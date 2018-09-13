新兴市场货币危机潮 拷问中国经济前景

图片版权 Getty Images Image caption 印尼盾一度跌至1998年亚洲金融危机以来的最低点

过去一个月，多个新兴市场国家货币不断下跌，货币跌幅刷新历史纪录，达到“血流如注”的程度。

受影响国家从最早、最严重的阿根廷和土耳其等国，快速向巴西、南非、印尼等国扩展。24种新兴市场货币中有20种下跌。

本国货币危机同时，又遭遇国际贸易领域的负面消息，使得这些国家的经济状况持续恶化。

中国深陷与美国的贸易战以来，经历了近年来罕见的人民币快速下跌。虽然跌幅未达到土耳其里拉、阿根廷比索那样的幅度，但中国是否也会陷入这场新兴市场国家货币危机的拷问，一直不绝于耳。

货币贬值+通货膨胀

阿根廷成为本轮货币暴跌最严重的国家，今年以来就暴跌了50％，比索贬值又助推通胀率飞涨，超过30％。为此，阿根廷央行曾一周加息三次；上月底，总统马克里请求国际货币基金组织加快拨付贷款。这一救市之举，被市场解读为绝望求救，造成比索进一步贬值。

土耳其里拉与阿根廷的情形不相上下。兑美元汇率今年来累计下跌超过40％。9月3日土耳其公布8月该国消费价格指数CPI同比增长17.9%，高于7月15.85%，创15年来新高。

上述两国的危机让其他新兴市场国家风声鹤唳。印度卢比兑美元汇率已经下跌了12%，成为亚洲表现最差的货币之一；印尼盾一度跌至1998年亚洲金融危机以来的最低点；南非货币兰特兑美元也跌至两年的最低水平。

彭博社追踪的24种新兴市场货币中有20种下跌。

“直接原因是美元持续升值和美联储持续加息。”香港中文大学助理教授胡荣分析，更深层的原因是在2008年金融危机后，这些国家趁着美元贬值，借债较多，远超自身的承受能力。因此当美元升值和利率上升时，他们无力偿还，导致货币和经济的崩溃。

由于各国外债以美元计价，因此，每次美联储加息、美元升值都对这些国家货币的稳定性进行考验。

香港科技大学经济系教授朴之水（Albert Park）表示，美国经济表现强劲和利率上升，肯定增加对美元需求，对其他货币带来压力，但各国可以通过控制货币供应量增长，或提高国内利率（但可能减缓国内投资），或出售美元储备等措施来缓解这些压力。而之所以，产生本轮危机，在于这些国家宏观经济政策出现问题。

以土耳其为例，今年一季度，土耳其外债总额达4667亿美元，外债占GDP之比高达55%，且外债总额是外汇储备的5.4倍，而 IMF报告称，土耳其90%以上的外债以外国货币计价。

“本轮危机使市场的担忧从以前的利率，变成货币，这意味着如果你的利润是按阿根廷比索或土耳其里拉计价，利润多高也无济于事。”凯源资本董事总经理陆修泉(Brock Silvers)向BBC中文表示，因此，投资者不太愿意持有弱势经济体的货币，美元利率上升，更进一步使资本加快逃离这些国家。

债务过高，且以美元计价，这意味着一旦美元利率大幅上升，新兴市场的外债飙升，市场会担心这些国家的偿付能力，再加上外汇储备不够偿还到期外债，新兴国家爆发债务危机。

图片版权 AFP Image caption 阿根廷人对政府向IMF求助表示愤怒(西班牙语中为FMI)。

“打一场赢不了的贸易战是北京最不需要的事”

然而人民币虽然也在贬值，但情形似乎大为不同。

其中一个不同在于，中国处在与美国的贸易战之中。陆修泉(Brock Silvers)称，贸易战可能会进一步减缓中国经济发展，中国则通过允许适度且可控的人民币贬值来应对贸易形势。这有助于中国的出口商减轻新增关税的影响，但需要付出经济中其他领域的代价。

换句话说，中国人民币贬值更多是政府有意为之。背后原因在于，中国的经济基础和控制汇率的能力是其他新兴市场国家难以企及的。

胡荣介绍，中国目前外债没有超出其承受能力，且拥有相当可观的美元外汇储备，不太可能发生类似危机。朴之水（Albert Park）也同意该观点，他表示，中国资本市场开放度低，对任何可能导致货币崩溃的资本外流能进行严密控制，再加上比其他新兴国家强大得多的经济基础，应该不会发生货币危机。

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但陆修泉(Brock Silvers)提醒，虽然不太可能发生货币崩盘，但中国并未免疫于全球经济影响。目前，中国面临着巨大的债务风险，以及经济放缓、投资减弱、资本市场疲软、货币贬值、贸易战以及老龄化等诸多不利因素。如果新兴市场阴霾持续存在，美联储继续加息，中国经济进一步放缓，情况可能会在一年后恶化。

“打一场赢不了的贸易战是北京最不需要的事。中国应该做出必要的妥协，以平息贸易战，然后继续去处理国内更急迫的经济问题。”