝鲜持续的核活动违反了联合国安理会的决议。

“非常正面”

图片版权 Reuters Image caption 白宫发言人桑德斯称，朝鲜的阅兵"第一次没有展示它的核武库"。

周日（9月9日）朝鲜举行纪念建国70周年大阅兵，平壤在阅兵式上没有像以往那样展示洲际弹道导弹（ICBM）。

白宫发言人桑德斯称，朝鲜的阅兵“第一次没有展示它的核武库”。桑德思将此归功于特朗普策略的“巨大成功”。

6月新加坡峰会上，特朗普和金正恩签订了一项措辞模糊的协议，同意推进朝鲜半岛无核化。质疑者立刻指出，协议当中并没有包含实施过程的时间表、细节步骤以及核查机制。

在朝鲜去核问题上，美国总统特朗普今年8月公开表示了不满。他抱怨朝鲜与美国在去核问题的谈判中没有实际进展。

特朗普还因此取消了美国国务卿麦克·蓬佩奥计划中的平壤之行。

对去核谈判的停滞，美朝双方互相指责的同时，又都强调致力于实现朝鲜半岛无核化。